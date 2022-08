Rezerwy

III liga: Pelikan Łowicz 0-2 Legia II Warszawa

Piątek, 12 sierpnia 2022 r. 18:56 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ramach 2. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe 2-0 z Pelikanem Łowicz. Bramki dla wojskowych zdobyli Kamiński oraz Maciejewski, obie w pierwszej części spotkania. Następny mecz podopieczni trenera Piotra Jacka zagrają u siebie, 17 sierpnia z Lechią Tomaszów Mazowiecki.





W pierwszych minutach drugiej połowy duży błąd popełnił Dominik Hładun, podając wprost pod nogi jednego z przeciwników. Ten jednak długo zbierał się ze strzałem i bramkarz Legii mógł się zreflektować. W 58. minucie świetnym strzałem z dystansu popisał się jeden z pomocników Pelikanu. Hładun odbił piłkę do boku jednak trafiła ona do napastnika łowiczan, który na szczęście Legii był na pozycji spalonej. W 61. minucie dobry rajd Kacpra Skibickiego, przy linii środkowej boiska, został przerwany brutalnym wślizgiem od tyłu, za który zawodnik Pelikanu, Artur Stawikowski, otrzymał czerwoną kartkę. Mimo przewagi zawodników w Legii, to Pelikan prowadził grę przez następne minuty, a wojskowi próbowali atakować z kontrataku. W 72. minucie, po faulu jednego z legionistów, na boisku wywołało się ogromne zamieszanie, jednak przepychanki nie skończyły się żadnymi konsekwencjami. Osiem minut później zawodnicy z Łowicza stworzyli sobie sytuację bramkową. Dośrodkowanie z prawego skrzydła doszło do nogi napastnika, jednak kolejny raz dobrze wybronił Hładun. W 85. minucie świetny strzał z rzutu wolnego gracza wojskowych dobrze wybronił Patryk Orzeł. Dwie minuty później bramkarz Pelikanu musiał interweniować po raz kolejny, tym razem w sytuacji sam na sam. W 89. minucie gracze Legii przeprowadzili bardzo dobry kontratak, jednak piłka po strzale wpadła tylko w boczną część siatki. Mecz zakończył dobry strzał zawodnika Legii sprzed pola karnego, jednak łatwo wybroniony przez bramkarza.



III Liga: Pelikan Łowicz 0-2 (0-2) Legia II Warszawa

1-0 - 8' Wiktor Kamiński

2-0 - 14' Rafał Maciejewski



Legia II: Hładun - Tadrowski , Noiszewski, Konik - Skibicki, Laskowski, Celhaka, Niski ( 82' Jędrasik) - Korczakowski - Kamiński ( 75' Majchrzak) , Maciejewski



Pelikan: Orzeł - Stawikowski (61' czerwona kartka), Dwórzyński, Mycka (46' Woliński), Pawlicki - Olpiński (64' Garnysz), Tabor, Pomianowski, Falkowski - Łojszczyk (46' Flaszka) - Sołtysiński



żółte kartki: Noiszewski, Konik - Dwórzyński



Czerwone kartki: Stawikowski