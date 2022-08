Komentarze (18)

Zzp - 16 minut temu, *.play-internet.pl Nie trafił w tunel wychodząc z szatni. Potwierdzone info. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mówi się trudno. Przynajmniej ogarnęli dobrych napastników... odpowiedz

Pan Jerzy - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda bo widziałem jak przechodził przez ulicę. Raz że poruszał się z gracją dwa że co pas znikał także widac że typ nieuchwytny niekonwencjonalny i szczepiony na Covid. Zapowiadał się dobrze kolor skóry jak węgiel a to się ceni w Polsce odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.chello.pl My bierzemy tylko takich co pół roku będą się leczyć, następne pół roku aklimatyzować a następnie rozwiążemy kontrakt za porozumieniem stron, inni są nam nie potrzebni. odpowiedz

onomatopeja22 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Legia podobno ma jeszcze zakontraktowac 4 zawodnikow....8ka,napastnik,SO i skrzydlowy---i niby co nikt nie odejdzie?!DP mamy o 1 za duzo-Sokolowski odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zawodnicy bez umowy. Obrońcy moje propozycje,

Prawy obrońca

1.Ales Mateju

2.Jordan Ikoko

3.Aitor Buñuel

4.Giovanni Troupée

5.Jakub Bednarczyk

Środkowy obrońca

1.Alfie Mawson

2.Philippe Sandler

3.Joris Gnagnon

4.Sava-Arangel Cestic

5.Nassim Hnid

6.Jan Bamert

7.Marcin Flis

Lewy obrońca

1.Karim Hafez

2.Jordan Lukaku

3.Lumor

4.Mohammad Naderi

5.David Juncà

6.Amir Absalem

odpowiedz

Esaende - 1 godzinę temu, *.232.254 @MonsteR (L): s ty co w FM grasz ja pierdole menager odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Szkoda gadać. Szkoda pisać. Niby był bardzo dobry prezentował się bardzo dobrze i pogonili człowieka. A tak zastanawia mnie po co nam taki Kastrati Abu Hanna czy jakiś Celhaka....i paru innych. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl A ktoś miał wątpliwości, że takie cudo może się nadać? Żegnaj Ozorko, szkoda, że jesteś taki słaby i nie przeszedłeś testów. odpowiedz

Wtf - 1 godzinę temu, *.aster.pl Jak to możliwe ,przecież my bierzemy wszystkich którzy mają dwie nogi odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.weserve.nl Miała dwóch na wyższym poziomie i też zrezygnowała a napastnik Panie Jacku jakiś będzie odpowiedz

Rysio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Orozco Esteban jest czarny jak heban:) odpowiedz

Legionistaaa - 2 godziny temu, *.orange.pl Za jakiś czas trafi do lepszego klubu w lepszej lidze tacy sa nasi fachowcy odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.02.net Za chwile wyląduje w np. Wiśle Płock i okaże się ze kozak… odpowiedz

Stefan - 2 godziny temu, *.m247.com Szkoda, bo dobry kocur był. Miodelski z Zielińskim wola bardziej ogórowatych i najlepiej z kontuzją. odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Smuteczek ;) odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Dawać naszych chłopaków a nie egzotyków kolejnych. odpowiedz

Kamila - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ponoć Obradović prezentuje dużo wyższy poziom i jutro podpisuje papiery! odpowiedz

