Niedźwiedź: Cała Polska będzie kierowała oczy na to spotkanie

- Nie możemy powiedzieć, że to będzie mecz jak każdy inny. Wiemy jaka jest historia obu klubów i meczów pomiędzy nimi, ale trzeba pamiętać, że punkty nie zostaną pomnożone przez 2 - mówi przed piątkowym spotkaniem trener Widzewa Łódź, Janusz Niedźwiedź. - Czeka nas ciekawe spotkanie, bo i my, i Legia lubimy operować piłką, mieć ją przy nodze. Legia ma jakościowych zawodników, to dobry zespół, który ma swoje atuty, ale ma też wady. Drużyna po przyjściu nowego trenera potrzebuje czasu, żeby złapać automatyzmy. Trener Runjaić preferuje dominację, grę piłką, ma swoje stałe ustawienie 1-4-1-4-1, które preferuje od dawna, z określonymi zachowaniami piłkarzy na boisku. Można więc ten zespół łatwo zdiagnozować, ale też jest sporo jakości piłkarskiej w Legii. My jednak jesteśmy też przekonani o swojej jakości i chcemy ją zaprezentować na boisku. - Mieliśmy spotkanie o podobnym ciężarze gatunkowym, z Podbeskidziem o awans. Wtedy zawodnicy byli skupieni na swoich zadaniach, było widać charakter, walkę, determinację od pierwszej minuty. Spodziewamy się, że to będzie spotkanie bardzo energetyczne, ale konsekwentne i optymalne, jeśli chodzi o nasze zachowanie zarówno w ataku, jak i obronie. - Każdy chce grać w tym meczu, to normalne. Wiemy, że cała Polska będzie kierowała oczy na to spotkanie. Trzeba sobie poradzić z presją, przyjąć na klatę i być odważnym w tym, co robimy. KURSY NA WIDZEW - LEGIA FORTUNA 1 3.75 X 3.6 2 2.05

FC_ŻYRARDÓW - 5 godzin temu, *.4.114 Jak ja nie lubię tego widzewa, to są tacy wieczni kompleksiarze, ciągle się porównują z LEGIĄ... odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Panie trenerze jeśli nie wystraszycie się nazwy Legia, to zdeterminowani, realizujący taktykę i przy odrobinie szczęścia wygracie z naszymi 3-0. Legia to już tylko i wyłącznie nazwa, legenda, ładny stadion z wiernymi kibicami, ale piłkarsko to siermiężna, przeciętna drużyna z uskuteczniającym korpogadkę faciem na posadzie trenera. Kiedyś w latach 80 i jeszcze 90 to były meczycha pomiędzy wami a nami... odpowiedz

Ripper - 8 godzin temu, *.chello.pl Niedźwiedź , chłopie uważaj żeby cię nie odstrzelili odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 8 godzin temu, *.4.114 RTS będzie gryzł trawę, oby naszym też się chciało. Kilku walczaków mamy, oby porwali resztę . odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.aster.pl Co oni by bez tej Legii zrobili? Dzieki niej "cala Polska " bedzie na nich patrzec, bo tak nikt by nie spojrzal. odpowiedz

Legionista - 9 godzin temu, *.plus.pl Jestem spokojny i przekonany o wygranej w tym meczu Legio, tylko zwycięstwo ! Jesteśmy najlepsi odpowiedz

Anty wstydzew - 10 godzin temu, *.centertel.pl Jazda z kur… Legio! Tylko zwycięstwo! ???????? odpowiedz

Wycior - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Trochę szkoda oczu Polski - Łódź i Wałbrzych to obiektywnie 2 najstraszniejsze i najbrzydsze miejsca w naszym kraju… odpowiedz

Mycior - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wycior:

Chyba dawno w Łodzi nie byłeś.....rozumiem że o sprawach bardziej kibicowskich nie chcesz pogadać i np. liczbie karnetów kto ile ma sprzedanych ? odpowiedz

Pawełek - 8 godzin temu, *.netfala.pl @Wycior: Do najbrzydszych dodałbym jeszcze kilka miast śląskich jak Chorzów, Zabrze czy Bytom. Niemniej jednak na Śląsku też znajdą się ładne miasta jak Gliwice.



Choć w Zabrzu śmierdzi i bieda za Legią jechać trzeba! :-) odpowiedz

mordo to nie byłeś chyba w Zawierciu - 8 godzin temu, *.net.pl @Pawełek: Zawiercie w pierwszej 5 na pewno !!! odpowiedz

widzę ciemność - 8 godzin temu, *.net.pl @Wycior: co do Wałbrzycha masz kolego rację oczy kurna pękają ... ale Łódź nie jest taka straszna fakt że husteczkowo sie po niej jeździ ale według mnie podobnie po Wrocku... odpowiedz

Wycior - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @Mycior: mylisz się - ostatni raz byłem u Was w lipcu i niestety niewiele się zmieniło, poza tym, że cały czas walą się kolejne kamienice… Jeśli chodzi o tematy kibicowskie to szanuję Was i cieszę się z Waszego powrotu do e-klapy, serio. Po prostu nie mógłbym żyć w Łodzi… odpowiedz

Pawełek - 11 godzin temu, *.netfala.pl widzew widzew łódzki widzew ja tej k...y nienawidze! Tak jutro bedziemy spiewac w "pieknym" mieście łodzi. odpowiedz

ochłoń - 11 godzin temu, *.net.pl Życef będzie gryz trawę aby przynajmniej ten mecz zremisować nie widzę tego kolorowo ... nie ma się co nastawiać na zwycięstwo , ciekawy jestem kto sedziuje i kto na bandyckim var bedzie siedział... Legio pokaż klasę i wygraj odpowiedz

