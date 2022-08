Trening: Powrót Nawrockiego

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r. 22:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godzinie 18 drużyna Legii Warszawa rozpoczęła przygotowania do piątkowego meczu z Widzewem Łódź. Pod nieobecność Kosty Runjaicia zajęcia poprowadził jego asystent Aleksandar Rogić. W treningu wziął udział Maik Nawrocki. Młody stoper w 1. kolejce doznał złamania kości twarzy, przeszedł zabieg i musiał odpoczywać przez dwa tygodnie. Przez najbliższy czas będzie trenował i grał w specjalnej masce.



W zajęciach nie wziął działu Jakub Kisiel, który w sobotnim meczu trzecioligowych rezerw doznał urazu. Pozostali zawodnicy byli do dyspozycji trenerów, w tym Lindsay Rose, który w piątek przed wcześniej opuścił boisko z powodu urazu uda lewej nogi. Reprezentant Mauritiusa na szczęście nie doznał poważnego urazu i normalnie ćwiczył z kolegami. Zajęciom z boku przyglądał się prezes klubu Dariusz Mioduski.







Po części rozgrzewkowej zawodnicy zostali podzieleni na dwa składy i rozgrywali gierki taktyczne. Sztab testował na stoperze duet Jędrzejczyk - Augustyniak.



We wtorek i środę legioniści będą trenowali o godzinie 11, a w czwartek o godzinie 14. Mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 12 sierpnia o godz. 20:30.