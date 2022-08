Marcinkowski i Madej zawodnikami Legii

Futsalowa Legia przed sezonem 2022/23 dokonała dwóch kolejnych wzmocnień. Do naszego zespołu dołączył Radosław Marcinkowski , dotychczasowy kapitan AZS-u UW Wilanów. 28-letni zawodnik będzie występował z numerem 15. W ostatnim sezonie zdobył 10 bramek w futsalowej ekstraklasie. W AZS-ie grał przez 8 ostatnich sezonów - sześć w pierwszej lidze (109 meczów, 63 bramki) oraz dwa w ekstraklasie (52 mecze, 17 bramek). Drugim nowym graczem naszego klubu jest Michał Madej , który dotychczas grał w II-ligowym AZS-ie SGGW Warszawa. W barwach Legii będzie występował z numerem 99. W pierwszej grze kontrolnej w ramach przygotowań do nowego sezonu, legioniści przegrali w hali OSiR Włochy 3-4 z We-Metem Kamienica Królewska. Spotkanie rozgrywano systemem 2x25 minut bez zatrzymywania czasu oraz 1x25 min. z czasem zatrzymywanym.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Nieznany - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W sekcji prowadzonej przez kibiców zadeklarowany polonista... ????????‍♂️ odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.