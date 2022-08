Komplet widzów obejrzy mecz Widzewa z Legią

Piątkowy mecz Widzewa z Legią obejrzy komplet, około 18 tysięcy kibiców. Fani RTS-u wykupili przed sezonem wszystkie karnety, ale od kilku dni osoby, które na stadion się nie wybierają, miały możliwość udostępnienia swoich miejsc innym kibicom. W pierwszej fazie przekazanych innym kibicom zostało 2500 miejsc na stadionie. Kolejne osoby rezygnujące z pojawienia się na trybunach przekażą wejściówki do ogólnodostępnej puli. Biorąc pod uwagę olbrzymie zainteresowanie meczem, możemy być pewni, że wszystkie zwolnione bilety znajdą nabywców. Fani Legii otrzymali na piątkowy mecz 907 biletów, które oczywiście rozeszły się w mgnieniu oka. Ostatnie spotkanie Widzewa z Legią rozegrano 30 października 2019 roku w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Na trybunach pojawiło się wtedy 16 724 kibiców, w tym 907 fanów z Łazienkowskiej.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lata 90 i początek 2 tysiecznych - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wtedy to były mecze, cała Polska na nie czekała. Na boisku jak i na trybunach zawsze sporo się działo, nie zapomnę meczu na Łazienkowskiej z 2002 roku jak Rts wysypał się z sektora, Tedki wyskoczyły z Krytej a potem i Żyletą się wysypała, obroniona Duma i Sława, konkretny dym, psy i polewaczka na murawie... odpowiedz

Łzienkowska 2/3.Tylko RTS. - 2 godziny temu, *.plus.pl Legia, mój ulubiony wróg. Brakowało tej rywalizacji w ekstraklasie. To są emocje, tym się żyje przed meczem, w trakcie, a w zależności od wyniku, jeszcze długo potem. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ostatnie spotkanie Legii z Widzewem miało miejsce na jesień 2020 roku w Pucharze Polski (bez kibiców) , w artykule jest błąd. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Fajny wyjazd bo i blisko i nowy stadion i kibicowsko ok.

Żałuje że nie pojadę - Oby piłkarze dostosowali się do poziomu na trybunach ! odpowiedz

Legionista79 - 4 godziny temu, *.plus.pl Mecz stal mielec-Legia bilety wyprzedane w 40 minut odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl zacznę: przyszliście chamy bo my tu gramy!!!



; P odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.190.158 @oLaf: ale tak serio to jedyny chyba klub, o ktorym tak na serio nie mozna powiedziec co jasno pokazuje jaki mecz jest najwazniejszy w kraju. A nie z jakims lechem, jak probuja wmowic calemu swiatu poznaniacy. odpowiedz

stef - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @L: zdecydowanie racja odpowiedz

DERBY POLSKI !! - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Na reszcie. Tyle lat czekania. Dreszczyk emocji już jest. Teraz godnie pokazać się na trybunach i murawie i stare dobre czasy wracają. (L) !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.