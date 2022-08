Kibice Górnika przyjadą pociągiem specjalnym

Fani Górnika Zabrze prowadzą zapisy na pierwszy wyjazd w sezonie 2022/23. W piątek, 19 sierpnia zabrzanie przyjadą do Warszawy na mecz z Legią. Za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, kibice KSG zapłacą po 130 złotych. Zabrzanie po raz ostatni obecni byli na naszym stadionie w maju tego roku, kiedy w sektorze gości pojawili się w 629 osób, w tym GKS Katowice (29) i Wisłoka Dębica (17). Na meczu we wrześniu 2020 nie mieli możliwości przyjechać na nasz stadion, a w listopadzie roku 2019 pojawili się na naszym stadionie w 852 osoby, w tym Hajduk Split (55). Wtedy też zaprezentowali biało-czerwone chorągiewki i skromne ilości pirotechniki nad transparentem "Patrioci". W listopadzie 2018 roku, Torcida stawiła się przy Łazienkowskiej w 495 osób, w tym ROW Rybnik (1).

Michu - 16 sekund temu, *.com.pl Przecież grali mecz wyjazdowy w Radomiu odpowiedz

Yeti - 3 minuty temu, *.vectranet.pl W końcu górnicy mają okazję, żeby zobaczyć kawałek cywilizacji i choć na kilka godzin opuścić zabrzańską biedę i smród. odpowiedz

mojo jojo - 13 minut temu, *.t-mobile.pl j&^%@ górnik jak za dawnych lat! Legia&Zagłębie! odpowiedz

realista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A Legię uwielbiają Wszędzie wyłączając Radom i Sosnowiec wszędzie pieją na waszą cześć i witają was serdecznie taką jedną piosenką .haha. odpowiedz

Maciek - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @realista: ta piosenka to hymn ich miernych klubów. odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze do niedawna, jak miał przyjechać górnik to wiadomo było, ze wokalnie i liczbowo będzie na najwyższym poziomie.

Obecnie, ta banda zakompleksionych wieprzy, pół meczu ubliża Legii a drugie pół napina się na sektorze ze swoimi śmiesznymi zgodami.

Ich historia to idealny przykład jak z dobrej ekipy stać się… Lechem Poznań. Zreszta to ich nieoficjalne ziomki są, wiec wszystko zostaje w rodzinie odpowiedz

Greg - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @floyd:



No tak bo jak Legii ktoś ubliża to są kompleksy a jak Legia ubliża to są teksty w stylu festiwal uprzejmości..... odpowiedz

Legiak83 - 46 minut temu, *.inetia.pl @floyd: jest w tym trochę prawdy co piszesz. Rzeczywiście nie tak dawno u nas górnik miał pierdolniecie wokalne, a co do Lecha to gołym okiem widać że pikują w dół nie tylko sportowo. Oprawy, doping i frekwencja u nich ostatnio to jakieś nieporozumienie. Ale to nie nasz problem, my mamy swoje, bo też nie jest za różowo. Ale dzięki licznym mobilizacjom u ludziom którym się chce jakoś to się trzyma, oby zawsze. Takie czasy panowie, znak czasu i wygasający fanatyzm nie tylko w PL. odpowiedz

floyd - 10 minut temu, *.161.126 @Greg : gdybys czasem podniósł głowę znad klawiatury, to byś wiedział ze nie mówię tylko o ubliżaniu. Zreszta, nasze bluzgi również uważam za bezsensowne i wcale mi się ( poza małymi wyjątkami ) nie podobają. Podobne kompleksy były widoczne doskonale w piątek: oprawa o Legii, bluzgi pół meczu a jakże o Legii, pokazywanie gołych tyłków w stronę sektora gości, sędziowie przekupieni przez Legie ( ciekawe qrwa za co :) ) itd. odpowiedz

