Przygotowania do meczu z Widzewem

Wtorek, 9 sierpnia 2022 r. 16:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem z Widzewem sztab szkoleniowy ma do dyspozycji niemal wszystkich zawodników. We wtorek na boisku brakowało jedynie Blaza Kramera, który wróci dopiero za ponad miesiąc. Przed rozpoczęciem treningu kontrolę przeszedł napój, który na zajęcia przyniósł Paweł Wszołek. Kosta Runjaić osobiście sprawdził czy zawartość butelki jest odpowiednia. Na szczęście dla zawodnika zawartość zdała testy jakościowe i można było przystąpić do zajęć ;)



Fotoreportaż z treningu - 38 zdjęć Woytka



Na początek piłkarzy w obroty wziął Stergios Fotopoulos. Trener przygotowania fizycznego wyjaśniał każde kolejne zaplanowane ćwiczenia, a zawodnicy wykonywali je na dużej intensywności. Potem rozpoczęły się interwałowe gierki na utrzymanie i... powrót do serii sprintów. Dobrą informacją jest to, że Lindsay Rose trenuje na pełnych obrotach. Jednego z ćwiczeń nie dokończył Josue, który poczuł ból w udzie. Portugalczyk został jednak szybko rozmasowany przez fizjoterapeutów i wrócił na ostatnią fazę zajęć, którą był turniej trzech drużyn na skróconym boisku. Składy były następujące:







Zieloni: Skibicki, Celhaka, Charatin, Baku, Mladenović, Kapustka, Jędrzejczyk

Fioletowi: Augustyniak, Wszołek, Abu Hanna, Slisz, Sokołowski, Strzałek, Ribeiro

Różowi: Rosołek, Pich, Johansson, Musi, Nawrocki, Kastrati, Josue/Rose



Podczas gierki błysnął Igor Strzałek, który nie tylko zdobył bramkę, ale efektownie wygrał pojedynek bark w bark z Kacprem Skibickim. - Skąd on ma tyle siły? - dziwił się Kacper Tobiasz. Siłą w środku pola operował także Rafał Augustyniak, a w tym wypadku ofiarą był Fiip Mladenović, który ze śmiechem szybko zripostował postawę nowego kolegi: - Spokojnie, to nie liga rosyjska!



W turnieju najlepsza okazała się ekipa Josue. Kapitan ustawił kompanów do pamiątkowego zdjęcia i stwierdził, że zwycięstwo z Lirimem Kastratim w składzie liczy się podwójnie ;) Ostatnio obaj zawodnicy złapali bardzo dobry kontakt.



W środę Wojskowi będą trenowali o 11, a po czwartkowym treningu i przedmeczowej konferencji trenera udadzą się na mecz z Widzewem Łódź, który zaplanowano na piątek na godzinę 20:30.



KURSY NA WIDZEW - LEGIA

FORTUNA 1 3.9 X 3.65 2 1.91















fot. Woytek / Legionisci.com



