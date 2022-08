Koszykówka

Legioniści rozpoczęli przygotowania do sezonu

Środa, 10 sierpnia 2022 r. 18:43 źródło: legiakosz.com

Od testów medycznych, sprawnościowych i funkcjonalnych przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli koszykarze Legii Warszawa. Inauguracja rozgrywek zaplanowana jest na 22-25 września.



Na miejscu są już wszyscy polscy zawodnicy oraz Jānis Bērziņš. Pozostali obcokrajowcy dołączą do zespołu w najbliższych dniach.







- Wykonaliśmy część testów, czekamy na przyjazd kolejnych zawodników zagranicznych, którzy pojawią się u nas w najbliższych dniach. Testy, które przeprowadzaliśmy już teraz, wypadły pozytywnie. Zawodnicy wykonywali plan, który otrzymali podczas tej przerwy między sezonami i są gotowi, by rozpocząć intensywne przygotowania do nowego sezonu. Zbadaliśmy masę i kompozycję ciała, wartości skocznościowe oraz przeprowadziliśmy testy kompetencji ruchowych – powiedział Adam Blechman, trener przygotowania fizycznego Legii Warszawa.



We wtorek legioniści odbyli pierwszy trening, którym były zajęcia na siłowni, a wieczorem czeka już typowo koszykarski trening pod okiem sztabu szkoleniowego.



- Zawodnicy, których mamy już na miejscu, prezentują się dobrze. Czeka nas dużo pracy, intensywnej pracy, bo zaczynamy trochę później niż rok temu. Wiemy co mamy do zrobienia i wierzę, że zdążymy to wykonać przed startem sezonu. Jestem zadowolony z transferów jakie przeprowadziliśmy, musimy teraz stworzyć zespół. Czy nam się to uda okaże się na koniec sezonu, zweryfikuje nas osiągnięty wynik – powiedział trener Wojciech Kamiński.