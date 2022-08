Prijović i Pekhart nie dla Legii. Zieliński o napastnikach

- Nad transferem napastnika pracujemy od dawna. Problem polega na tym, że żeby sprowadzić dobrego napastnika za niezbyt wygórowaną cenę i niezbyt wygórowaną wartość kontraktu, to bardzo żmudny proces. Nawet kluby z lepszymi budżetami transferowymi mają problem ze znalezieniem dobrych napastników. To duża sztuka. Jednego napastnika już ściągnęliśmy. Myśleliśmy, że spokojnie dogadamy się z drugim. Były dwa takie momenty, że było już blisko pozyskania takiego zawodnika, który docelowo byłby pierwszym wyborem. Z pewnych powodów tego nie udało się dopiąć - powiedział Jacek Zieliński w magazynie "Tylko Legia" na Kanale Sportowym. - Jest presja wewnętrzna i zewnętrzna, że potrzebny jest napastnik. Jeszcze nakładać dodatkową presję, że sprowadzimy go w trzy dni czy w tydzień. Jak chce się zrobić szybko transfer, to trzeba zapłacić dużo drożej. - Aleksandar Prijović? Wydaje mi się, że do tego tematu już nie wrócę. To bardzo trudny temat i nie wydaje się, by był możliwy do zrealizowania. Prawdę mówiąc, dwa tygodnie temu przestałem o tym mocno myśleć i skupiłem się bardziej nad innymi nazwiskami. Tomas Pekhart oficjalnie w Gaziantepsporze - Tomas Pekhart miał ofertę za dużo lepsze pieniądze z Azji, dostał dobre pieniądze w Turcji, także gratulacje dla Tomasa. To jego ostatni kontrakt i większość piłkarzy by się zachowała w ten sposób, by ostatni kontrakt był jak najlepszy finansowo. Nie dziwię się, że dokonał takiego wyboru. Od początku relacje z Tomasem o przedłużeniu kontraktu były jasne. Powiedziałem, jakie mam możliwości finansowe i co mogę zaoferować, zdając sobie sprawę z tego, że może to odrzucić. Tak też się stało, pogadaliśmy w sympatycznej atmosferze, on liczył na dużo więcej. Po kilku tygodniach gdy był bez klubu a my dalej szukaliśmy napastnika, znowu doszło do rozmów już na innym poziomie finansowym i w pewnym momencie wydawało się, że dojdziemy do porozumienia, ale pojawiły się dużo bardziej atrakcyjne oferty. Carlitos? - Jestem w jakimś kontakcie z Carlitosem , ale jego transfer do Legii nie był brany od początku ze względu na kwotę odstępnego. Ona wprawdzie topnieje i gdyby coś pojawiło się na odpowiednim poziomie, to wtedy byśmy na poważnie mogli pomyśleć.

Zzp - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak po ludzku,szkoda mi Cię Zielu. Inna sprawa że jako kibica szkoda mi też siebie samego. Dawno nie było tak hujowo, dobrze że chociaż na trybunach się coś ruszyło... w myśl zasady łajba tonie wszystkie ręce na pokład.



MIODUSKI WONNN odpowiedz

TopCWKS - 1 godzinę temu, *.fantex.net Z pustego i Salomon nie naleje....

Z dedykacją dla prezesa tysiąclecia Dariusza M. herbu golodupiec!

Ps. Czy piniendze z prywatyzacji ciechu po dziwnie zmarłym najbogatszym "doktorze" już wyprane? Śmiem wątpić bo byś już spadkie spakowal manetki frendzlu!!!! odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jacek Zieliński czekał na okazję jednocześnie chciał/chce sprowadzić napastnika znanego i już sprawdzonego ale niestety oni kosztują. Od lat zastanawiam się dlaczego nie ściągamy młodych talentów z Afryki (w dodatku raczej tanich). Wczoraj podczas oglądania meczu el. LM Ferencvaros - Qarabag tylko ,,czarnuszki" strzelali bramki. Dlaczego my nie sprowadzimy takiego silnego, technicznego, szybkiego napadziora, dlaczego Węgrzy, Azerzy, Słowacy, Czesi poszukują, sprowadzają i trafiają! z talentami z Afryki. Pokazało nam już to kilka klubów, z którymi się mierzyliśmy w ostatnich latach w eliminacjach pucharów, czesto to oni decydowali o wynikach np. w Spartaku. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wychodzi na to, że bez kasy to sobie można. A tu jakieś oszołomy, czy trenerzy szmaciarzy mają jak zwykle najwięcej do powiedzenia. Szkoda tylko, że w necie. Ciekaw jestem, na jakim poziomie sam badziewiaku znasz ten angielski. odpowiedz

Levy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie da się słuchać tych znawców "piłki nożnej", brak słów i ręce opadają, co za Janusze biznsu.



Jako kibic Legii z wielką przykrością przyznam, że Legia już nie będzie wielka bez diametralnej zmiany sposobu zarządzania w klubie.



Jak można liczyć, że coś się zmieni i osiągniemy sukces skoro póki co nawet najmniejszy krok nie został wykonany, celem wzmocnienia drużyny.



Mentalność.. jakby tu zrobić coś z niczego.



Żal !!! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jestem w jakims kontakcie............ przestałem mocno myślec - czlowieku na jakim poziomie ty operujesz... Dramat myślalem, ze po Kucharskim gorszego badziewiaka nie będzie a tu Zieliński . Jestem ciekawy na jakim poziomie Pan Jacek zna Język Angielski, jesli zna... Masakra.. odpowiedz

patataj - 2 godziny temu, *.198.16 Emreli wróć! Już ci więcej michy nie wyklepiemy! odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl do Kula daje fulla:Vuko to Ty? odpowiedz

Kula daje fulla - 2 godziny temu, *.151.106 Ja bym łykał Kulenowicza z powrotem odpowiedz

Fan Arka Ciach - 2 godziny temu, *.211.108 Tylko Arek Ciach! Może da radę jednak wysupłać kilka PLN i wykupić ze Świtu. odpowiedz

Tadek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Może Eduardo? odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie zrozumieliście, musimy sprzedać kolejnego, żeby zakontraktować napastnika, bo: nie mamy pieniędzy! Tak się składa, że jakoś szybko wraca do treningu Maik, dlatego uważam, że on pierwszy nas opuści. Po nim pewnie Josue, a może i nawet Muci, jak tylko strzeli kilka bramek. Legia to już nie klub piłkarski, ale korporacja. Im szybciej to zrozumiecie, tym lepiej dla was. odpowiedz

Do Jacek Zielinski - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jurek Podbrozny podobno jest wolny a kiedys cos tam strzelal i chyba duzego kontraktu nie bedzie chcial odpowiedz

Ko(L)o - 3 godziny temu, *.orange.pl Może by tak przed górnikiem zacząć zbierać na napastnika i się dorzucić Jackowi na transfer?

Szkoda słów. odpowiedz

Qarx - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A może by tak zapytać o wykupienie młodego Włodarczyka? odpowiedz

dzl - 3 godziny temu, *.mm.pl @Qarx: dobre

odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zawodnicy bez umowy moje propozycje NAPASTNICY !

1. Keita Baldé

2. Jürgen Locadia

3. Nemanja Nikolics

4. Oskar Zawada

5. Yanis Lahiouel

Hejty pisać protokół odpowiedz

Maverick - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ha ha ha Prijovic nie dla legii Carlitos nie dla legii ha ha ha ha.To ściągnęli napastnika widmo w postaci Kramera którego...w ogóle nie ma.Nawetw rezerwach.Pytanie czy w ogóle facet istnieje,bądź czy ktoś go jakimś przypadkiem zauważył...

Nie dziwię się po raz kolejny ze jakieś helweckie dno go oddało.Typ gdyby był przynajmniej przeciętny na tamta ligę to pewnie by go zatrzymali.

Uważam że te transfery nie są na miarę walki o mistrza Polski, nawet nie są na miarę walki o puchary.Jest to skład który gwarantuje nam utrzymanie się w lidze.Wcześniej z mistrzostwa wyleczyła się Wisła bo nie mogli w żaden sposób się dostać do ligi mistrzów a teraz z jakichkolwiek pucharów chce wyleczyć się legia.Za chwile odpuści sobie Lech, a w przyszłości raków.Od taka moja teza dotyczącą naszej galaktycznej ligi. Bo po co grać i promować się w pucharach jak można sobie spokojnie pokopac w Polsce za b,dobre pieniądze. I tylko patrzyć jak mistrza zdobędzie Wisła Płock albo kolejna potęga Cracovia ha ha ha ha. odpowiedz

Pao - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Maverick: Piszesz nazwiska wkładów do koszulek z dużej litery PAJACU, a nazwę Klubu z małej, gdzie tu logika, i to kilkukrotnie. Zamknij dupę i do nauki języka polskiego, a później wartości, LACHO-CIĄGU odpowiedz

Paopao - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Maverick: LEGII z małej, a skisły i zdecha z dużej, ty pedeksie-analfabeto odpowiedz

Alex Bielany - 4 godziny temu, *.autocom.pl Jak to bedziemy grac caly sezon Rosolkiem? odpowiedz

robal - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Panie Jacku prosta sprawa i Hanię trzeba wysłać tam gdzie poziomem dorówna czyli 5 liga cypryjska w piłce nożnej albo kobieca liga badmintona w Kazachstanie i należy sprowadzić porządnego obrońcę. Poza tym potrzebny jest napastnik i to na już odpowiedz

O mamo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @robal: kobieca liga badmintona w Kazachstanie wcale nie jest taka zła:] odpowiedz

stary - 4 godziny temu, *.tpnet.pl a co z Arruabarreną? odpowiedz

Sig - 3 godziny temu, *.aster.pl @stary: niestety zakończył karierę.ale telefonik i już będzie do odebrania w Modlin Airport. Uberek go podwiezie na Legię.do ogarnięcia. odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl K.rwa co za DNO:/ odpowiedz

Hepiś - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mioduski z Jackiem szukają napastnika który będzie płaci za możliwość gry w środku polskiej ekstraklasy odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.mm.pl CR 7 szuka klubu... Josue go zna...brac!! :) odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pawciu: Szuka klubu, który będzie grał w LM, ale czekaj może przyjechać do Warszawy zagrać na Ł3 przecież Szachtar będzie grał w LM. Nie wiem tylko jak stoją z napastnikami, czy mają miejsce dla Ronaldo. odpowiedz

Luta - 5 godzin temu, *.ewe-ip-backbone.de W tym samym wywiadzie ktoś podsunął byłego gracza Cracovii Pele van Amersfort czy jakoś tam.

To Pan Jacek powiedział że to że strzelał dużo goli nie zrobi z niego napastnika A niedawno twierdził że potrzebna mobilna 8 do rywalizacji z Kapim i Josue.

Więc dlaczego nie postawić na to.

odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.chello.pl Dobrze nie jest żyć złudzeniami, nie ma pieniędzy więc gra Rosołek (chociaż nie bardzo umie) i też musimy o niego dbać, żeby nie uciekł jak inni jego koledzy. Nie jesteśmy już tym samym klubem co 5 lat temu, jesteśmy zadłużeni i przeciętni dlatego jest u nas Jacek Zieliński a nie ktoś kto zna angielski. odpowiedz

Kradziej Pudel vel gołodupiec - 5 godzin temu, *.net.pl jestem Gołodupcem i oszustem !!! odpowiedz

dzl - 5 godzin temu, *.mm.pl Roland Ugrai

odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Zaczyna się....ixinski nie dla Legii.Na pewno w tym tempie znajdziecie super napastnika,poczekajcie do końca okienka,wtedy zostaną same kocury odpowiedz

ja - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Budżet na transfery 1.5 mln euro sprzedaż wieteski 1.2 mln euro , budżet płacowy zmniejszony a oni szukają dalej za darmo i 50 tys zł kontraktu... Słabo odpowiedz

Greg61 - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Sprzedali Juranovica za garść gruszek teraz chcą jego do Premier Laegue za 15 mln funtów. To o czym tu pisać Einsteini ekonomii. jak można było zniszczyć tak klub. Czy tam jeszcze ktoś myśli odpowiedz

iiii - 6 godzin temu, *.interkam.pl @Greg61: sprzedalismy Jure z pułapu jakim p[ostrzegany jest nasz klub czyli 3mln euro to hit!teraz koles w Celticu sie pokazla wszem i wobec to wolaja za niego wiecej logiczne odpowiedz

bronek49 - 7 godzin temu, *.chello.pl najpierw się Carlitosa pozbyli a teraz chcą go znowu nigdy się nie spodziewałem że Legia upadnie tak nisko że nikt dobry nie chce przyjść bo kasa świeci pustkami odpowiedz

onomatopeja22 - 7 godzin temu, *.interkam.pl jak slysze "nie ma takiego tematu" temat sie wysypal albo tematu sie nie dlalo dopiac kurrr noz mi sie w kieszeni otwiera....panie Jacku daj pan spokoj w dup.ie byliscie i....tak dalej. odpowiedz

Trampek - 7 godzin temu, *.net.pl " Pełno nas - jakoby nikogo nie było " .Przytoczonym fragmentem fraszki Jana Kochanowskiego określiłem jak w/g mnie przebiega skauting w LEGII . Obrazowo wygląda tak, jakby Ziemia była bezludną planetą - na której istniałby jeden klub piłkarski i po wzmocnienia trzeba było by lecieć np . na Marsa lub inną planetę, a być może poza układ słoneczny, licząc na to, że tam istnieje ... życie piłkarskie i być może znajdzie się tam piłkarz lub grupa piłkarzy, którzy chcą zmienić ... planetę. To taki sarkazm z mojej strony , ale widzę aktualnie taką rzeczywistość. odpowiedz

Rafał - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Trampek: W komentarz wkradła się pomyłka. Przytoczony fragment nie pochodzi z fraszki, tylko z trenu.

Pozdrawiam odpowiedz

Siłka - 7 godzin temu, *.com.pl Czyli gówno mamy bo Miodek to amator gołodupiec odpowiedz

Alan - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Siłka:

Patrz co pod rządami tego 'amatora' zdobył klub gdzie i z kim grał w Europie a później się wypowiadaj.

Ps. Puste trybuny z Realem w Lidze Mistrzów na 100 lecie klubu to była dopiero amatorka..... odpowiedz

Franco - 7 godzin temu, *.4web.pl @Alan: Alan piszesz takie zadarmo? odpowiedz

geds - 6 godzin temu, *.190.194 @Alan:

Nic nie wiesz. Z Realem to był jeszcze zmierzch drużyny Leśnodorskiego. To Leśny zatrudniał Vadisa. Potem był już ciągły zjazd w dół, ciągły!!!! Aż grupa LE stała się dla nas odległym marzeniem na lata!!! Wo końcu... całkiem jesteśmy poza pucharami, bo nawet 4 miejsce w lidze nas przerosło. Kolega niezorientowany? Na chwilę wpadł tutaj z Pudełka? odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Franco:

Tak z własnej niewymuszonej woli bo wiem że w biznesie a tym bardziej sporcie nie zawsze wszystko wychodzi a odwracanie się od klubu jak to miało miejsce w poprzednim sezonie za niepowodzenia jest conajmniej słabe...Zresztą popatrzmy na własne podwórko oprawy top 1 to prawda choć inni kibice są coraz bliżej ale frekwencję mamy marną 2 mln miasto i po ponad tygodniowej mobilizacji ok 20 tys ostatnie 2 fety to max 3 tys ludzi na ulicach miasta takie są fakty.

Ps. Napisze to po raz enty, zachęcam do sprawdzenia w necie ile Pucharów zdobyła Legia odkąd w klubie wpierw w zarządzie później jako właściciel i Prezes zdobyła Legia . A później pisać o amartoszczyznie . odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @geds:



Tak uważam że Lesny był bardzo dobrym Prezesem ale pogadaj z kumplami od wywieszania transparentów na trybunach bo z tego co ' widzialem na pudelku' coś tam było mu poświęcone..... odpowiedz

fan1956 - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Jak was ku.wa nie stać na napastnika , to szukajcie po więzieniach i nie ośmieszajcie się, teraz za darmo to nawet w mordę nie chcą bić. To jest klub ,,LEGIA,, a nie jakieś brony z pipiduwy i ośmieszaj się razem z tym prezesiną. odpowiedz

WdW - 7 godzin temu, *.com.pl No i dobrze,potrzebujemy młodszego napastnika a nie 34 latka który nie wiadomo czy odpali teraz czy nie odpali, wziąć jakiegoś dobrego napadziora z 25 letniego z 1 ligi i wystarczy teraz na Legię a w międzyczasie można się rozglądać za jakimś konkretnym napastnikiem.Ale cały czas jestem zdania ze najbardziej potrzebujemy środkowego obrońcę, żeby Augustyniak mógł w razie czego grać na pozycji Slisza odpowiedz

Echh - 7 godzin temu, *.centertel.pl CARLITOSA NAM POTRZEBA !!! I on chce odejść z Panathinaikosu. I na pewno by chciał do Legii. Tylko pytanie czy te nasze klubowe decydenty chcą ??? Echh odpowiedz

Lukas - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Nikolic jest bez klubu!!! odpowiedz

Tolkien - 7 godzin temu, *.plus.pl @Lukas: przykro mi, ale Nemajnia chciał do Legii ale JayZ go odrzucił ???? odpowiedz

Grinch - 5 godzin temu, *.133.167 @Tolkien: Tolkien spadaj na swoja laweczke w Lickey Hills posiedziec a tu nam nie przynudzaj odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Grinch: ale on napisał prawdę co przyznał również Zieliński… Dla Legii Nemanja byłby teraz na wagę złota, ale Jacek uparł się, że nie… odpowiedz

Pan Jerzy - 7 godzin temu, *.chello.pl Po co szukać po świecie jak na Targówku jest do wzięcia za darmo. Tylko nie wiadomo do końca jak się nazywa. Czytałem o nim dziś w internecie. Marcin W. zaatakował na ul. Szwedzkiej 3 osoby. NAPASTNIK jest znany mieszkańcom i stróżom prawa. Panie Dyrektorze trzeba na komendę podjechać albo ludzi popytać odpowiedz

Jasio - 7 godzin temu, *.2.125 @Pan Jerzy: Jestem za. Wrszawiak, młody Polak - a nie jakiś ełkaesiak czy inny lechista. odpowiedz

