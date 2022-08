Gdzie obejrzeć mecz Widzew - Legia?

Komentarze (16)

Janusz - 1 godzinę temu, *.41.219 Tutaj

https://strims.top/MiedzLegnicaZaglebieLubin.php odpowiedz

eLeLeL - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Dziękuję bardzo za informację! odpowiedz

eLeLeL - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Jeszcze jedno pytanko Czy ta opcja w Canal Plus online jest dodatkowo płatna odpowiedz

Piotrek Ochota - 10 godzin temu, *.gov.pl @eLeLeL: Nie. Ja oglądam na laptopie przez hotspot jak nie jestem w domu. odpowiedz

eLeLeL - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Dziękuję bardzo!

Kibic OE - 13 godzin temu, *.plus.pl eLeLeL sprawdź puźniej na hesgoal na 100 % będzie transmisja tylko nie po Polsku. odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Będąc na wyjeździe, z internetami ale bez aktywacji C+ - gdzie można obejrzeć to spotkanie? Niedawno Słowacy transmitowali mecze Ekstraklasy ale w tej chwili nie widać tego w ramówce. Ktoś podpowie gdzie da się obejrzeć mecz w internetach?? odpowiedz

eLeLeL - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Witam szanowną Legijną brać! wyjeżdżam dzisiaj na urlop nie mam Jak obejrzeć meczu Czy mając Canal Plus w domu moge jakoś to przeżucić na telefon lub laptop???

Ewentualnie poproszę link do jakiejś sensownej strony ze streamami...

(L) - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @eLeLeL: możesz pobierz aplikację canal

+ I tam zloguj się do canal+ online. (Wpisujesz login i hasło jak do zwykłego canal+ odpowiedz

DCH - 13 godzin temu, *.chello.pl @eLeLeL: https://www.canalplus.com/pl/sport/widzew-lodz-legia-warszawa/h/12738581_70029

koras - 14 godzin temu, *.centertel.pl TVP już nie puszcza ekstraklasy? odpowiedz

(L) - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @koras: puszcza ale najciekawszy mecz w kolejce ma canal+ a tvp sport piast- cracovia odpowiedz

Siema - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @koras: puszcza ale jeden wybrany mecz i dziwi mnie że właśnie nie jest to nasz mecz odpowiedz

(L)Łomża(L) - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @koras: Jest chyba też tak, że w sezonie musi być pokazany przynajmniej raz mecz każdej z drużyn ekstraklasy. odpowiedz

