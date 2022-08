Komentarze (45)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L) - 11 minut temu, *.chello.pl Bardzo Dziękuję !!! odpowiedz

Polo - 18 minut temu, *.virginm.net Martwi mnie postawa Rose ,co mecz to babol raz większy raz mniejszy.Ale za każdym razem cuchnie straconą bramka.Kwestia czasu jak czerwoną wylapie przy próbie naprawy swojego błędu. odpowiedz

Atmosferić - 27 minut temu, *.orange.pl Beznadziejna 2 połowa lamusów. odpowiedz

(L)ychu - 21 minut temu, *.aster.pl @Atmosferić: druga połowa w naszym wykonaniu słaba tu się zgodzę chociaż z drugiej strony patrząc 2-0 do przerwy niby profesjonaliści powinni dobić przeciwnika a widzew dążył do kontaktu bramkowego . Najwazniejsze są 3 punkty . Szczerze mówiąc spodziewałem sie większych nerwów o końcowy wynik w tym meczu . Pozdrawiam !!! odpowiedz

Micha(L) - 19 minut temu, *.chello.pl @Atmosferić: widzew zawsze gra beznadziejnie w tym sezonie - witamy w EKSTRAKLASIE;) odpowiedz

Atmosferić - 12 minut temu, *.orange.pl @Micha(L): Ja nie za widzewem - liczyłem że Legia pójdzie za ciosem i wrzuci ze 3 jeszcze a oni nie wyszli na 2 połowę. Pewnie im nagadał głupot ten trener i prawie to widzew zremisował. Ten gol nie uznany to był błąd marciniaka prawdopodobnie. odpowiedz

Micha(L) - 30 minut temu, *.chello.pl Slisza oddać za darmo!!!!!!! NOW!!!!!! odpowiedz

Mr. - 20 minut temu, *.virginm.net @Micha(L): Pojawił się na boisku i odrazu bramka. odpowiedz

Jur - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Piłsudski na oprawie,a na płocie szmata "czerwona armia"+bratanie się z ruskimi- to taki chichot i arcyparadoks niczym niegdyś stadion im.Adolfa przy ul.Roosvelta.Dziekuje,dobranoc :) odpowiedz

Syn trenera - 55 minut temu, *.plus.pl Co oni zapomnieli jak się gra w piłkę w 2 połowie...masakra... odpowiedz

Atmosferić - 56 minut temu, *.orange.pl Odpuścili gre i 1-2 - zaraz będzie 2-2. odpowiedz

(L)ychu - 38 minut temu, *.aster.pl @Atmosferić: ja widzę że jest 0-2 to gdzie masz 1-2 ?

odpowiedz

Atmosferić - 25 minut temu, *.orange.pl @(L)ychu: Dobrze że mioduski zapłacił za wycofanie gola. ufff odpowiedz

(L)ychu - 7 minut temu, *.aster.pl @Atmosferić: to taka anegdota chyba była odnośnie var hehe . Mi sie też wydawało że Stępiński nie był na spalonym a jednak wyrysowali linie itd i centymetry zadecydowały . Pozdrawiam!! odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale słaba 2 połowa. Gdzie są kolejne bramki? odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wpuścić Rosołka odpowiedz

Chyba dobry kot jest z Niego,co ?? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie ma pieczarek..... odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Te Żydki swoje 10 minut miały przy 2:3. A teraz zawsze w dupsko. Jeden mecz/ Jeden mistrz, a dalej.... Nawet młode pokolenie z Koluszek już na L śmiga szybka koleją hehe. odpowiedz

Żyrardów - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jest dobrze

Punktujemy ich prawym prostym jak rasowy bokser

Pykna z 5 goli odpowiedz

x - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rozkład jazdy jest znany, jazda z kur*mi odpowiedz

Ursus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo Legia, brawo Baku odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl Łódź się spięła hehe . 18 tysi zobaczy oklep na to wszystko wskazuje. Pełna kontrola meczu !!!. Brawo Legia!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo, Legiony Marszałka do boju. odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl aaaaaaaaaa odpowiedz

mojo jojo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl j&^%$ rts !!!cała łodz j j j odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Wiem, że nas w Łodzi "nie kochają", ale umieścić taki napis, mieszając do tego Marszałka, to jest chamstwo do potęgi. Smutno się robi, ale z drugiej strony, czeka was łódzkie chamy przyjazd do Wielkiej Warszawy... odpowiedz

Pele - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek

Ojjjjj. Obiektywnie pomysłowa i zabawna. Lepsza niż poznaniaków wiele. Trochę dystansu odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pele: Zabawna? Pomysłowa? Jakiego dystansu? Piłsudski miał rację "Naród wspaniały, tylko niektórzy ludzie k...wy i złodzieje". To dotyczy zarówno tych, którzy ten transparent wykonali, jak i tych, którzy nie widzą w tym nic złego. Baw się dalej swoim małym kolibrem, bo mózgu nie masz wcale... odpowiedz

Omg - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: facepalm odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Omg: Z pewnych wartości, nie robi się szmaty i nie wyciera nią podłogi. Gdy nie zna się historii własnego kraju, jest się błaznem... odpowiedz

grzeziek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: to prawda nic szczegolnego ta oprawa. Mieszanie historii polski do swoich interesow i konfliktow. Slabe odpowiedz

Żyrardów - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chciałbym taki scenariusx

Strzałek wchodzi na ostatni kwadrans i strzela zwycięskie gola

Najlepiej po indywidualnej akcji lub przewrotka:)) odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl szkoda ze Augustyniak nie gra od początku za Rose albo Charatina bo wtedy by był optymalny skład ,no ale i tak dobrze jest, lepszego składu z tych kopaczy nie da się zrobić odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli wygramy z Widzewem, ogolę się na łyso. A nie, chwila....nie mam już włosów...To radośnie rzucę grzywą o parapet... odpowiedz

(L)... - 3 godziny temu, *.orange.pl Kto podpowie stronkę z linkiem do transmisji ? odpowiedz

tylko L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Yoo: Pomijając głupoty ktore o mnie piszesz to jakos nikt linku do meczzu tego komus nie podał prawda? dlaczego? bo ludzie są zgodni ze mna w 100% odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl @(L)...: https://strims.top/MiedzLegnicaZaglebieLubin.php odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @tylko L: zachowałeś się jak zwykła gnida… odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No to wraca klasyk po latach....no to jazda panowie z Widzewem po zwycięstwo i 3 punkty. Jazda na pełnej k..... Do boju Legio Warszawa ukochana ma. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Wilk - 3 godziny temu, *.orange.pl Gdzie mogę obejrzeć na necie legie odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.com.pl @Wilk: https://strims.top/MiedzLegnicaZaglebieLubin.php

odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mój skład na ten mecz.

......Tobiasz......

Jędrzejczyk ... Rose .... Augustyniak ... Ribeiro

..... Sokołowski ..... Josue .....

Wszołek .... Kapustka ... Baku

.... Muci .... odpowiedz

xxc - 3 godziny temu, *.35.88 @MonsteR (L) Miłkowice: po co wypisywać takie bzdury skoro wiadomo ze będziemy grali ustawieniem 1-4-1-4-1 (a nie 1-4-2-3-1). chcesz się bawić w dobór składu to rób to zgodnie z obraną taktyka... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.