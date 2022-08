Konferencja pomeczowa

Runjaić: Wielki szacunek i podziękowania dla naszych kibiców. Tylko Legia!

Piątek, 12 sierpnia 2022 r. 23:07 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jestem zmęczony, ale nie tylko ja, także zawodnicy i sztab. To był trudny mecz, ale takiego się spodziewaliśmy. Widzew zagrał wszystko albo nic, ale zakończenie było szczęśliwe dla nas. Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, moi zawodnicy grali spokojnie, utrzymywali piłkę, kontrolowali grę, kreowali sytuacje i strzelili gole.



To był mecz na dobrym poziomie. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie Widzew zagra o wszystko, wywoływali na nas silną presję, a moi zawodnicy stracili spokój, nie grali swojej gry. To był mecz walki, na pewno nie jest łatwo grać derby na wyjeździe, w takiej atmosferze. Gratulacje dla chłopaków. Wielki szacunek i podziękowania dla naszych kibiców. Tylko Legia!



W tym meczu było wiele pojedynków, wiele walki, duża intensywność. Cieszę się, że to przetrwaliśmy i punkty jadą do Warszawy. To jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że to był emocjonujący mecz dla kibiców.