Niedźwiedź: 65 dobrych minut to za mało

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa): Nie tak wyobrażaliśmy sobie to spotkanie. Liczyliśmy na zwycięstwo. Trzeba pochwalić zawodników za drugą połowę, bo zrobili wszystko, żeby wygrać. Po pierwszych 15 minutach nasza gra nie była taka, jaka miała być, zabrakło błysku, szybkości, zajęcia pozycji, bliższego kontaktu z przeciwnikiem. W drugiej połowie drużyna poczuła chyba, że jest już 0-2 i nie mamy nic do stracenia. Żałuję, że nie strzeliliśmy bramki wcześniej, bo mecz by się jeszcze bardziej ożywił. Trzeba docenić co zrobili kibice i może po bramce jeszcze bardziej by nas ponieśli, a my byśmy wyrównali. Słyszałem o 10 cm spalonym, a czasem to jest być albo nie być. Kto wie, czy byśmy przynajmniej nie wyrównali, gdyby ta bramka by padła. Potem była długa przerwa, VAR trwał za długo, a przecież to było korzystne dla Legii, bo oni grali na czas. Legia chciała poleżeć, wytrzymać, grać na czas, pokazali boiskowe cwaniactwo, były cały czas próby wytrącania nas z rytmu. Zagraliśmy 60-65 dobrych minut, ale to było za mało, żeby wygrać z jakością, jaką ma Legia.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 9 minut temu, *.mm.pl Koledzy, nie ma sie co gorączkować. Wszak wiadomo, że jeśli się gra przeciwko Legii to większość trenerów przeciwnych drużyn pisze bajkowe recenzje z gry swoich zawodników.



Przykład: "Słyszałem o 10 cm spalonym, a czasem to jest być albo nie być. Kto wie, czy byśmy przynajmniej nie wyrównali, gdyby ta bramka by padła..."



Równie dobrze mógłby napisać: "Kto wie, czy gdybym nie urodził się w USA to nie zostałbym prezydentem..." odpowiedz

Arecji - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niedźwiedź co - do lasu.... odpowiedz

Kasztancio - 1 godzinę temu, *.com.pl Łódzki pajac odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.plus.pl Skąd on ku...a wziął te 60-65? Wliczył 15 min przerwy do tego? odpowiedz

ZenekL3 - 9 godzin temu, *.chello.pl Mimo wszystko zasłużone zwycięstwo. Dopóki dwa motory naszych akcji Baku i Kapustka miały parę (czyli jakieś 45 minut) Widzew nie istniał, bo był zajęty obroną. Potem mecz po naszej stronie zwolnił, pewnie za aprobatą trenera. Dobry mecz Muciego (była by z niego świetna 10 gdyby się bardziej przykładał fizycznie) wspomnianych Baku i Kapustki, niezły Mladenowicza, Johanssona, Josue. Najsłabszy u nas był Tobiasz, który więcej okazji do wykazania miał po swoich błedach niż po akcjach Widzewa, ale jest młody, to jest wkalkulowane w tę grę, oby nie była to jakaś forma sodówki. odpowiedz

Arek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Jak on to liczył, to ja nie wiem. Ja z matmy orłem nie byłem, ale 45 +10 no ni chu... nie wychodzi mi nawet 60. odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Arek: hehe. To samo pomyślałem odpowiedz

sala - 11 godzin temu, *.waw.pl przyznal ze jakosc byla po Naszej stronie, wiec domyslal sie ze bedzie w plecy :D wazne 3pkt, psy szczekają, karawana jedzie dalej... odpowiedz

LLL - 11 godzin temu, *.190.198 A nie, jak 10 cm spalony to faktycznie, powinni wam zaliczyc bramke. W ogole jakby pilka miala do przekroczenia linii bramkowej 10 cm to tez sie powinno uznawac gole. Albo jak faul 10 cm przed linia pola karnego to powinien byc rzut karny. Skad sie tacy trenerzy biora, matko... odpowiedz

CWKSiak - 9 godzin temu, *.orange.pl @LLL:

Powinien być co najmniej rożny, a w myśl zasady 3 rogi i karny można było uznać 1/3 bramki…

Pana Janusza wyprzedza mowa przed myślą, no ale widzewiacy już tak maja. odpowiedz

L - 11 godzin temu, *.190.198 Ile dobrych minut?! Przeciez wy w 1 polowie z polowy wyjsc nie potrafiliscie, pelna kontrola Legii, w 2 polowie juz koncowka chaotyczna, masa niedokladnosci i Legia tez na troche opanowala sytuacje. Wyszlo mi dobrych ok 30 minut, ale jak 65 to powodzenia w 1 lidze za rok z takim zadowoleniem. odpowiedz

SS-20 - 11 godzin temu, *.plus.pl Objawił się kolejny burek łańcuchowy. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.