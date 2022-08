Mateusz Żyro: Jest ogromna złość

+ dodaj komentarz

1. Jakbyscie zagrali tak w 1 polowie to Legia by na was nie wyszla na stojaka w drugiej.

2. Moze dlatego, ze ma lepszych pilkarzy na kazdej pozycji. To chyba nie jest trudne do wytlumaczenia?

3. No tak was niosly, ze w 1 polowie nie wiedzieliscie co sie dzieje. No pewnie, ze szkoda, jak wprowadza przepisy, ze gole ze spalonych sie licza to moze jeszcze kiedys Widzew wygra z Legia.

4. Minimalne porazki jak w 90+10 minucie strzelasz gola kontaktowego? Odwaznie.

5. To jest faktycznie zagadka XXI wieku, dlaczego beniaminek byl gorszy od Legii.



Co ten Zyrko wygaduje w ogole?! Moze sie przyzwyczail okresem w Legii, ze przewaznie wygrywal, nawet jak nie dominowal i teraz zdziwiony, ze w Widzewie tez tak nie jest?

