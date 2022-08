Trening: Taktyka, stałe fragmenty, strzały

Środa, 10 sierpnia 2022 r. 20:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środowe zajęcia stołecznej drużyny w Legia Training Center rozpoczęły się o godzinie 11. Podobnie jak we wtorek wzięli w nich udział wszyscy zawodnicy - nikt nie narzeka na problemy zdrowotne.



Coraz mocniej w trening wchodzi Maik Nawrocki i wygląda na to, że jego powrót do kadry meczowej nastąpi dużo szybciej niż pierwotnie przewidywano. Młody stoper już teraz bardzo dobrze prezentuje się na boisku, nie odstawia głowy w pojedynkach i potrafi także precyzyjnym strzałem nogą skierować piłkę do siatki. Cały czas pozytywne sygnały wysyła Igor Strzałek, dobrze pod bramką radził sobie Robert Pich, ale w piątek nie należy spodziewać się zmian w składzie w porównaniu z ostatnim meczem przy Łazienkowskiej 3.







W środę legioniści pracowali nad aspektami taktycznymi, a także w grupach stałymi fragmentami gry, dośrodkowaniami i strzałami. Najwięcej emocji wzbudzała rywalizacja w akcjach ofensywnych 2 na 1 i 3 na 2. Trenerzy liczyli bramki obu drużyn, a na koniec zwycięzcy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.



Mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 12 sierpnia o godz. 20:30.







fot. Woytek / Legionisci.com



