Piłka nożna kobiet

Lebuda zawodniczką Legii

Czwartek, 11 sierpnia 2022 r. 13:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Legia Ladies wzmocniła się czołową zawodniczką Jantara Ostrołęka - do naszej drużyny trafiła Kinga Lebuda, występująca na boku pomocy, która w minionym sezonie awansowała z Jantarem do III ligi. Z kolei z naszym klubem po czterech latach żegna się Julia Rachoń.



Legia Ladies przygotowują się do nowego sezonu pod okiem nowego sztabu szkoleniowego. Wiele wskazuje na to, że legionistki zagrają barażowe spotkanie o awans do III ligi, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2022/23.