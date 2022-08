17-18.08: Rozkład jazdy

Środa, 17 sierpnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę rezerwy Legii zagrają kolejne ligowe spotkanie III ligi - o godzinie 17:00 w LTC podejmować będą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Tuż po zakończeniu tego spotkania Legia Ladies zagrają mecz barażowy o awans do III ligi. Wstęp na oba spotkania wolny.



Mecz sparingowy w Białymstoku rozegrają nasi futsaliści. W czwartek pierwszy przedsezonowy sparing siatkarzy (bez udziału publiczności). Także w czwartek w Starachowicach rozpoczną się zawody finału Pucharu Polski w strzelectwie sportowym. W zawodach weźmie udział Maciej Wojtasiak z Legii. Szymon Kielan rywalizuje na turnieju ATP Kozerki Open 2022.



Rozkład jazdy:

17.08 g. 17:00 Legia II Warszawa - Lechia Tomaszów Maz. [LTC]

17.08 g. 19:30 Legia Ladies - Kolejarz Łódź [LTC]

17.08 g. 20:00 MOKS Słoneczny Stok Białystok - Legia Warszawa [futsal, sparing]

18.08 Legia Warszawa - Lechia Tomaszów Maz. [siatka, sparing]



Starsze drużyny młodzieżowe będą przygotowywały się do swoich meczów ligowych trenując w LTC (w weekend inagurację będą miały rozgrywki w kategoriach U14-U16), natomiast zespoły U10-U13, które rozgrywki zaczynają później, przebywają do soboty na obozie w Kleszczowie.