Pływanie

Wynik Kozakiewicza na ME na 100m st. klasycznym

Czwartek, 11 sierpnia 2022 r. 14:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w Rzymie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Pierwszy start zaliczył zawodnik Legii, Jan Kozakiewicz. Legionista w porannej sesji w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym uzyskał czas 1:01.63 min. - o 0.20s za słaby, by zakwalifikować się do półfinału. Nasz zawodnik został sklasyfikowany na miejscu 25. Ostatnim wynikiem dającym awans do półfinału był 1:01.34 min.



Kozakiewicz startować będzie jeszcze na 50 metrów stylem klasycznym. Eliminacje i półfinały odbędą się w najbliższy poniedziałek, finał po godzinie 18 we wtorek.