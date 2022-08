Tenis

Półfinał Berkiety w Orlen Open Polska

Niedziela, 14 sierpnia 2022 r. 13:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od niedzieli na kortach Górnika Bytom rozgrywany był turniej ITF juniorów Orlen Open Polska 2022 - X memoriał Jacka Widawskiego. Zawodnik Legii, Tomasz Berkieta bardzo dobrze zaprezentował się w singlu, docierając do półfinału. W nim zmierzył się w największą gwiazdą zawodów, Paragwajczykiem, Danielem Vallejo, wiceliderem rankingu ITF juniorów (967 ATP).



Legionista po wygranym pierwszym secie 7-5, w dwóch kolejnych nie zdołał zwyciężyć i to zawodnik z Ameryki Południowej awansował do finału.



Wyniki Berkiety w Orlen Open Polska w singlu:

I runda: Tomasz Berkieta - Gustavs Dambins (Łotwa) 6-4, 6-3

II runda: Tomasz Berkieta - Gino Romano (Argentyna) 6-1, 6-1

III runda: Tomasz Berkieta - Borys Zgoła 7-5, 6-3

1/4 finału: Tomasz Berkieta - Iliyan Radulov (Bułgaria) 3-6, 6-1, 7-5

1/2 finału: Tomasz Berkieta - Adolfo Daniel Vallejo (Paragwaj) 7-5, 1-6, 1-6



Wyniki Berkiety w Orlen Open Polska w deblu:

I runda: Tomasz Berkieta/Mateusz Lange - Demanet/Ratiu 2-6, 3-6