Pływanie

Kozakiewicz 0.07 sekundy od finału ME na 50m st. klasycznym

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r. 19:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w Rzymie rozegrano półfinały pływackich Mistrzostw Europy na 50 metrów stylem klasycznym, w których startował zawodnik Legii, Jan Kozakiewicz. Legionista startujący w pierwszej półfinałowej ósemce uzyskał czwarty wynik - 27.50 sekundy. Był to dziewiąty wynik spośród wszystkich 16 zawodników walczących o finałową ósemkę.



W związku z tym Kozakiewicz będzie jutro wieczorem pierwszym rezerwowym w finale 50m stylem klasycznym. Do bezpośredniej kwalifikacji do finału legioniście zabrakło 0.07 sekundy.



W dzisiejszych porannych kwalifikacjach do półfinału, Kozakiewicz miał wynik 27.32 sekund (drugi w swojej grupie eliminacyjnej).



Wyniki półfinałów ME:

1. Nicolo Martinenghi (Włochy) 26.64s

2. Cimone Cerasuolo (Włochy) 26.86s

3. Lucas Matzerath (Niemcy) 27.16

4. Bernhard Reitshammer (Austria) 27.19s

5. Peter John Stevens (Słowenia)27.27s

6. Valentin Bayer (Austria) 27.34s

7. Volodymyr Lisovets (Ukraina) 27.34s

8. Olli Kokko (Finlandia) 27.43s

--

9. Jan Kozakiewicz 27.50s (R1)

10. Arkadios-Geos Aspougalis (Grecja) 27.55 (R2)