Czumer-Iwin zagrała w reprezentacji w Chile

Reprezentacja Polski kobiet w rugby zajęła drugie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do HSBC World Rugby Sevens Series, który odbył się w Santiago de Chile. W naszej reprezentacji wystąpiła zawodniczka Legii, Tamara Czumer-Iwin . Polki w finale przegrały z Japonią 0-17. Porażka ta sprawiła, że Polki nie wywalczyły przepustki do elitarnego cyklu. W pierwszym meczu Polska pokonała Argentynę 36-5, a w kolejnych spotkaniach fazy grupowej Polski pokonały Papuę Nowa Gwinea 71-0 oraz Belgię 36-12. W 1/4 finału nasza reprezentacja pokonała Kolumbię 36-0, a w półfinale kadrę Chin 22-15. W finale lepsze były Japonki.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.