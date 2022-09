Wyniki I rundy Pucharu Polski

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

PawLo - 12 godzin temu, *.mm.pl Kiedy losowanie następnej rundy ? odpowiedz

Mamut - 23 godziny temu, *.amazonaws.com W następnej rundzie fajnie byłoby coś świeżego, Rzeszów, Kalisz albo po kilku latach Katowice odpowiedz

OIF - 31.08.2022 / 21:11, *.plus.pl Ale meczycho w Kaliszu, było co oglądać odpowiedz

Jakub - 31.08.2022 / 11:42, *.99.60 Szanowna Redakcjo!

...

Lechia Zielona Góra 2-1 pd Podbeskidzie Bielsko-Biała

Stal Stalowa Wola 1-2 pd Puszcza Niepołomice

...

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-3 Legia Warszawa



również powinno być:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-3 pd Legia Warszawa



Pozdrawiam Serdecznie. odpowiedz

Arek - 31.08.2022 / 00:25, *.tpnet.pl Hanysy z oplutymi grają. Całkiem ciekawie. odpowiedz

Jakub - 30.08.2022 / 12:33, *.99.60 Najprawdopodobniej pomyłka:



Wtorek 30.08.

godz. 16:30 Rekord Bielsko-Biała - Chełmianka Chełm

Środa 31.08.

godz. 16:00 Pogoń Siedlce - Chełmianka Chełm



Pozdrawiam Bardzo Serdecznie Wszystkich Kibiców:

Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Zagłębia Sosnowiec, Olimpii Elbląg, Radomiaka Radom,

FC Den Haag, Juventusu Turyn.

Jako kibic Legii Warszawa - uważam, że powinno wrócić się do zgody z Pogonią Szczecin - przez tyle lat obowiązywała, co stoi na przeszkodzie żeby była kontynuowana.

Uważam, że mecze Szachtara Donieck w Lidze Mistrzów powinny być rozgrywane na Stadionie Narodowym w Warszawie, a nie na naszym. Przede wszystkim zdecydowanie więcej kibiców by weszło np. na taki mecz z Realem Madryt.

Niestety jak Legia grała z Realem w Lidze Mistrzów to mecz był rozgrywany przy pustych trybunach przez bijatyki na wcześniejszym meczu z Borussią Dortmund. To był wtedy SKANDAL!!! odpowiedz

Mig - 30.08.2022 / 12:49, *.centertel.pl @Jakub:



Puknij sie w głowe :] odpowiedz

Jakub - 30.08.2022 / 13:47, *.99.60 @Mig: A czemu Pan mnie obraża? odpowiedz

L - 17 godzin temu, *.plus.pl @Jakub: Uciekaj na Onet. Szybciutko. odpowiedz

Alan - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Jakub:

Jakie bijatyki ? Jeszcze jakby coś się działo to rozumiem a tak to przez kilkudziesięciu osobników którzy zaatakowali kilku ochroniarzy w starszym już wieku resztę kibiców miało puste trybuny na meczu w LM z najlepsza drużyna świata. I tak to właśnie wygląda, niestety. odpowiedz

Jakub - 12 godzin temu, *.99.60 @L: A co jest na Onecie? Nie bardzo się orientuję. Dlaczego mam uciekać? Jestem Legionistą tak jak Pan. odpowiedz

Jakub - 12 godzin temu, *.99.60 @Alan: To po co atakowali ochroniarzy? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Alan: dokladnie. W tym sezonie Pogon i Lechia zrobila wieksze zadymy na swoich meczach i nikt im stadionu nie zamknal. W Gdansku emcz wrecz przerwany, kibice na murawe uciekali z trybun, bo sie nakur...ali. I smieszna kara. U nas nic i zamkniety stadion. odpowiedz

Roma - 30.08.2022 / 11:14, *.plus.pl Trzeba jasno i głośno o tym mówić : nagrodą od klubu dla zawodników dwójki za wywalczony awans, to mecz bez kibiców. odpowiedz

(L) - 18 godzin temu, *.ilabs.pl @Roma:



W punkt.



Mioduski nie znasz się na tym !!! odpowiedz

Pawciu - 30.08.2022 / 10:29, *.mm.pl Derby Slaska zdecydowanie kibicowsko najciekawsze odpowiedz

Klimek - 30.08.2022 / 09:53, *.vectranet.pl Droga redakcjo na pewno transmisja w Polsat Sport? A nie Polsat Sport extra odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.