Wypożyczeni: Mustafajew czeka na debiut

Kilka dni temu Ramil Mustafajew został wypożyczony do Stali Rzeszów i choć znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z ŁKS-em Łódź, to na debiut w nowych barwach musi poczekać. Swoje zrobił Maciej Kikolski, który zaliczył dwa pełne spotkania w Pogoni Siedlce. Z kolei Patryk Pierzak w trzecim kolejnym meczu dostał 10 minut szans od trenera. Wypożyczeni legioniści Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Górnikiem Zabrze z powodu kontuzji Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - w środę zagrał 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Górnikiem Polkowice, a w niedzielę zaliczył pełne spotkanie z Motorem Lublin (zwycięstwo 2-1). Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - nie grał w wygranym 4-1 meczu z Lechią Gdańsk Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z ŁKS-em Łódź Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - w środę zagrał od 79. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Ruchem Chorzów, w którym został ukarany żółtą kartką. Natomiast w niedzielę wszedł na boisko w 80. minucie w przegranym 1-2 meczu z Arką Gdynia.

