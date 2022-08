Mustafajew wypożyczony do Stali

Ramil Mustafajew został wypożyczony na sezon z Legii Warszawa do Stali Rzeszów. 18-letni obrońca trafił na Łazienkowską na początku 2022 roku właśnie ze Stali, do tej pory nie zadebiutował w pierwszej drużynie. Wiosną występował głównie w trzecioligowych rezerwach. Do sezonu przygotowywał się z ekipą Kosty Runjaicia, ale nie zdołał przekonać do siebie trenera i ostatnio nawet nie trenował z "jedynką". Do Stali Mustafajew został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Jego kontrakt z Legią Warszawa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

LG - 3 godziny temu, *.chello.pl To nie jest obrońca, czy tylko mi się tak wydaje? odpowiedz

Zdzicho - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Po co go było ściągać? Jeszcze pewnie bedziemy dalej płacić jego kontrakt, a w Stali owszem może trochę pogra, ale nie będzie pierwszym wyborem, bo jest tylko na chwilę. Bedzie grał tylko jak będzie brakować młodzieżowców odpowiedz

Wycior - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Koniecznie powinni wypożyczyć też Strzałka skoro Kosta uparł się by go nie wpuszczać na boisko… odpowiedz

Bady - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Wycior: Nic nie mam do Strzalka ale może trener po prostu boi się go wystawiać na boisku z obawy, że go połamią. W ekstraklasie musiałby rywalizować z facetami 2 razy cięższymi i mocniejszymi od niego. Powinien się wzmocnić fizycznie odpowiedz

Zbycho(L) - 9 godzin temu, *.waw.pl Poznają się na min jak na "Lewym". Młody Włodarczyk czy Mosór też się nie nadawali, a w innych klubach grają. To samo będzie z "Mustafą". Pójdzie za czapkę gruszek, a jest to na prawdę talent tylko trzeba go odpowiednio poprowadzić jak każdego młodego piłkarza. U nas w Legii brak jest odpowiednich trenerów, którzy umieliby przeprowadzić młodych z piłki juniorskiej do seniorskiej. Był jeden ale odszedł. Mam na myśli Magierę. odpowiedz

1234 - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Zbycho(L): Dokładnie tak jak piszesz Kolego. odpowiedz

Dokąd idziesz, Legio? - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @Zbycho(L): w Śląsku Magic stawiał na młodych i - heloł! - ktoś pamięta ich nazwiska? odpowiedz

5678 - 7 godzin temu, *.206.83 @Zbycho(L):

Z tymi talentami to różnie bywa. Np. Wieteska, poszedł do Górnika, grał, grał nawet dobrze, nawet bramki strzelał. Do Legii wrócił i...bramek nie strzelał, babole walił. Grał tylko dlatego, że poziom drużyny z roku na roku spada... a na tle wirtuozów naszej ligi już niczym się nie wyróżniał. odpowiedz

Verdi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Zbycho(L): tak naprawdę tylko Lewy coś osiągnął. Mosora ocenaisz po paru meczach? Wymień coś konkretnego odpowiedz

LegiaFans - 9 godzin temu, *.chello.pl No szrot.... musi pograc jeszce bardzo dużo odpowiedz

Ding - 9 godzin temu, *.play-internet.pl A taki miał piękny być, nawet polski... odpowiedz

