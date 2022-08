Koszykówka

Terminarz Legii w sezonie 2022/23

Piątek, 12 sierpnia 2022 r. 15:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Znany jest już terminarz rozgrywek Energa Basket Ligi w sezonie 2022/23. Legia Warszawa rozpocznie rozgrywki od wyjazdowego meczu z beniaminkiem, Sokołem Łańcut. Po zakończeniu części zasadniczej odbędzie się faza play-off.



Terminarz:

22.09. - 1. kolejka - Sokół Łańcut – Legia Warszawa

29.09. - 2. kolejka - Legia Warszawa – WKS Śląsk Wrocław

07.10. - 3. kolejka - Legia Warszawa – Spójnia Stargard

15.10. - 4. kolejka - Anwil Włocławek – Legia Warszawa

22.10. - 5. kolejka - King Szczecin – Legia Warszawa

30.10. - 6. kolejka - Legia Warszawa – Czarni Słupsk

05.11. - 7. kolejka - Legia Warszawa – Twarde Pierniki Toruń

19.11. - 8. kolejka - MKS Dąbrowa Górnicza – Legia Warszawa

27.11. - 9. kolejka - Start Lublin – Legia Warszawa

02.12. - 10. kolejka - Astoria Bydgoszcz – Legia Warszawa

11.12. - 11. kolejka - Legia Warszawa – GTK Gliwice

15.12. - 12. kolejka - Legia Warszawa – Trefl Sopot

23.12. - 13. kolejka - Arka Gdynia – Legia Warszawa

01.01. - 14. kolejka - Legia Warszawa – Stal Ostrów Wlkp.

08.01. - 15. kolejka - Zastal Zielona Góra – Legia Warszawa

14.01. - 16. kolejka - Legia Warszawa – Sokół Łańcut

21.01. - 17. kolejka - WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

28.01. - 18. kolejka - Spójnia Stargard – Legia Warszawa

05.02. - 19. kolejka - Legia Warszawa – Anwil Włocławek

11.02. - 20. kolejka - Legia Warszawa – King Szczecin

05.03. - 21. kolejka - Czarni Słupsk – Legia Warszawa

10.03. - 22. kolejka - Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa

16.03. - 23. kolejka - Legia Warszawa – MKS Dąbrowa Górnicza

24.03. - 24. kolejka - Legia Warszawa – Start Lublin

31.03. - 25. kolejka - Legia Warszawa – Astoria Bydgoszcz

07.04. - 26. kolejka - GTK Gliwice – Legia Warszawa

16.04. - 27. kolejka - Trefl Sopot – Legia Warszawa

20.04. - 28. kolejka - Legia Warszawa – Arka Gdynia

29.04. - 29. kolejka - Stal Ostrów Wlkp. – Legia Warszawa

03.05. - 30. kolejka - Legia Warszawa – Zastal Zielona Góra



Play-off



Ćwierćfinały (06-17.05.):

Rywalizacja w parach do trzech wygranych z udziałem zespołów z miejsc 1-8 po etapie I, według schematu: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Zwycięzcy awansują do półfinałów. Pokonani kończą udział w rywalizacji i są sklasyfikowani w końcowej tabeli w kolejności zajmowanych miejsc po Etapie I.



Półfinały (19-31.05.):

Rywalizacja w parach do trzech wygranych z udziałem zwycięzców ćwierćfinałów, według schematu: 1-8/4-5, 2-7/3-6. Zwycięzcy awansują do finału, pokonani grają o trzecie miejsce.



Finał (02-18.06.)

Rywalizacja zwycięzców półfinałów do czterech wygranych.



O trzecie miejsce (03-06.06.)

Rywalizacja pokonanych w półfinałach (mecz i rewanż)