Mladenović: Dawno nie widziałem tak dobrej naszej pierwszej połowy

Piątek, 12 sierpnia 2022 r. 23:52 Bartosz Kuciński, źródło: Canal+ Sport

- Bardzo się cieszę z dzisiejszego meczu, Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę. Dawno nie widziałem takiej pierwszej połowy w naszym wykonaniu. Kiedy ostatnio tak graliśmy? Może kiedyś, kiedy zdobywaliśmy mistrzostwo, dwa lata temu. Możemy się cieszyć z drugiej części gry, a drugą przeanalizować - powiedział po meczu Filip Mladenović.



- Ernest Muci to zawodnik, który ma dużo umiejętności technicznych. Kiedy przyszedł do Legii, potrzebował trochę czasu. Jest młody i może grać na różnych pozycjach. Ja go też widzę bardziej na pozycjach 8 lub 10, ale okazało się, że może być napastnikiem. To chłopak, który potrzebuje otwarcia i pewności sobie i może zrobić dobrą karierę.







- Musimy poczekać do końca sezonu, ale jestem naprawdę zadowolony z tego, jak funkcjonuje wszystko co jest związane z przygotowaniem fizycznym. Mówiłem parę dni temu, że potrzebuję jeszcze paru spotkań, żeby złapać rytm i bardzo dobrze się czuję i myślę, że widać to też na boisku. Staram się utrzymać to do końca i to też może być udany sezon.



- Dzisiaj trochę inaczej to wyglądało, graliśmy na posiadanie. Nie chciałem zagrywać piłki na siłę. Dostałem 2-3 razy futbolówkę i powiedziałem do Muciego i Makany, że już nie chcę dostawać, powiedziałem stop, ale to są rzeczy, które ja jako boczny obrońca muszę robić.