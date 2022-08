Johansson: Pozbyliśmy się demonów z ostatniego sezonu

Piątek, 12 sierpnia 2022 r.

- Pozbyliśmy się demonów z ostatniego sezonu. Nowy sezon, drużyna, trener, energia. Zeszły sezon jest już przeszłością i patrzymy już tylko na to co nas czeka - powiedział po meczu obrońca Legii, Mattias Johansson.



- Więcej goli w karierze strzeliłem lewą nogą niż prawą. Prawą, nie pamiętam, może ostatni raz w Turcji. Przy dzisiejszym golu zamknąłem oczy i próbowałem trafić w bramkę (śmiech). To był perfekcyjny strzał.







- Presja z trybun była bardzo duża, ale lubię mecze tego typu. Dużo presji, dobra atmosfera. To dobry znak, że kibice przeciwni cię nie lubią. Oznacza to, że zrobiłeś coś dobrego. Bardzo mi to pasowało. Rzucali w nas przedmiotami, ale nie wiem czym. Było bardzo dużo emocji, czasami ciężko je wszystkie powstrzymać.



- Pierwsza połowa była świetna, a druga niestety rozczarowująca. Rywale zmienili lekko swój styl i musieliśmy bardziej się bronić. Mieliśmy szczęście, że nie zdołali zdobyć więcej bramek i mamy 3 punkty.