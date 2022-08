- Wiedzieliśmy, jak ważny dla kibiców jest ten mecz. Trener nam powiedział, jaka atmosfera nas czeka, że będzie pełny stadion. Przygotowaliśmy się na to - powiedział po spotkaniu pomocnik Legii, Igor Charatin . - Czuliśmy wsparcie naszych kibiców. Atmosfera była bardzo dobra. To było ważne zwycięstwo, szczególnie, że "derbowe". To krok w dobrym kierunku. Czuję, że możemy być jeszcze lepsi, ale najważniejsze, że zdobyliśmy dziś ważne 3 punkty. - Futbol nie jest łatwy, czasami dwie połowy wyglądają inaczej i wszystko się zmienia. Rezultat jest jednak dziś na pierwszym miejscu. Jestem szczęśliwy że wygraliśmy.

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl Czepiacie się chłopa - mecz w jego wykonaniu solidny, ból 4 liter w Łodzi dla nich to derby Polski więc niech mają radość :) odpowiedz

Kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl Derby mu się pomieszały z klasykiem. Ale oprócz tego jest ok. odpowiedz

Bufet (L) - 5 godzin temu, *.com.pl Co Wy za bzdury wypisujecie o tych Derbach Polski.

Tak, derby Polski to były, owszem. Jak Widzew i Legia trzęsły Polką ligą, jak Dziekan wrócił do Warszawy, jak obie drużyny to były zespoły przed którymi wszyscy klękali na kolana.

Tak było. Jakieś trzydzieści lat temu. odpowiedz

kocur71 - 2 godziny temu, *.aster.pl @Bufet (L): chyba 40 lat temu , Dziekanowski przechodził do Legii w 1985 roku odpowiedz

reckLess - 10 godzin temu, *.chello.pl A jak Ukraińcowi albo Szwedowi zakomunikować wagę meczu z zespołem grzebiącym się w fekaliach regionalnej piłki przez tyle lat....niech se myślą że to derby byle ścisnęło rowy i traktowali swoje obowiązki z należytym profesjonalizmem. odpowiedz

zduneq - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @reckLess: jak bardzo prosto.Pytasz się:między jakimi drużynami w Szwecji/Ukrainie jest najważniejszy mecz w sezonie?Po odpowiedzi mówisz, że to jest polski odpowiednik i trzeba zapie...alać na 120% bo przegrana nie wchodzi w grę. odpowiedz

L... - 11 godzin temu, *.plus.pl TEN MECZ TO NIE BYLY DERBY. Derby dotyczą meczu dwóch drużyn z jednego miasta lub regionu.

Mecze Legii z Widzewem czy z Lechem to KLASYKI. A nie żadne derby. Gratuluję zwycięstwa i cieszę się. odpowiedz

Pusia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @L...: to były Derby Polski odpowiedz

Marcin - 11 godzin temu, *.174.29 Jaki „derbowy”???? odpowiedz

Pusia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Marcin: Derby Polski odpowiedz

yyy - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Pusia: a w derbach świata kto by grał? odpowiedz

Ktosiek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @yyy: Legia - Barcelona odpowiedz

