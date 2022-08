Komentarze (28)

Jack - 13 minut temu, *.orange.pl Na ostatniej prostej ?

Tak samo jak ci dwaj środkowi obrońcy co już mieli podpis złożyć.

Pożyjemy zobaczymy. odpowiedz

L - 9 minut temu, *.aster.pl @Jack: no i przeciez juz byli w Warszawie po testach ale wpadla nam lepsza opcja Augustyniaka. odpowiedz

Rytm - 14 minut temu, *.centertel.pl Carlitos

Baku Kapustka Josue Wszołek

Charatin (Augustyniak)

Mladenovic Nawrocki Jędrzejczyk Johanson

Tobiasz



Najmocniejszy pierwszy skład w lidze. odpowiedz

L - 7 minut temu, *.aster.pl @Rytm: ale w mediach i tak sie dowiesz, ze jakis Sousa spadkowicz z Portugalii lepszy, albo jakis Amaral - gosc jednego sezonu i w ogole Lech ma 2 rownorzedne 11. I bardzo dobrze, niech nas lekce waza. odpowiedz

kaktus - 7 minut temu, *.orange.pl @Rytm:

Zasadniczo tak, ale bym zupełnie obrócił tą jedenastkę...

Tobiasza postawiłbym mimo wszystko na bramce, a Carlitosa dał do ataku... ;) odpowiedz

Bolo - 23 minuty temu, *.com.pl Prijo byłby lepszy, oby Carlitos grał zespołowo a nie robił z siebie gwiazdę. odpowiedz

L - 5 minut temu, *.aster.pl @Bolo: Prijo lepszy?! Przeciez on od 2 miesiecy na wakacjach. Do gry bylby jakos w grudniu, a wtedy to juz bedzie Kramer. Carlitos za to w formie fizycznej i lepszy strzelec od Prijo a chyba takiego pilkarza nam teraz trzeba. A co do gry zespolowej to serio sledzisz pilke? Carlitos robi z siebie gwiazde? Przeciez to bardzo zespolowo grajacy napastnik. odpowiedz

Paco - 49 minut temu, *.orange.pl Czekamy na powrót . odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl Zakładam , że ..... Zieliński nie rozmyśli się po raz kolejny - gdy otrzyma informacje telefoniczną od ... kolegi z boiska / który w ostatnim okresie swoich występów ligowych w LEGII strzelał jedną bramkę na pół roku /. Dlatego w tym układzie ostrożnie trzeba podchodzić do tej w sumie pozytywnej informacji . odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl W tej sytuacji to dobra opcja i klasyczny napastnik. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 1 godzinę temu, *.plus.pl Się okaże że przekracza budżet i jednak nie dyrektorze? odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Do rozgrywania i klepania z Josue i Kapustka się nada. Być może Runjaic znajdzie na niego pomysł bo w Pogoni też nie miał typowych napastników ostatnio i stawiał na Zahovicia podobnego stylem gry do Carlitosa.

odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo dyrektor tylko kto teraz na wylocie Nawrocki? Josue? odpowiedz

Trampek - 12 minut temu, *.net.pl @Wieczny fan Zielińskiego: Rosołek odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bierzemy co jest dostępne w dodatku już kiedyś u nas byl. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobry ruch ale to bardziej pozycja Josue na boisku a nie klasyczny łowca goli. Jako jedyny napastnik grał u Sa Pinto i średnio to wyglądało z kolei w Wiśle najlepiej grał wystawiany w duecie z Ondraskiem. Cóż zobaczymy zawsze to większe pole manewru dla trenera. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl @Wieczny fan Mioduskiego : U Sa Pinto - to to Carlitos nie był ulubieńcem. U Sa Pinto to ulubieńcem był ten co w meczach ligowych ,strzelał ... jedną bramkę na pół roku . odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dobry ruch. Dawaj Carlos. Bądź spokojny pupil Vuko słodki Sandro nie wróci dopóki jego sułtan Aco nie pojawi się w Legii. odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Potrafi grać w piłkę ale nie jest typowym egzekutorem. Legia oprócz Carlitosa potrzebuje typowego lisa pola karnego takiego jak Nikolić. Z tego co pamiętam to on najlepiej gra z tyłu za napastnikami albo jako drugi wycofany napastnik ale nie jako typowy gość, który kończy akcje. Do klepania z Josue ,Kapustką i Mucim i Wszołkiem to się bardzo nada no i ma niezły strzał z dystansu. Nie wiadomo w jakiej jest formie ale i tak brać go bo na pewno się przyda odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @robal: egzekutorem typowym moze i nie, ale takim lisem pola karnego w sumie jest. Jakis rewelacyjny transfer to nie jest. Ale przyda sie. Tymbardziej ze potrzebujeny napastnika odpowiedz

Zduneq - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @robal: ależ kocopoły wypisujesz.W Wiśle Carlitos w 36 meczach(3200 minut) zdobył 24 bramki i 7 asyst.Potem w Legii gdzie w 52 meczach(3500 minut czyli 300 minut więcej w przeliczeniu na mecze to wychodzi 3,5 meczu ) strzelił 21 bramek i miał 7 asyst.Jak wiadomo wtedy pupilkiem Vuko był kulawy Sandro i w 6 meczach Carlitos zagrał mniej niż 45 minut, w 1 45 minut, a w dwóch kluczowych spotkaniach z Rangersami nie zagrał nawet minuty.W Panathinaikosie w 68 spotkaniach(3300 minut) zdobył 18 bramek i zanotował 6 asyst.

I chcesz mi powiedzieć, że nie jest to list pola karnego? odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Zduneq: Nie obserwowałem za bardzo jego gry w Wiśle. W Legii miał mało trafień z pola karnego. Pamiętam wspaniałe uderzenie z Górnikiem Zabrze z dystansu. On w Legii w ogóle nie nawiązał do świetnych statystyk z Krakowa. Pamiętajmy, że od tamtych czasów gry w Wiśle minęły lata. On jest w tym momencie po prostu innym piłkarzem. Mimo wszystko jeżeli chociaż będzie grać tak jak to robił w Legii to będzie wzmocnieniem drużyny. No i musi się podporządkować trenerowi i drużynie, a podobno w przeszłości różnie z tym bywało. Tak czy inaczej jego ewentualny transfer będzie na plus odpowiedz

Lol - 1 godzinę temu, *.90.2 Zamiast zgarnąć 16 letniego kocura to biorą 32 latka którego się pozbyli. odpowiedz

Kibic - 24 minuty temu, *.com.pl @Lol: a co to przedszkole ? odpowiedz

Atos - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pewne info.

Bilet kupiony. Jutro Carlitos melduje się w Warszawie. odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl Uwierzę jak zobaczę po byli i tacy co po testach czekali na kontrakt i dupa ;) odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.mm.pl Super ale niech ktos go na dzien dobry utemperuje jego silne "ego" bo wazniejsza jest druzyna a nie on odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.com.pl No i gitara oby pasował do drużyny i dobrze dogadał się z Josue odpowiedz

