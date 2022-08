Carlitos na ostatniej prostej. Pozostały testy medyczne

Komentarze (99)

Trener Bramkarzy - 13 minut temu, *.play-internet.pl Super super super............. teraz tylko Slisz out moze ktos się skusi na koniec okna .. Pich i Rosołek i maestro Sokołowski rezerwy... i spoko.. Jest ekipa... odpowiedz

Zygfryd de L - 22 minuty temu, *.com.pl Sobotni a nie niedzielny wieczór odpowiedz

Leśny Dziadek - 51 minut temu, *.orange.pl "To już pewne! Legia dopięła kolejny głośny transfer. Piłkarz w niedzielę wyląduje w Warszawie!

Carlitos ze swojej strony naciskał władze Panathinaikosu na rozwiązanie kontraktu, bo ostatnio nie było mu po drodze z klubem. A jako że Grecy pozyskali nowego napastnika, to też nie zamierzali zatrzymywać Hiszpana.

Sytuację wykorzystała Legia, która szybko dogadała się ze swoim byłym piłkarzem.

I nie ma co ukrywać, pomógł tutaj sentyment. Bo Carlitos na brak propozycji nie narzekał. Z Panathinaikosem skontaktowało się w jego sprawie pięć klubów, a trzy były gotowe podpisać umowę od razu. Na finiszu wygrała jednak Legia!" odpowiedz

Paco - 58 minut temu, *.orange.pl Zapraszam chłopak chce tu grać i to jest bardzo ważne . Czekamy odpowiedz

NerwosoL - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A zdrowy chociaż? Pytam, bo powoli staje się tradycją kupowanie rannych i obitych. odpowiedz

Daniel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kramer i carlitos dobry duet by był chociaż nie wiadomo w jakiej formie będzie Kramer po kontuzji i rechabilitacji odpowiedz

Kiwi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Lepszy Carlitos niż ten drewniany Rosołek . odpowiedz

Wietes, pszekot - 1 godzinę temu, *.lewtelnet-access.de @Kiwi: ale wiesz że Carlitos po hiszpańsku to Rosołek? odpowiedz

Antyberg - 5 godzin temu, *.orange.pl Bardzo dobra decyzja, niech przychodzi! odpowiedz

Endriu - 5 godzin temu, *.net.pl Jestem dobrej myśli :-)

Myślę, że to lepszy wybór niż Priyo czy Pekhart, jak wróci Blaz to Kosta będzie miał większe pole manewru odpowiedz

Baja Bongo - 6 godzin temu, *.orange.pl Ole! Walnie 5 brameczek, to ci, którzy teraz krytykują , będą mieć brązowe majty z radości. odpowiedz

Żyrardów - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Baja Bongo:

Zmien dillera

Rozumiem dobry nastrój po meczu ale Tobie chyba zaczyna szkodzić

odpowiedz

Baja Bongo - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Żyrardów : Mam czyste gatki, nic mi nie zaszkodziło, ale Ty masz pełne nachy, idź do Mamy, to założy pumpersa i nie pompuj tu tej szowinistycznej głupoty i nienawiści do innych ludzi. odpowiedz

Żyrardów - 47 minut temu, *.play-internet.pl @Baja Bongo:

Hahahaha...:)))

Sprawdź dobrze te nachy odpowiedz

Baja Bongo - 43 minuty temu, *.orange.pl @Żyrardów : Ale że Twoje? Fuj! Nawet o tym nie pomyślałem, niech kolaega ci sprawdzi. odpowiedz

Żyrardów - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Ja nie jestem takim optymistą

Caritas to samolub i dość szybko złapałby się za rogi z Josue a Kosta niewiem czy umiałby go ułożyć

Vuko probowal beż korzyści dla (L)

Wolałbym Nikolica on grał dla zespolu odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Żyrardów : Jakbyś był na jego miejscu i z bliska doswiadczal miłości Vuko do kulawego Sandro nie wiesz jak byś się zachował. odpowiedz

Żyrardów - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: :)))

Rozumiem Cie ..ale pilka to gra zespolowa

Widocznie Sandro grał zespołowo

Carlitos to narcystyczna gwiazdeczka i w (L) pożytku z niej nie będzie

Szkoda kasy

Już wolę Kamińskiego z juniorow odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Żyrardów : Widocznie Sandro grał? Sam nie jesteś tego pewny, to nie pisz gamoniowatych tekstów. odpowiedz

Felek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Lepszy rydz niż nic. odpowiedz

Hiszpan Junior - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Felek: jednak podgrzybek lub maślak lepszy odpowiedz

wojti - 6 godzin temu, *.chello.pl Serio....? To ma być ten transfer na który czekamy ? Nie będę tego komentował..... odpowiedz

Dezerter - 6 godzin temu, *.orange.pl @wojti: Ja tez czekałme na Lewego, ale widzisz, w kasie pusto... odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @wojti: ale jednak skomentowałeś. Ty to jednak jesteś gamoń. Nie komentuję, ale jednak skomentuję. Respect for you ku...wa. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 2 godziny temu, *.it-home.pl @Dezerter: w kasie pusto nie jest przez kibiców przez brak pucharów czy mistrzostwa TYLKO PRZEZ NIEUDOLNE ZARZADZANIE I SPRZEDAWANIE ZA BEZCEN ALBO ZA DARMO NIEZŁYCH GRAJKOW. TO WINA 110% MIODUSKIEGO odpowiedz

Dezerter - 1 godzinę temu, *.orange.pl @MIODUSKI KONFABULANT : To już wiemy, ale fakt jest taki, że w kasie pusto. Dlatego trzeba szanować każdy rozsądny transfer. Nigdy nie ma pewności, czy wypali w 100% , ale w tym przypadku są szanse. Gość grał w ekstraklasie, zdobywał bramy, i do tego grał w Legii, zna te klimaty. Potrafi z piłką robić lepsze cuda, niż Ivi Lopes z Rakowa. Wierzę w Runaicia, że poukłada to puzzle.

A co do tematu wiodącego - nic się nie zmieniło, won z klubu. odpowiedz

Hermol - 6 godzin temu, *.vultrusercontent.com Zastanawiam się, czym go przekonali, w Panathinaikosie miał kontrakt na 800 tysięcy €, w Legii może liczyć co najwyżej na połowę tego. odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.orange.pl @Hermol: Carlitos to Hiszpan. Żywioł, gorąca krew, lubi głośny doping i Legijne klimaty, uwielbia być na tip - topie , Wiesz, o co chodzi, prawda? W Legii tego doświadczy. Gdy zacznie walić bramy, pokochamy go wszyscy, Ty też? odpowiedz

floyd - 5 godzin temu, *.161.126 @Leśny Dziadek: No tak, bo w Grecji to same pikniki chodzą na mecze i skubią słonecznik odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl @floyd: A tego nie wiem, byłeś tam i oglądałeś przez cały sezon mecze jakiegoś zespołu?

Ale ten słonecznik się nie zgadza, przysmaki Greków to inne klimaty.

Skub słonecznik , popijaj winem za 10 zeta i do przodu. Nie bój żaby, żaba w wodzie i nie bodzie. odpowiedz

Rysiek Stopa - 5 godzin temu, *.alfanet24.pl @Hermol: regularną grą może odpowiedz

Farme(L) - 7 godzin temu, *.virginm.net Powiem, że dawno nie cieszyłem się na transfer do Legii zawodnika jak teraz.

Nie jest może wyczekiwanym przez wszystkich napastnikiem marzeń, ale wiemy co można się po nim spodziewać. Jeśli Kosta to dobrze poukłada i nic się po drodze nie wysypie to ofensywa na Top Ligii jest. Defensywa się kuruje plus jeszcze ktoś mógłby przyjść do rotacji. Jeszcze gdyby najszybszy biegacz odszedł to uznałbym to okno za bardzo solidne. Może niespodziewanie jakieś trofeum do gabloty spłynie w tym sezonie… odpowiedz

JfK - 7 godzin temu, *.chello.pl Kto będzie podchodził do rzutów wolnych? Josue czy Carlitos? Bitka będzie? odpowiedz

lol - 20 minut temu, *.net.pl @JfK: twój stary... odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 godzin temu, *.orange.pl Dla przypomnienia, proszę wrzucić w You Toba, w wyszukiwarkę:



Carlitos o Legii Warszawa | LOTTO Ekstraklasa | Liga+ Extra

CARLITOS LOPEZ - DELANTERO - 2019

arlitos "Majestic" | Best Moments (2020/21) odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 godzin temu, *.orange.pl Raków ma Iviego, my będziemy mieli Carlitosa (oby). odpowiedz

Dezerter - 8 godzin temu, *.orange.pl W sumie patrząc na to, że pieniądzy na transfery nie było, nie ma i nie będzie, Zielu wykonal jednak kawałek dobrej pracy. Ciekawy jestem współpracy: Josue Carlitos Kapi Muci. Może być ciekawie. odpowiedz

(L) eon - 8 godzin temu, *.net.pl Mam nadzieję że skorygował w tzw. międzyczasie swoje ego. Jeżeli tak , to będzie dobrze. Nie to że jakieś fajerwerki. ale te swoje 12- 18 goli do końca rundy powinien dorzucić. Fakt, że kluczowe czy dogadają się mentalnie i na boisku z Josue. Bo jak się potrafi ściąć Portugal z Hiszpanem to widziałem kiedyś na własne oczy. Mają jakieś takie remines. jak Polacy z niedawno z Ukraińcami czy Litwini z nami. Alu tu mam nadzieję wypali współpraca. odpowiedz

Tymon - 8 minut temu, *.t-mobile.pl @(L) eon: z tymi Ukraińcami to bym nie przesadzał. Miałem ostatnio "przyjemność" gościć dziwie pary w wieku poborowym u mnie w pensjonacie. Impreza do 7 rano i chamskie odzywki typu "obsmarujemy was w internecie" w stosunku do mojej Mamy (71 lat) ... z Polakami nigdy nie było takich problemów. Dziękuję za uwagę, a teraz cenzura może usunąć ten niewygodny politycznie post. Pozdrawiam :) odpowiedz

Rafał - 8 godzin temu, *.centertel.pl To tym razem w roli Wąskiego witającego Carlitosa wystąpi Jacek Zieliński. odpowiedz

Kmita - 8 godzin temu, *.orange.pl @Rafał: Laguna, Łapówka w mini i Bolo też będą. odpowiedz

Biała siła - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Kmita: Będą ,,może i Dykta przyjedzie. odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 5 godzin temu, *.plus.pl @Rafał:



Buenos Aires! odpowiedz

PawLo - 8 godzin temu, *.mm.pl Brawo Legia !!! Carlitos Witamy w Legii !!! odpowiedz

Ekonomista - 8 godzin temu, *.prioritytelecom.net Niech ma płatne od przebiegniętego dystansu odpowiedz

e(L)o - 9 godzin temu, *.vectranet.pl masakra...odgrzewane emeryckie kotlety. wstyd odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.aster.pl @e(L)o: 32 emeryt, lol. W najwiekszych klubach swiata graja 34 i 35 latek a u nas placz, ze 32 letni napastnik to emeryt. Lepszy oczywiscie Szymon Wlodarczyk, bo mlody i Polak XDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

matus007 - 9 godzin temu, *.orange.pl OOO TAK !!! technik dobry odpowiedz

asdf - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Kiepsko. Poruszanie się Zielińskiego wyłącznie wśród byłych napastników Legii wygląda już zabawnie. Carlitos ma problemy z odpowiedzialnością taktyczną, która dla Runjaicia jest wręcz kluczowa. Nie widzę tego. odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.aster.pl @asdf: zabawnie? Przeciez on juz to tluamczyl 100 razy dlaczego tak jest. Bo ma ograniczony budzet i dosyc juz wywalilismy kase na pilkarzy, ktorzy sie nie sprawdzili wiec bierzemy takich, u ktorych prawdopodobienstwo niewypalu bedzie malutkie. Mamy dlugi a niektorzy dalej chca sciagac pilkarzy niewiadomych. Chcesz kolejnych Kastratich, ktorzy przeciez CV maja bardzo dobre a jednak nie wypaliły? Co ja mowie o Kastratim, masz Kramera, a dalej ktos placze, ze bierzemy kogos sprawdzonego, kto nam zapewni jakas liczbe goli w sezonie. Carlitos ma gola, czyli cos czego nie wytrenujesz i co bardzo nam sie przyda. Nie pamietam placzu na Nikolicia, ze nie pracuje i jest surowy taktycznie, a przeciez tak samo byl, nawet bym powiedzial, ze bardziej bo jest wolniejszy i czesto mu sie nie chcialo. Carlitos akurat biegac lubi. odpowiedz

docent - 8 godzin temu, *.antik.sk @asdf: zgadzam sie odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @asdf: to się nazywa, minimalizacja ryzyka. Ogarniasz? Zieliński zresztą mówił o tym, kilka dni temu, tylko trochę innym językiem. Runjaić potem to tylko potwierdził, mówiąc o obcięciu budżetu na jedynkę o 16%, a Ty się Ronaldo spodziewałeś. A może Messiego. Zielińskiemu dostało się za to od internetowych oszołomów, ale prawda jest taka, że jeśli to się uda, będzie całkiem udane okienko, jak na możliwości, jakimi obecnie dysponuje. odpowiedz

Kktomekk - 9 godzin temu, *.telefonica.de Josue i Carlitos razem na boisku- nie widzę tego.

Za duże ego obu gości odpowiedz

Farme(L) - 7 godzin temu, *.virginm.net @Kktomekk : o Mladenie i Josue tez tak mówili… odpowiedz

Legion - 9 godzin temu, *.chello.pl Dobry ruch, ciekawe w jakiej jest formie fizycznej. Mam tylko nadzieję, że jak już wskoczy do pierwszego składu to Muci będzie dostawał swoje minuty na boisku, czy to zmieniając Carlitosa czy Kapustkę, i to nie wchodząc w 80 minucie tylko wcześniej. Pozostaje czekać jeszcze tylko aż Nawrocki wróci do pierwszej 11 za Rose, a Augustyniak za Charatina i wyglądać to będzie nienajgorzej. odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.aster.pl @Legion: W dobrej, a w jakiej ma byc? Sezon w Grecjii ruszyl, Carlitos normalnie sie przygotowywal z zespolem, zagral jakis ogon w pucharach teraz. Jest normalnie w rytmie meczowym. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Legion: niebjestem fanem Charatina, ale jest faktem że odkąd gra nie przegrywamy.

Vo do Augustyniaka mam wątpliwości

Charakterystyczna rzecz wczoraj po wejściu na boisko Augustyniaka były conajmniej 2 sytuacje kiedy mogła pójść kontra (w zasadzie już szła) a on ją zatrzymywał i podawał do tyłu, raz nawet spod pola karnego Widzewa piłka wróciła do Tobiasza. Pytanie na ile jest to sposób gry Augustyniaka a na ile trener mu kazał tak grać. Obie alternatywy złe.

odpowiedz

Dezerter - 6 godzin temu, *.orange.pl @Pab(L)o Loża: A może robimy błąd w ocenie zawodników, kórym potrzebny jest czas do aklimatyzacji w klubie? Charatin odpalił po...roku... A może Augustyniak też potrzebuje trochę czasu? Jak myślisz, kolego? odpowiedz

Pab(L)o Loża - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Dezerter: Nie wiem. Od razu odpalali nieliczni. Liuboja, Nilolic, Vadis, Luqui,, Duda ... Kuchy.

Nawet Rado potrzebował czasu.

Problem, że w Legii czasu nie ma.

A co do Charatina ma swoje ograniczenia ale jak się okazuje od biegającego (bez sensu?) Batrka Slisza jest lepszy (na razie). Chociaż przez pobyt Bartka w Legii było parę takich meczów, że wydawało się już już wszedł na ten poziom i niestety nie zostawał na nim. Ostatni raz chyba rok temu.

Augustyniaka nie znam. Te hamulcowe akcje raczej nie wyglądały mi na wynikające z mitycznej aklimatyzacji. Wygląda na raczej pewnego siebie. To wynikało z jego sposobu gry. Być może trener mu kazał uspokoić środek, a być może ten typ tak.ma jak to mowią. Nie wiem sam jestem ciekaw odpowiedz

Smuda - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Zajebiste info odpowiedz

Tak tak tak !!!! - 10 godzin temu, *.centertel.pl Zajefajne info z rana. Carlitos WRACAJ. CZEKAMY. odpowiedz

Jack - 10 godzin temu, *.orange.pl Na ostatniej prostej ?

Tak samo jak ci dwaj środkowi obrońcy co już mieli podpis złożyć.

Pożyjemy zobaczymy. odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.aster.pl @Jack: no i przeciez juz byli w Warszawie po testach ale wpadla nam lepsza opcja Augustyniaka. odpowiedz

Rytm - 10 godzin temu, *.centertel.pl Carlitos

Baku Kapustka Josue Wszołek

Charatin (Augustyniak)

Mladenovic Nawrocki Jędrzejczyk Johanson

Tobiasz



Najmocniejszy pierwszy skład w lidze. odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.aster.pl @Rytm: ale w mediach i tak sie dowiesz, ze jakis Sousa spadkowicz z Portugalii lepszy, albo jakis Amaral - gosc jednego sezonu i w ogole Lech ma 2 rownorzedne 11. I bardzo dobrze, niech nas lekce waza. odpowiedz

kaktus - 10 godzin temu, *.orange.pl @Rytm:

Zasadniczo tak, ale bym zupełnie obrócił tą jedenastkę...

Tobiasza postawiłbym mimo wszystko na bramce, a Carlitosa dał do ataku... ;) odpowiedz

Kacperek - 9 godzin temu, *.chello.pl @L: Masz racje , hahah za dwa tygodnie nie bedzie zadnej druzyny w Pucharach hahahah jaraja sie tym rakowem aaa w dupe dostana od Slavi bo Slavia nie pozwoli siebie 2x pod rzad przegrac z druzyna z PL odpowiedz

Jasio - 9 godzin temu, *.datapacket.com @kaktus: Chyba nawet tak byłoby lepiej. Ciekawe spostrzeżenia masz. Ja się zgadzam z tobą. odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.aster.pl @Kacperek: Lech awansuje do fazy grupowej i tez sie beda jarac mimo ze mieli droge zlozona z samych ogorkow, z ktorymi sie meczyli. I dobrze. Beda grali co 3 dni i skoncza w dolnej polowie jak my rok temu. odpowiedz

Rytm - 7 godzin temu, *.centertel.pl @L: i sami 2 lata temu, kiedy grali w LE i w lidze cieniowali. odpowiedz

Bolo - 10 godzin temu, *.com.pl Prijo byłby lepszy, oby Carlitos grał zespołowo a nie robił z siebie gwiazdę. odpowiedz

L - 10 godzin temu, *.aster.pl @Bolo: Prijo lepszy?! Przeciez on od 2 miesiecy na wakacjach. Do gry bylby jakos w grudniu, a wtedy to juz bedzie Kramer. Carlitos za to w formie fizycznej i lepszy strzelec od Prijo a chyba takiego pilkarza nam teraz trzeba. A co do gry zespolowej to serio sledzisz pilke? Carlitos robi z siebie gwiazde? Przeciez to bardzo zespolowo grajacy napastnik. odpowiedz

Bolo - 9 godzin temu, *.com.pl @L: śledzę od 1999, i uważam że Prijo by lepiej u nas pasował, nie mam nic do Carlitosa jak się dogada dobrze z zespołem i będziemy drużyną, to Carlitos też się bardzo przyda. odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.aster.pl @Bolo: o, to ja tez od 1999, fajnie :) Jak dla mnei Prijo dobrze wyglada w duecie napastnikow, Carlitos jest bardziej rozbiegany, mozemy z nim stworzyc fajna maszynke do kombinacyjnej gry, w dodatku Hiszpan ma umiejetnosc strzelania goli a to u nas bardzo wazne. Szcze to ja juz mam dosyc pracujacych napastnikow, chcialbym w kongu kogos kto nam bedzie strzelal gole, umial wejsc w drybling, zagrac kombinacyjnie a Carlitos sie do tego nadaje. Pamietaj, ze mamy Kramera czyli kogos w stylu Prijo. Potrzebni nam sa dwaj tacy sami napastnicy? A co do dogadania sie, nie rozumiem tej obawy, przeciez Carlitos to jest Hiszpan, usmiechniety, pogodny czlowiek, dlaczego mialby sie nie dogadac. Poza tym zobacz na jego sytuacje z Legia. Odchodzil wsciekly na Vuko i mimo tego sie nie zrazil a wrecz chce jeszcze udowodnic, ze sie nadaje. A przede wszystkim mamy napastnika na juz, a Prijo, jak juz pisalem lezy na lezaku od 2 miesiecy i co nam po takim pilkarzu? Szybciej Kramer bedzie gotowy do gry niz Prijo. Poza tym Serb znajac zycie po roku juz by chcial odejsc. odpowiedz

Bolo - 6 godzin temu, *.com.pl @L: No masz dużo racji Twoje argumenty mnie przekonują, może po prostu styl i mocny charakter Prijo bardziej mi leży, biorąc pod uwagę że drużyna w poprzednim sezonie była bez wyrazu i brakowało silnych postaci, w zespole. Oby było tak jak mówisz i żeby była mocna ekipa a Kramer okazał się tak dobry jak Prijovic odpowiedz

Paco - 11 godzin temu, *.orange.pl Czekamy na powrót . odpowiedz

Trampek - 11 godzin temu, *.net.pl Zakładam , że ..... Zieliński nie rozmyśli się po raz kolejny - gdy otrzyma informacje telefoniczną od ... kolegi z boiska / który w ostatnim okresie swoich występów ligowych w LEGII strzelał jedną bramkę na pół roku /. Dlatego w tym układzie ostrożnie trzeba podchodzić do tej w sumie pozytywnej informacji . odpowiedz

Fcm - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Trampek: co jak co, ale akurat ruchy Zielińskiego są przemyślane i adekwatne do sytuacji budżetowej. odpowiedz

(L) - 11 godzin temu, *.jmdi.pl W tej sytuacji to dobra opcja i klasyczny napastnik. odpowiedz

Kibic z what's up'a - 11 godzin temu, *.plus.pl Się okaże że przekracza budżet i jednak nie dyrektorze? odpowiedz

Kolega po szalu - 11 godzin temu, *.plus.pl Do rozgrywania i klepania z Josue i Kapustka się nada. Być może Runjaic znajdzie na niego pomysł bo w Pogoni też nie miał typowych napastników ostatnio i stawiał na Zahovicia podobnego stylem gry do Carlitosa.

odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 11 godzin temu, *.plus.pl Brawo dyrektor tylko kto teraz na wylocie Nawrocki? Josue? odpowiedz

Trampek - 10 godzin temu, *.net.pl @Wieczny fan Zielińskiego: Rosołek odpowiedz

:) - 11 godzin temu, *.plus.pl Bierzemy co jest dostępne w dodatku już kiedyś u nas byl. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 11 godzin temu, *.plus.pl Dobry ruch ale to bardziej pozycja Josue na boisku a nie klasyczny łowca goli. Jako jedyny napastnik grał u Sa Pinto i średnio to wyglądało z kolei w Wiśle najlepiej grał wystawiany w duecie z Ondraskiem. Cóż zobaczymy zawsze to większe pole manewru dla trenera. odpowiedz

Trampek - 11 godzin temu, *.net.pl @Wieczny fan Mioduskiego : U Sa Pinto - to to Carlitos nie był ulubieńcem. U Sa Pinto to ulubieńcem był ten co w meczach ligowych ,strzelał ... jedną bramkę na pół roku . odpowiedz

Hiszpan - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Dobry ruch. Dawaj Carlos. Bądź spokojny pupil Vuko słodki Sandro nie wróci dopóki jego sułtan Aco nie pojawi się w Legii. odpowiedz

robal - 11 godzin temu, *.vectranet.pl Potrafi grać w piłkę ale nie jest typowym egzekutorem. Legia oprócz Carlitosa potrzebuje typowego lisa pola karnego takiego jak Nikolić. Z tego co pamiętam to on najlepiej gra z tyłu za napastnikami albo jako drugi wycofany napastnik ale nie jako typowy gość, który kończy akcje. Do klepania z Josue ,Kapustką i Mucim i Wszołkiem to się bardzo nada no i ma niezły strzał z dystansu. Nie wiadomo w jakiej jest formie ale i tak brać go bo na pewno się przyda odpowiedz

grzesiek - 11 godzin temu, *.centertel.pl @robal: egzekutorem typowym moze i nie, ale takim lisem pola karnego w sumie jest. Jakis rewelacyjny transfer to nie jest. Ale przyda sie. Tymbardziej ze potrzebujeny napastnika odpowiedz

Zduneq - 11 godzin temu, *.inetia.pl @robal: ależ kocopoły wypisujesz.W Wiśle Carlitos w 36 meczach(3200 minut) zdobył 24 bramki i 7 asyst.Potem w Legii gdzie w 52 meczach(3500 minut czyli 300 minut więcej w przeliczeniu na mecze to wychodzi 3,5 meczu ) strzelił 21 bramek i miał 7 asyst.Jak wiadomo wtedy pupilkiem Vuko był kulawy Sandro i w 6 meczach Carlitos zagrał mniej niż 45 minut, w 1 45 minut, a w dwóch kluczowych spotkaniach z Rangersami nie zagrał nawet minuty.W Panathinaikosie w 68 spotkaniach(3300 minut) zdobył 18 bramek i zanotował 6 asyst.

I chcesz mi powiedzieć, że nie jest to list pola karnego? odpowiedz

robal - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @Zduneq: Nie obserwowałem za bardzo jego gry w Wiśle. W Legii miał mało trafień z pola karnego. Pamiętam wspaniałe uderzenie z Górnikiem Zabrze z dystansu. On w Legii w ogóle nie nawiązał do świetnych statystyk z Krakowa. Pamiętajmy, że od tamtych czasów gry w Wiśle minęły lata. On jest w tym momencie po prostu innym piłkarzem. Mimo wszystko jeżeli chociaż będzie grać tak jak to robił w Legii to będzie wzmocnieniem drużyny. No i musi się podporządkować trenerowi i drużynie, a podobno w przeszłości różnie z tym bywało. Tak czy inaczej jego ewentualny transfer będzie na plus odpowiedz

Razmi - 3 godziny temu, *.chello.pl @robal: Strzela sporo bramek z pola karnego. Zobacz sobie podsumowanie jego ostatniego sezonu w koniczynkach - jest na YouTube. To jest super napastnik dla obecnej Legii. odpowiedz

Lol - 11 godzin temu, *.90.2 Zamiast zgarnąć 16 letniego kocura to biorą 32 latka którego się pozbyli. odpowiedz

Kibic - 10 godzin temu, *.com.pl @Lol: a co to przedszkole ? odpowiedz

Krzysztof Dujka - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Lol: ja jestem ciekawy tego Dashmira Elezi jak gra odpowiedz

Atos - 12 godzin temu, *.vectranet.pl Pewne info.

Bilet kupiony. Jutro Carlitos melduje się w Warszawie. odpowiedz

Dimas - 12 godzin temu, *.info.pl Uwierzę jak zobaczę po byli i tacy co po testach czekali na kontrakt i dupa ;) odpowiedz

Pawciu - 12 godzin temu, *.mm.pl Super ale niech ktos go na dzien dobry utemperuje jego silne "ego" bo wazniejsza jest druzyna a nie on odpowiedz

Kibic - 12 godzin temu, *.com.pl No i gitara oby pasował do drużyny i dobrze dogadał się z Josue odpowiedz

