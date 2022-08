Jubileuszowy mecz Slisza i Muciego

Mecz ze Stalą Mielec był jubileuszowym dla dwóch zawodników Legii Warszawa. Zarówno Bartosz Slisz, jak i Ernest Muci pojawili się na murawie w wyjściowym składzie. Pierwszy z nich rozegrał pełne spotkanie, natomiast Albańczyk opuścił boisko w 72. minucie. Dla Slisza był to 100. mecz w barwach Legii, natomiast dla Muciego 50. Bartosz Slisz w Legii: mecze: 99, gole: 4, mecze w lidze: 71, gole w lidze: 3 Ernest Muci w Legii: mecze: 50, gole: 8, mecze w lidze: 36, gole w lidze: 6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.