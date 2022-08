Carlitos w Warszawie, czyli powrót niechcianego napastnika

Niedziela, 14 sierpnia 2022 r. 20:41 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Nowym piłkarzem Legii Warszawa zostanie 32-letni Carlos Daniel López Huesca, czyli popularny Carlitos. W niedzielę Hiszpan, który grał w naszym klubie w sezonie 2018/19 i na początku sezonu 2019/20, przyleciał do Warszawy. Po przejściu testów medycznych napastnik podpisze kontrakt i od środy zacznie treningi z drużyną. Według informacji dziennikarzy transfer z Panathinaikosu ma w sumie oscylować w granicach 450 tys. euro.



Według informacji Tomasza Włodarczyka z meczyki.pl Legia zapłaci 100 tys. euro plus 200 tys. euro bonusu w przypadku zdobycia mistrzostwa Polski. Z kolei Piotr Koźmiński ze sportowefakty.we.pl dodał, że Carlitos sam dopłacił do transferu 150 tys. euro. W Legii otrzyma dwuletni kontrakt na poziomie 400 tys. euro rocznie.







Z Hiszpanii do Polski



Hiszpan urodził się 12 czerwca 1990 roku w Alicante. Swoją karierę rozwijał właśnie w tym regionie, a pierwsze kroki stawiał w Alicante CF. Jako junior grał jeszcze w Hercules CF, Torellano CF, Realu Murcia oraz Elche CF. W seniorskiej piłce zadebiutował w Torrellano Illice. W 2012 wyjechał do Rosji i podpisał kontrakt z Pietrotriestem Petersburg. Jego pobyt na wchodzie Europy nie trwał jednak długo i po roku wrócił do rodzimego kraju. Po dwóch sezonach znów zdecydował się na wyjazd z Hiszpanii i zakotwiczył na Cyprze, w Arisie Limassol. Kolejny raz jego przygoda zagraniczna skończyła się szybko, bo trwała zaledwie pół roku. Znów wrócił do Hiszpanii i grał w CD Eldense oraz rezerwach Villarealu. Z owych rezerw w 2017 roku trafił do Polski, a jego nowym klubem została Wisła Kraków. Podpisał z nią roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zadebiutował w meczu z Pogonią Szczecin, strzelając bramkę oraz notując asystę. Łącznie w krakowskim klubie rozegrał 36 spotkań, zdobył 24 bramki i miał 7 asyst. Za sezon 2017/18 na Gali Ekstraklasy odebrał trzy statuetki – króla strzelców, dla najlepszego napastnika sezonu oraz za najlepszego piłkarza sezonu.





fot. Marcin Banaszkiewicz / Legionisci.com



Z Krakowa do Warszawy



Carlitos nie zdecydował się jednak pozostać dalej w Krakowie, co wykorzystała Legia Warszawa. 5 lipca 2018 roku podpisał z wojskowymi 3-letni kontrakt, a zadebiutował w przegranym 2-3 meczu o Superpuchar Polski z Arką Gdynia. W sezonie 2018/19 zagrał w 45 meczach, zdobywając 19 bramek i notując 7 asyst. W następnym sezonie zdołał zagrać jedynie w 7 spotkaniach i przed końcem okienka transferowego został skreślony przez trenera wojskowych, Aleksandara Vukovicia. W tej sytuacji został sprzedany do Al-Wahda Abu Zabi. - Najgorszy moment na Łazienkowskiej? Ten, w którym musiałem odejść. Nie były to dla mnie łatwe chwile, bo bardzo się zżyłem z tym klubem. Legia dużo dla mnie znaczy. Nigdy nie zapomnę momentów, gdy cały stadion skandował moje nazwisko, doceniając poświęcenie i pracę dla klubu i dla nich. To coś zupełnie wyjątkowego (…) Wszyscy wiedzą, że ja nie odszedłem z Legii Warszawa z własnej woli, nie chciałem tego transferu. Zmusiły mnie do tego okoliczności – tak Carlitos komentował swoje odejście w rozmowie z „Super Expressem”.





fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com



W Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie szło mu jednak tak dobrze, jak w Polsce i po pół roku przeniósł się do greckiego Panathinaikosu Ateny. Przez 2 lata gry w Grecji rozegrał 68 spotkań, strzelając 18 goli i notując 6 asyst. W 2022 roku zdobył z Panathinaikosem puchar Grecji. W obecnym sezonie rozegrał zaledwie jeden mecz, a trener Ivan Jovanović zakomunikował mu, że nie widzi dla niego miejsca w składzie.



Carlitos mierzy 176 cm wzrostu i waży 70 kg. Dobrze gra technicznie i ma nosa do strzelania bramek. Legia szukała zawodnika na pozycję „9” i wydaje się, że powrót Carlitosa może być idealnym wzmocnieniem.



