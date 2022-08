+ dodaj komentarz

@Amandaert: u Widzewa to chyba caly stadion zyje Legią a nie meczem bo najglosniej Widzewowi wychodzily przyspiewki o Legii. A co do Zylety, przeciez u nas tez sie zyje meczem, jak jest jakas sytuacja podbramkowa i np rzut rozny to ten doping tak sie wzmaga ze to jest zajebiste. To nie jest zycie meczem? Lepiej po niecelnym podaniu przerwac doping na 5 minut zeby to rozpamietywac? Akurat co jak co, ale u nas to idzie w bardzo dobrym kierunku, ale tez zabawne ze piszesz cos takiego, a pod poprzednimi dopingami ludzie pisza ze doping przecietny. Nie dogodzisz kazdemu. A i jeszcze co do Widzewa. Pamietaj ze oni maja 2 razy mniejszy stadion i jak u ans jest pelna Zyleta np to u nich to sie rozkalda na pol stadionu, czyli fanatycznych kibicow stojacych caly mecz masz na prawie calym stadionie i moze dlatego ci sie wydaje, ze tak zyja meczem.

