Wyniki braci Kania we Flanders Grand Prix

Dwaj zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii - Marek Kania oraz Mateusz Kania wzięli udział w międzynarodowych zawodach - Flanders Grand Prix 2022, które odbyły się w belgijskiej Ostendzie. Najlepszy wynik uzyskał Marek, który w finale wyścigu na 200 metrów, zajął miejsce dziesiąte z wynikiem 18.565 sekundy. Wyniki legionistów we Flanders Grand Prix: 1000m: 29. Marek Kania 1:26.790 min. 37. Mateusz Kania 1:27.969 min. 200m: 10. Marek Kania 18.565s, 22. Mateusz Kania 18.983s

