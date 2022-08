Pola Wdowiak wicemistrzynią Polski w kl. Optimist

Zawodniczka sekcji żeglarskiej Legii, 14-letnia Pola Wdowiak wywalczyła srebrny medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasie Optimist. W swojej kategorii wiekowej legionistka jest zatem wicemistrzynią Polski w sezonie 2022. Gratulacje dla zawodniczki oraz trenera, Adriana Palusa. W zawodach rozegranych w Pucku zwyciężyła Kaja Śledzińska z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, która wyprzedziła legionistkę o 8 punktów. Pola Wdowiak poszczególne wyścigi (12) kończyła na miejscach: 2, 1, 2, 5, 1, 7, 2, 4, 12, 4, 1, (18). Miejsce dziewiąte zajęła Zofia Brdulak . Po pierwszych wyścigach wydawało się, że o miejsce na podium powalczy także Stanisław Ługowski , ale w trakcie regat nabawił się drugiego falstartu, co przekreśliło jego szanse na medal. Ostatecznie został sklasyfikowany na miejscu jedenastym. Wyniki legionistów na OOM/MP kl. Optimist: Dziewczynki: 2. Pola Wdowiak, 9. Zofia Brdulak, 30. Emilia Brdulak Chłopcy: 11. Stanisław Ługowski, 25. Ian Kurtysh, 37. Antoni Brzozowski, 50. Wojciech Henryk Komenda, 51. Piotr Kowalewski

