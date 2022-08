III liga: Legia II Warszawa 2-2 Lechia Tomaszów Mazowiecki

Środa, 17 sierpnia 2022 r. 18:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2-2. Do przerwy był remis 1-1. 20 sierpnia o godzinie 17:00 legioniści zmierzą się na wyjeździe z Sokołem Ostróda.



W meczu rezerw wystąpiło 5 zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny: Cezary Miszta, Maik Nawrocki, Jurgen Celhaka, Kacper Skibicki i Igor Strzałek. Z trybun spotkanie oglądał trener Kost Runjaić i dyrektor sportowy Jacek Zieliński.



Po dobrym wyjazdowym meczu z Pelikanem Łowicz, trener Piotr Jacek zdecydował się na trzy zmiany w składzie. Za Dominika Hładuna, Igora Korczakowskiego i Juliena Tadrowskiego w pierwszej jedenastce wyszli Cezary Miszta, Igor Strzałek oraz wracający po kontuzji Maik Nawrocki. Legia od początku spotkania ustawiała się bardzo wysoko i zepchnęła gości do głębokiej defensywy. Pierwsza dogodna sytuacja gospodarzy miała miejsce w 8. minucie. Dośrodkowanie Filipa Laskowskiego z rzutu rożnego dotarło na główkę jednego z legionistów, ale dobrze interweniował Mateusz Awdziewicz. W 15. minucie świetne wejście w pole karne Kacpra Skibickiego zakończyło się faulem i arbiter wskazał na jedenasty metr. Rzut karny na bramkę zamienił kapitan, Karol Noiszewski. Osiem minut później aktywny Kacper Skibicki oddał minimalnie niecelny strzał sprzed pola karnego, obok lewego słupka. W 27. minucie miało miejsce podanie prostopadłe między defensywę Legii, które pozwoliło wyjść sam na sam z Cezarym Misztą i Kordian Górka wyrównał wynik spotkania. Był to pierwszy strzał oddany przez Lechię. W 32. minucie Filip Laskowski technicznym strzałem z około 30. metra minimalnie chybił przy prawym słupku bramki. Chwilę później bardzo mocny strzał z pola karnego Kacpra Skibickiego wybił na rzut rożny bramkarz Lechii. W 40. minucie kolejne uderzenie na bramkę oddał Skibicki, tym razem z rzutu wolnego, jednak znów prosto w golkipera. Pierwszą połowę zakończył bardzo ostry faul Jurgena Celhaki w środku pola, za który otrzymał on żółtą kartkę.







Na początku drugiej części spotkania bliski strzelenia bramki z główki po dośrodkowaniu z rożnego był Jurgen Celhaka, jednak minimalnie chybił. W 53. minucie świetnie interweniował Czarek Miszta po strzale z bliskiej odległości. Minutę później padła druga bramka dla Legii. W sytuacji sam na sam Rafał Maciejewski zachował spokój i umieścił piłkę w bramce obok bezradnego bramkarza. W 67. minucie kolejna akcja sam na sam legionistów, tym razem Wiktora Kamińskiego. Napastnik chciał przedryblować bramkarza, jednak nie udało mu się i Awdziewicz wybił mu piłkę spod nóg. W 74. minucie Cezary Miszta świetnie wybronił strzał gości z rzutu wolnego. Trzy minuty później Patryk Konik zatrzymał w ostatnim momencie napastnika Lechii, który mógł wyjść oko w oko z bramkarzem Legii. W 80. minucie Konik mógł podwyższyć prowadzenie po kolejnym celnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale strzelił obok bramki. W 90. minucie dośrodkowanie z rzutu wolnego i ogromny chaos w polu karnym Legii przełożyły się na wyrównującą bramkę dla Lechii Tomaszów Mazowiecki.



III Liga: Legia II Warszawa 2-2 (1-1) Lechia Tomaszów Mazowiecki

1-0 16' Karol Noiszewski (k)

1-1 27' Kordian Górka

2-1 54' Rafał Maciejewski

2-2 90' Kamil Cyran



Legia II: 1. Cezary Miszta - 25. Maik Nawrocki, 18. Karol Noiszewski, 16. Patryk Konik - 23. Kacper Skibicki, 14. Filip Laskowski, 7. Jurgen Celhaka (82' 5. Igor Korczakowski), 29. Nikodem Niski - 21. Igor Strzałek (90' 20. Jordan Majchrzak) - 32. Rafał Maciejewski, 9. Wiktor Kamiński (71' 22. Jakub Jędrasik)



Lechia: Awdziewicz - Dunajski, Skrzyniak, Cyran, Górka - Kapron (83' Bąk) - Warczyk (69' Myszka), Nowak, Kosylak (46' Pecyna), Lewiński - Szymczak



Żółte kartki: Konik, Celhaka, Laskowski, Korczakowski