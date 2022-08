Runjaić: Carlitos jest gotowy do gry

Czwartek, 18 sierpnia 2022 r. 12:56 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Seria piątkowych meczów sprawia nam radość, chcemy ją kontynuować. Musimy odrobić pracę domową, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie. Mam nadzieję, że atmosfera z trybun nam pomoże. Spodziewam się twardej potyczki - mówi przed meczem z Górnikiem Zabrze Kosta Runjaić.







- Oczywiście, cieszę się, że Carlitos do nas przyszedł, ale nie tylko ja. Carlitos może zaliczyć do udanych okres kariery, który spędził w Polsce. Lubi grać pod presją. Jego styl gry będzie pasował do naszej filozofii grania. Co ważne, prowadziliśmy wiele rozmów, ale Carlitos bardzo entuzjastycznie podszedł do powrotu, zależało mu na tym. To klub bliski jego sercu i wszystko się szczęśliwie udało. Ma 32 lata, świetny wiek i niezbędne doświadczenie. Od samego początku będzie gotowy do gry. Musimy tez wspomnieć o pozostałych za ataku, czyli Kramera i Rosołka. Myślę, że już jesteśmy mocni w tej formacji. Moje kontakty z Carlitosem mają dłuższą przeszłość. Chcieliśmy go ściągnąć do Pogoni, ale nie udało się tego zrealizować.



- Czy Carlitos zagra z Górnikiem? Przekonacie się w piątek. W środę mieliśmy pierwszy wspólny trening, była dobra atmosfera. Carlos przeszedł pełny okres przygotowawczy w Panathinaikosie i powinien być jutro w kadrze meczowej.



Napastnicy



- Ernest Muci jest obecnie w świetnej formie. Jest utalentowany i potrzebuje stabilizacji, jeśli chodzi o jego pozycję w drużynie. Przede wszystkim przemawiają do mnie jego walory techniczne, gra z dużym zaangażowaniem, dużo biega i jest elastyczny. Jeżeli utrzyma obecna formę, to będzie dla niego miejsce w zespole. Przypominam, że w dalszym ciągu jesteśmy na początku sezonu i zobaczymy jak połączymy te elementy, by osiągać najlepsze wyniki. Legia potrzebuje dobrej i wyrównanej kadry. Już w czasach Pogoni pamiętam, że w Legii była duża rywalizacji w ataku. Byli tacy zawodnicy jak Pekhart, Lopes, Niezgoda, Emreli. Jak podsumujemy teraz naszych napastników, to wygląda to obiecująco na przyszłość. Wydaje mi się, że można sobie wyobrazić grę Legii z Carlitosem i Mucim obok siebie, ale inni tez starają się wywalczyć miejsce w składzie. Obecna faza jest przyjemna i korzystna dla Legii.



Kramer i Nawrocki

- Jeśli chodzi o Kramera, operacja zmieniła jego nastawienie do świata, promienieje. 2-3 tygodnie i powinien być do naszej dyspozycji. Wrócił do treningów biegowych, ma zajęcia z fizjoterapeutami. Po ostatnim spotkaniu z Widzewem, były drobne problemy u niektórych zawodników, ale wszyscy będą do mojej dyspozycji. Maika Nawrockiego tez jest pomyślna. jego powrót do wysokiej dyspozycji jest na dobrej drodze, zagrał w rezerwach i niedługo powinien powrócić do pierwszej drużyny. Trzeba będzie podjąć decyzje, kogo skreślimy z kadry meczowej, niestety nie możemy zabrać wszystkich.



Piątkowe wieczory



- Seria piątkowych meczów sprawia nam radość, chcemy ją kontynuować. Musimy odrobić pracę domową, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie. Górnik ostatni mecz zagrał słabo, ale wcześniej wygrał dwa i jest mocny. Mam nadzieję, że atmosfera z trybun nam pomoże. Spodziewam się twardej potyczki.



- Nie patrzymy na tabelę. Chcemy osiągnąć stan, kiedy przez 2 polowy będziemy grali stabilna piłkę i zachować koncentrację przez cały mecz. Słabsze momenty naszej gry maleją i dostrzegam to. Widziałem w meczu Widzewem, ze pokazaliśmy dwa oblicza. Wsparcie trybun trochę nas uśpiło, wdarły się nerwy i nie mogliśmy zamknąć tego spotkania. Mam nadzieję, że przed naszą publicznością będzie lepiej. Jestem świadomy, że nie zawsze wszystko będzie działało tak jak chcemy. Nasze mecze nie były spektakularne, ale jeśli będziemy zdobywać 3 punkty to wystarczy.