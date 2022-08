Trening

Początek tygodnia w dobrych humorach

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r. 22:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po weekendowym odpoczynku drużyna Legii Warszawa rozpoczęła przygotowania do kolejnego ligowego spotkania. W zajęciach wzięli udział wszyscy oprócz kontuzjowanych Blaza Kramera i Jakuba Kisiela.



Fotoreportaż z meczu - 34 zdjęcia Woytka







Piłkarze stawili się w centrum treningowym po południu. Zanim wyszli na boisko odbyła się odprawa pomeczowa oraz półgodzinna praca w siłowni. Po piątkowym zwycięstwie w Łodzi humory wszystkim dopisywały .Trening rozpoczął się od tradycyjnej aktywacji pod okiem Stergiosa Fotopoulosa, następnie zawodnicy grali na utrzymanie, potem mieli serię sprintów. Po godzinie zajęć zmienili murawę i rozegrali turniej trzech drużyn. Sztab szkoleniowy podkreślał, że w dwuminutowych gierkach ważna jest intensywność. Na zakończenie Kosta Runjaić zarządził jeszcze kilka elementów taktycznych na całej szerokości boiska. Legioniści pracowali aż do zachodu słońca, czyli do godziny 20.



We wtorek i środę zespół będzie trenował przed południem. Mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze odbędzie się w piątek, 19 sierpnia o godzinie 20:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Zapraszamy!



fot. Woytek / Legionisci.com

