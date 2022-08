Pierwsze starty Kluczyńskiego w barwach Legii

Nowym zawodnikiem sekcji tenisowej Legii Warszawa został Jan Kluczyński , który w ostatnich tygodniach zaliczył pierwsze starty dla naszego klubu. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie, w singlu dotarł do ćwierćfinału. W mikście w parze z Oliwią Klimas zajęli miejsce trzecie. Następnie zagrał w turnieju TE U-16 kat. 2 w niemieckim Wailbligen, gdzie w parze z Mateuszem Lange z AZS-u Poznań wygrali debla. Starty w juniorskich turniejach ITF w Poznaniu i Bytomiu nie przyniosły awansu do turnieju głównego. Przed legionistą występ w Tomaszewski Cup kat. pierwszej na kortach Legii przy Myśliwieckiej. Wyniki Jana Kluczyńskiego w OOM: I runda: Jan Kluczyński - Wojciech Biela 6-2, 6-3 II runda: Jan Kluczyński - Przemysław Nikołajuk 3-6, 6-4, 7-6(5) 1/4 finału: Jan Kluczyński - Bruno Kokot 2-6, 0-6 Wyniki Kluczyńskiego w mikście w OOM: I runda: Jan Kluczyński/Oliwia Klimas (ST TieBreak) - Amelia Drozd/Wiktor Lewandowski 6-2, 3-6 [10-2] II runda: Kluczyński/Klimas - K. Wahl-Maniecka/J.Tomawiak 1-6, 3-6 Wyniki Jana Kluczyńskiego w ITF Orlen Open Polska: I runda el.: Jan Kluczyński - Filip Kana 4-6, 3-6 Wyniki Kluczyńskiego w ITF Juniorów Grand Prix Wojciecha Fibaka w Poznaniu: I runda el.: Jan Kluczyński - Shevtsov 6-2, 6-7(1), 10-8 II runda el.: Jan Kluczyński - Biedermann 3-6, 2-6

