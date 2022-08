Carlitos piłkarzem Legii!

- Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać Carlitosa To piłkarz, który doskonale zna Ekstraklasę. Ma znakomitą technikę, świetny zmysł taktyczny i doskonale odnajduje przestrzenie w polu karnym. Testy motoryczne i sprawnościowe potwierdziły, że Carlitos jest w dużo lepszej formie fizycznej niż trzy lata temu, gdy opuszczał nasz klub. To naprawdę imponujące. Teraz może dać dużo więcej Legii. Prezes i zarząd klubu bardzo przychylnie podchodzą do kolejnych ruchów transferowych. Wszyscy widzimy potrzebę wzmocnień. Chcemy mieć lepszy zespół i do tego będziemy dążyć. Mimo wymagającej sytuacji finansowej, bardzo dużo zainwestowaliśmy w drużynę i pozyskaliśmy wartościowych zawodników. Znamy swoje możliwości i wiemy, jakie mamy oczekiwania. Po nieudanym ostatnim sezonie chcemy dołączyć do czołówki i bić się o najwyższe cele, dla których stworzona jest Legia - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński . - Legia to jest Legia - każdego roku może osiągnąć dobry rezultat w lidze. Mogę obiecać, że dam zespołowi wszystko co mam. Klub dał mi bardzo wiele i chcę oddać przynajmniej tyle, ile od niego dostałem - mówi Carlitos . Carlos Daniel Lopez Huesca Data urodzenia: 12.06.1990 (32 l.) Miejsce urodzenia: Alicante (Hiszpania) Narodowość: Hiszpania Pozycja:napastnik Wzrost: 176 cm Waga: 70 kg Debiut w Legii: Legia Warszawa 2-3 Arka Gdynia (14.07.2018, Superpuchar Polski) Kontrakt do: 30.06.2025 Kariera: Torrellano CF (Hiszpania) (juniorzy) 2009/10-2010/11 Torrellano Illice CF (Hiszpania) 2011/12 Ontinyent CF (Hiszpania) 2012/13 Pietrotriest Sankt Petersburg (Rosja) 2013/14 CF Fuenlabrada (Hiszpania) 2014/15 Novelda CF (Hiszpania) (w) 2014/15 Áris Limassol (Cypr) 2015/16 CD Eldense (Hiszpania) (w) 2015/16-2016/17 Villarreal CF B (Hiszpania) 2017/18 Wisła Kraków 2018/19- (j) 2019/20 Legia Warszawa (j) 2019/20 Al-Wahda FC (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (w) 2019/20 - 2021/22 Panathinaikos Ateny (Grecja) 2022/23 - ? Legia Warszawa (j) - jesień, (w) - wiosna

