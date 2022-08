III liga: Sokół Ostróda 0-2 Legia II Warszawa

W meczu 4. kolejki III ligi Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Sokołem Ostróda 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Karola Noiszewskiego z rzutu karnego. Po zmianie stron do siatki gospodarzy trafił Jordan Majchrzak. III liga: Sokół Ostróda 0-2 (0-1) Legia II Warszawa: 0-1 - 15' Karol Noiszewski (k) 0-2 - 55' Jordan Majchrzak Sokół: 18. Norbert Florczak, 4. Tomasz Porębski, 6. Kamil Skiba, 10. Łukasz Święty, 11. Mateusz Furman, 14. Bartosz Pawluczuk, 17. Jakub Mysiorski, 27. Dawid Kasprzyk, 28. Michał Kiełtyka, 31. Mateusz Musiński, 77. Maksim Kventsar Legia II (skład wyjściowy): 1. Jakub Trojanowski - 5. Igor Korczakowski, 6. Filip Laskowski, 7. Julien Tadrowski, 9. Jordan Majchrzak, 11. Jakub Jędrasik, 16. Patryk Konik, 18. Karol Noiszewski, 20. Rafał Maciejewski, 23. Kacper Skibicki, 26. Michał Gładysz Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dlaczego z artykułu nie dowiemy się,kto strzelił drugiego gola dla nas???? Czy artykuł pisał mały Rysio z drugiej klasy???? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.