Gdzie obejrzeć mecz Legia - Górnik?

Spotkanie Legia Warszawa - Górnik Zabrze najlepiej obejrzeć z trybun stadionu przy Łazienkowskiej 3. Do piątku rano w systemie biletowym zajętych jest już 22 tysiące miejsc! W telewizji mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport, a w internecie na canalplus.com. Początek o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - GÓRNIK FORTUNA 1 1.83 X 3.7 2 4.65

L50 - 4 sekundy temu, *.libet.pl @melon ; chodzę już 50 lat na Legię i jeszcze nikt mnie nie pobił . A tak na marginesie skąd masz takie informacje że na Legię chodzą chuligani i jest niebezpiecznie . Kup bilet , przyjdź na stadion , obejrzyj mecz i wtedy dopiero ocenisz . odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak to gdzie? Na stadionie na żywo. odpowiedz

L50 - 2 godziny temu, *.libet.pl Ja proponuję ruszyć d..ę kupić bilet i przyjść na mecz . odpowiedz

melon - 55 minut temu, *.mm.pl @L50: nie, bo tam chodzą huligani i jest niebezpiecznie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.