Komentarze (99)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zły - 41 sekund temu, *.chello.pl niestety mioduski ma obsrana reke ichocby tu nie wiadomo kto i co zrobil nad nim wisi fatum bo jest men.a ,wiec powiedzmy sobie ostatecznie won ze szkodnikiem,koniec z kibicowaniem na Ł3 odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 minuty temu, *.datapacket.com Jedyne co brak to skompletowania tego obrazu totalnego marazmu i nedzy, to "NIE PODDAWAJ SIE..." odpowiedz

Jurek - 2 minuty temu, *.inetia.pl Ale żenada. Wszołek dzisiaj powinien oddać całą miesięczną pensję na schronisko na Paluchu . odpowiedz

Gl - 2 minuty temu, *.27.80 Gdzie ta Zylet!!

Ludzie kochani!! odpowiedz

Zły - 3 minuty temu, *.chello.pl Dobra c.uj wam w dupe pilkazyki i caly zarzad oby was zgaga meczyla caly weakend,wypierdal,,c fraj,,,y odpowiedz

Pjoter - 3 minuty temu, *.play-internet.pl No no no...szósta kolejka i druga porażka...ciekawie to brzmi i znajomo. odpowiedz

pomyślcie - 5 minut temu, *.autocom.pl jak można kupować karnety, koszulki i inne gadżety za takie duże pieniądze i chodzić na mecze i się denerwować i tracić zdrowie????



Nie lepiej w internecie włączyć mecz i jak coś to wyłączyć w każdej chwili i za DARMO????? odpowiedz

Jimi70 - 5 minut temu, *.orange.pl Nastepny mecz pod buki odpowiedz

Wacha - 5 minut temu, *.jmdi.pl Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, że ten mecz jest sprzedany? odpowiedz

Sobo(L)ew - 8 minut temu, *.plus.pl Proponuje więcej chodzić na mecze i pchać temu patałachowi w dupę i dalej kupujecie koszulki i inne gadżety. odpowiedz

Po(L)ubiony - 8 minut temu, *.aster.pl Ciekawe, co jeszcze musi spieprzyć Wszołek, aby został zdjęty z boiska? odpowiedz

Super - 8 minut temu, *.chello.pl

Baku miał za duży upał i padł.



Taki to transfer.



odpowiedz

As - 9 minut temu, *.centertel.pl Szmata Warszawa odpowiedz

Tommy - 6 minut temu, *.toneticgroup.pl @As: to jeszcze podaj nr kontaktowy do swojej mamy jak juz podales nazwe miasta w ktorej oferuje uslugi odpowiedz

jo - 10 minut temu, *.tpnet.pl Legia została rozpracowana ... Jak Pogoń Kosty... odpowiedz

Koczi - 14 minut temu, *.centertel.pl Z taką gra to powinni podzielić los Wisły Kraków. Nieudacznicy odpowiedz

True - 15 minut temu, *.plus.pl Zamydlili nam oczy od rzeczywistości . Taka to prawda , niestety . odpowiedz

Olomanolo - 15 minut temu, *.com.pl Halooo !!! Fani pseudo trenera i miodka gdzie wy jesteście wychwalajcie dalej jego strategię odpowiedz

wtf - 15 minut temu, *.chello.pl Odrodzenie Mladenovica,co mecz bramki,asysty... odpowiedz

zielony - 16 minut temu, *.centertel.pl Może po prostu ten mecz ma tak wyglądać jak wygląda,a my jesteśmy naiwni? Po prostu frajerzy odpowiedz

Wolfik - 16 minut temu, *.chello.pl Ten mecz mozna spisac na straty. Niestety, dziś nie gramy kompletnie nic, a jeszcze dajemy prezenty. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 16 minut temu, *.btcentralplus.com Gornik 1 Stal Mielec 3. A Legia ??.....k mac !!!!!! odpowiedz

Piotr - 17 minut temu, *.111.202 Ten mecz pokazuje, gdzie nasze miejsce. Ten sezon będzie spokojny bo środek tabeli.

Może pod koniec sezonu nikt nie będzie chciał grać w pucharach to zdobędziemy 4 miejsce jak Lechia odpowiedz

Atmosferić - 17 minut temu, *.orange.pl Stawiałem wygraną troyes z lyonem i górnika z legią



wyniki aktualnie

legia-gornik 0-2

lyon-troyes 1-1



1 gole i będzie kilkaset funciaków :D odpowiedz

artic - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Zapomnieli jak sie gra w pilke przez tydzien??? daja sie zdominowac takim wirtuozom pilki jak Dadok,jakis Paluszek,Cholewiak czy mlody " nędza" i jeszcze niemiaszek wpuszcza to beztalencie Ślisza ja pierd.. odpowiedz

danieLo - 14 minut temu, *.amazon.com @artic: Z tego co widac, to polowa skladu nigdy nie grala na poprawnym poziomie, czy to przed czy po przyjsciu do Legii.. odpowiedz

Zły - 19 minut temu, *.chello.pl Jak myślisz że gorzej grac jak w zeszłym sezonie sie nie da to masz niespodzianke,dawaj ku.wa Carlitosa,skomlales ze nie ma napastnika a w przerwie wymienia graczy defensywnych,co za patola,mozna na to tylko sie zes,ac na żadko,bleeeeeeeeeeee odpowiedz

Milusinski - 19 minut temu, *.orange.pl Jeżeli się gra tak żeby nie wygrać to nic dziwnego ze już 2:0 ich Górnicy leją.

Kompletny brak szacunku do kibiców którzy tak licznie przybyli żeby oglądać ta parodie piłki nożnej.. odpowiedz

Koczi - 20 minut temu, *.centertel.pl Jakbym wystąpił druzne z B klasy to by zagrała lepiej niż te patalachy. Oni chcą grać o mistrzostwo? Chyba C klasy!!! odpowiedz

WBA - 21 minut temu, *.as13285.net Obrona la kabaret odpowiedz

I tyle w temacie - 21 minut temu, *.vectranet.pl Ten mecz śmierdzi odpowiedz

Michał - 31 minut temu, *.plus.pl Przetarłem okulary na drugą połowę bo pierwszej nie dało się oglądać....nosz morwa kać...co oni grają? Znów na zwolnienie trenera? odpowiedz

Rybasocho - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Bramka na konto Tobiasza. Miejmy nadzieję że druga połowa będzie zdecydowanie lepsza bo gorzej zagrać się nie da odpowiedz

LWST - 35 minut temu, *.plus.pl Z ławki rezerwowych tylko Carlitos może coś wnieść ,to pokazuje jaką mamy ławkę rezerwowych :/ Kapustka i Baku nie widoczni ,Josue ,Wszołek umiejętnie odcinani od piłek ,ale jest nadzieja Górnik nigdy nie gra 2 równych połówek meczu ,stawiam na wynik 4:2 :) odpowiedz

speed - 35 minut temu, *.play-internet.pl „there's a method to his madness” powiedział Dariusz Mioduski, kiedy chciał zatrudnić Trenera Papszuna. I to byłby najlepszy ruch w tej całej gównianej prezesurze Prezesa. Niestety przyszedł Jacek i wszystko spieprzył. Obym się mylił i życzę wszystkim i sobie wszystkiego co najlepsze. odpowiedz

Wolfik - 32 minuty temu, *.chello.pl @speed: Papszun to była ściema. Mioduski nie miał tak naprawdę szans na "wyciągnięcie" trenera z Częstochowy. Przede wszystkim finansowo. odpowiedz

speed - 28 minut temu, *.play-internet.pl @Wolfik: To smutne... odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.chello.pl @speed: Ano. odpowiedz

Nie zesrajta się - 37 minut temu, *.com.pl Mecz trwa 90 min, spokojnie,no chyba że Podolski wejdzie i będzie lipa... odpowiedz

Jano - 20 minut temu, *.orange.pl @Nie zesrajta się : sam sie nie zesraj nie widzisz co sie dzieje jak ci szmaciarz traca bramkę za bramką

odpowiedz

Tym - 38 minut temu, *.net.pl Tobiasz to muchy rozgania na drugim metrze odpowiedz

wtf - 39 minut temu, *.chello.pl Wystawianie Charatina to jakaś akcja charytatywna?Po co ściągaliśmy z wielkimi fanfarami jednokrotnego reprezentanta Polski Augustyniaka? odpowiedz

Sebo(L) - 40 minut temu, *.vectranet.pl Na grę Legii w pierwszej połowie nie ma nawet określenia. Dno to za mało powiedziane. Ani jednego strzału w światło bramki mówi samo za siebie. Zero pomysłu na akcje ofensywne. Legia najnormalniej w świecie póki co w tym meczu nie istnieje... odpowiedz

Wolfik - 37 minut temu, *.chello.pl @Sebo(L) : Również zachodzę w głowę co jest grane. Carlitos postawił, czy jak? odpowiedz

hahahah - 40 minut temu, *.centertel.pl posiadanie piłki

Górnik 70%

Tobiasz 30% odpowiedz

SEBO(L) - 41 minut temu, *.centertel.pl Bez przemęczenia,jak ostatnio na nieco ponad godzinnym treningu...

Przyjeżdżają jakieś chłopaczki i spore odpady z ch.jwiekądowa (poza jednym mistrzem świata),i jak zwykle,niespodziewanie wygrywają z asami futbolu...

"Niespodzianka"... odpowiedz

Wolfik - 41 minut temu, *.chello.pl Pozostaje mieć nadzieję, że na drugą połowę zespół zdąży wyjść....



Bramka dala zabrzan była tylko kwestią czasu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Oby w 2 było lepiej, bo cienko to wygląda. odpowiedz

Wolfik - 34 minuty temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: "Cienko" do dość łagodne określenie...



Fajnie, że wróciłeś na forum. Bo mimo, że nieraz było miedzy nami "ostro" to jednak szkoda, gdy ludzie z którymi sie rozmawia latami znikaja. odpowiedz

Koczi - 43 minuty temu, *.centertel.pl Stał Mielec na wyjeździe pojechała z nimi a My u siebie gramy takie dno. Współczuję tym co kupili bilety na to "spotkanie" odpowiedz

DanieLo - 43 minuty temu, *.comcast.net Słabo. Bardzo słabo.



Wogole gra bramkarza nie ma najmniejszego sensu. Klepanie pomiędzy obrońcami a potem długa piłka na walkę no i wszystkie tracimy. To jest dno i jeszcze raz dno.



Celności podań brak

Waleczności brak

Sprintów brak



Jaja sobie robią. Pierdzenie o Szopenie że szukamy stabilizacji. Czym? To jest szrot a nie drużyna. Banda przebierańców i pseudo piłkarzy. odpowiedz

Tyle. - 44 minuty temu, *.chello.pl Czy Legia to jakaś amatorska drużyna?

Brak składu ładu no pilka jak na Orliku. odpowiedz

Pab(L)o - 44 minuty temu, *.mm.pl A człowiek się łudził że to już wraca na właściwe tory odpowiedz

Jano - 45 minut temu, *.orange.pl szmaciarze gnioty i paralitycy takiej gównianej legii dożyłem odpowiedz

Pomidor - 47 minut temu, *.centertel.pl Dajcie im spokój gołym okiem widać,że oni są zmęczeni sezonem odpowiedz

Kibic z what's up'a - 47 minut temu, *.plus.pl Ok 25 tys na trybunach a doping żenada taka sama jak gra drużyny. K u.rwa 0 celnych strzałów przez 45 minut odpowiedz

Koczi - 48 minut temu, *.centertel.pl Ja bym im nawet po 10zl nie zapłacił za ten mec co grają. Hańba!!! odpowiedz

grzesiek - 49 minut temu, *.centertel.pl Grają jakby zwiedzili wczoraj wszystkie agencje towarzyskie w warszawie i jedynie oglądali panienki bez mozliwosci zamoczenia. Dzis ich jajca bola. odpowiedz

Zły - 49 minut temu, *.chello.pl Charatin jest dzisiaj mega zagubiony,zaraz walnie babola na 0-2 odpowiedz

Badylu - 50 minut temu, *.vectranet.pl Brak zaangażowanie oni nie potrafią grać co tydzień-to zbyt często.Gorąco i zbyt późno bo spać się chce po tylu dniach treningu w ukropie.Komentatorzy też zauważają komu się bardziej chce,kto biega,pressuje itd i nie jest to Legia odpowiedz

żabol75 - 37 minut temu, *.plus.pl @Badylu: odpowiedz

Zły - 50 minut temu, *.chello.pl zmiany na juz Augustyniak za Charatina i Carlitos za Wszołka odpowiedz

Koczi - 51 minut temu, *.centertel.pl Dno i wodorosty odpowiedz

Sobo(L)ew - 52 minuty temu, *.datapacket.com To ma byc druzyna walczaca o mistrzostwo? Podium? Puchary???

A mecza nas wirtuozi typu Cholewiak, Dadok, Janicki czy Wlodarczyk? Przeciez to wola o pomste do nieba!!!

Co za syf totalny!

Gratuluje tez wszystkim napinajacym na walenie na stadion i frajerskie nabijanie kabzy Prezia i calej tej beznadziejnej burleski. Idzcie wszyscy... gdzies. odpowiedz

Figo - 52 minuty temu, *.waw.pl Co to za gra cały czas do tyłu z Tobiaszem bez sensu odpowiedz

Zły - 52 minuty temu, *.chello.pl oni wyglądają jakby skończyli pić pare godzin temu,a Żyleta zamiast ryknąć to dobrze się bawi odpowiedz

Zły - 54 minuty temu, *.chello.pl z takim zaangazowaniem pilkarzyków,bedzie zaraz akcja autokar cz.3 odpowiedz

Sebo(L) - 58 minut temu, *.vectranet.pl Jak na razie tragedia. Gra Legii bez ładu i składu. Zero koncepcji na grę ofensywną. odpowiedz

O mamo - 59 minut temu, *.vectranet.pl Ludzie idą namecz żeby oglądać Legię,a narazie oglądają przez pół meczu tylko Górnika.Póki co Legia nie istnieje odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ale syf co oni grają? odpowiedz

O(L) AF - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Staruch ma 18, a kogo to obchodzi? odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To wygląda tak słabo,że aż trudno uwierzyć,że to ta Legia z meczu z Widzewem.Dramatycznie to wygląda.Nie chce im się grać czy jak? Jacyś tacy skrzywienie odpoczatku meczu.Nie było widać entuzjazmu odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Piłkarze Legii biegają jak dzieci we mgle odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Pee zdki Runjajica dalej daja, chetnie, ochoczo, od tylu, od przodu, jak tylko sie da. Zbieranina pozorantow. A na trybunach jak zawsze jarmark. Psy szczekaja a burdel na kolkach jedzie dalej. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Runjaić wymyślił nowy plan taktyczny by zaskoczyć Górnika,"Panowie tym razem ch.uja gramy w pierwszej połowie!" odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Jak zwykle balonik pęka odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ooo widać juz reke nowego trenera bramkqrzy.

Przy dosrodkowaniach tobiaszu pamiwtaj ze masz byc przyspawany do linii bramkowej wtedy bedziesz mogl zrzucic wine na obroncow ze zle przykryli rywali :))))))))))))

Arek Malarz krol przyspawania do linii dobry teacher odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tłamszą Legię od 30 minut i 0 reakcji.Śmierdziało tym od początku meczu.Górnik gra jak u siebie.Czy Legia zawsze musi być czymś zaskoczona? odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net Oczywiście Rose krył tego co strzelił,juz tydzień temu pisalem że co mecz to babol i kwestia czasu kiedy bedziemy tracic bramki przez niego. odpowiedz

Wlkp - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl I prawidłowo KSG. Jadymy z nimi. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co odjebał Tobiasz??? odpowiedz

Prion - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Pawel: hehe gość zamiast wybic robi pajacyka ludzie bramkarz z rękami jest wyżej z pół metra nad zawodnikami a on puszczą takiego babola pajac odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Chyba pira Tobissza na ławę odstawić bo na przedpolu to on grać nie umie.... odpowiedz

Wlkp - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Wielką Polska zawsze z Górnikiem Zabrze. odpowiedz

lubelskie - 1 godzinę temu, *.marsoft.net witam, czy mógłby ktoś podać link, dziękuję odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl @http://tk.freestreams-live1.com/canal-sport-polska0/ : odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl ....niechaj raca pomyślności nigdy nie zagaśnie a kto sto lat nie odśpiewa niech z krzesełka spadnie ...100 lat Mordo odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Carlitos? Gotowy do gry. ŁAWKA REZERWOWYCH..

Charatin? Gotowy do odejścia. Wyjściowa jesenastka.

Tobiasz ? Pierwszy bramkarz?



Bardzo Ciekawa Koncepcja...

odpowiedz

Monster (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mój skład na mecz.

Tobiasz

Johansson ... Augustyniak ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Charatin ... Josue

Kapustka ... Carlitos ... Baku

Muci odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl I to jest super Pan Trener. Przyszedl Carlitos, ale musi zapracować na wyjściowy skład. Brawo. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek:

To może mi wytłumaczysz po co było to całe gadanie o przydatności i gotowości do gry Carlitos'a? Tak dla zmyły? Tak dla jaj? Jaja to mamy na Wielkanoc a obecnie mamy najzimniejszy inaczej sierpień od 50 lat... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @filand : Ma wejść i dostać brawa od publiki. Do tego będą skandować Carlitos, Carlitos, Carlitos. Jasne? A jeżeli nie, to zamów ubera, śmigaj na Plac Zamkowy i zapytaj Króla, dlaczego tam stoi, tyle lat... odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek:

Chcesz jechać cytatami...

To wiesz co? Te 125 ? To se wkręć...w dupe...

Ps. Na Placu Zamkowym była pętla tego autobusu... odpowiedz

Leśny Dziadek - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl @filand: Kolego, jak masz problem ze zwieraczem, podnieś beret i wal śmiało. Oby nie po ścianach:) odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.mm.pl Liczę na dobry meczyk, cały jak pierwsza połowa tydzień temu i spokojne, przekonujące zwycięstwo, do boju odpowiedz

Podolski - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Atmosferić: Górnik Zabrze......gówno w wiadrze.Jak tak mecze obstawiasz to lepiej oddaj na drugi raz pieniądze bezdomnym.3:1 i dwa gola Carlitosa i wtedy zobacz ile kasy jest do wygrania odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl obstawione dziś

lyon-troyes 2 - both team to score

legia-górnik 2 - both team to score



Spore pinionszki do wygrania - około 500 funtów. odpowiedz

Yo11 - 3 godziny temu, *.chello.pl Tobiasz – Johansson, Rose, Jędrzejczyk, Mladenović – Charatin – Wszołek, Josue, Kapustka, Baku – Muci odpowiedz

Czaro - 3 godziny temu, *.vectranet.pl J...ć górnik jak za dawnych lat odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.