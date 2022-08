Komentarze (105)

RobL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Np właśnie o to mi chodzi że to forum to AntyLegia!!!!Właśnie wróciłem z meczu było zajebiacie!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gra tragiczna, wynik szczęśliwy. Carlitos na plus. Ale wszystko przed nim. Potrzeba kolejnych wzmocnień, zwłaszcza gracza do środka, który przyspieszy grę. Szkoda, że Karbownik nie przyszedł, ale może jeszcze kogoś pozyskamy. Ale problem został ten sam... odpowiedz

Gl - 2 godziny temu, *.27.80 O ho!

Wchodzi Rosolek-zaraz ich rozjevie..y odpowiedz

Fc - 2 godziny temu, *.chello.pl Qrw......a kupen mi nie wejdzie???????????? odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.amazon.com Thank you ref! odpowiedz

Olomano - 2 godziny temu, *.com.pl Ludzie !!! Pobudka prowadził Pogoń i coooo???? I nic gra na farcie bo to co Pogoń pokazywała to nie był futbol to był fart - taka jest prawda a za chwilę spłynie hejt odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.orange.pl @Olomano:

Kosta ustala taktykę do 20m przed bramką przeciwnika. Później mają sytuacje kreować zawodnicy z pola.



Pogoń od jego przyjścia przestała grać piłkę na aferę. Dlaczego nie wygrał z Pogonią nic? Bo nie miał odpowiednich aktorów. W Legii też ich nie ma. Będzie budował silna Legię z 2-3 sezony. odpowiedz

Kiel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Na tę porażkę nie ma logicznego wytłumaczenia. No co? Górnik mega mocny? W mega formie? Trzeba się poddać. Po co się łudzić? Może zróbmy jakieś zakłady na liczbę porażek w tym sezonie? odpowiedz

dafaf - 2 godziny temu, *.autocom.pl Każdy Legie leje,

łysi, muły, geje,

straciła szacunek,

nic nie dał ratunek,

w postaci trenera,

dramat jak cholera,

za co my płacimy,

na stadion chodzimy,

trzeba powiedzieć dość,

skończyć swoją złość,

olać tą drużynę,

mieć znów wesołą minę

odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.amazon.com haha. 23,000 kibicow na stadionie. Wspolczuje.

Kocham Legie, ale to co ogladam to nie jest moj klub. to jest juz pseudo-legia. prawdziwa Legia to my, kibice.

W doooopie mam miodzia i caly jego pierdykniety plan. wstyd i hanba odpowiedz

Nh1234 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl Co to za gra?? Zero walki zero skutecznienosci odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.oktv.se Szmaciar.e , zero pomyslu odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl niestety mioduski ma obsrana reke ichocby tu nie wiadomo kto i co zrobil nad nim wisi fatum bo jest men.a ,wiec powiedzmy sobie ostatecznie won ze szkodnikiem,koniec z kibicowaniem na Ł3 odpowiedz

danieLo - 2 godziny temu, *.amazon.com @Zły: mioduski powodem wszystkiego co zle w naszym klubie. #mioduskiOUT odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.datapacket.com Jedyne co brak to skompletowania tego obrazu totalnego marazmu i nedzy, to "NIE PODDAWAJ SIE..." odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ale żenada. Wszołek dzisiaj powinien oddać całą miesięczną pensję na schronisko na Paluchu . odpowiedz

Gl - 2 godziny temu, *.27.80 Gdzie ta Zylet!!

Ludzie kochani!! odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No no no...szósta kolejka i druga porażka...ciekawie to brzmi i znajomo. odpowiedz

pomyślcie - 2 godziny temu, *.autocom.pl jak można kupować karnety, koszulki i inne gadżety za takie duże pieniądze i chodzić na mecze i się denerwować i tracić zdrowie????



Nie lepiej w internecie włączyć mecz i jak coś to wyłączyć w każdej chwili i za DARMO????? odpowiedz

Jimi70 - 2 godziny temu, *.orange.pl Nastepny mecz pod buki odpowiedz

Wacha - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, że ten mecz jest sprzedany? odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.plus.pl Proponuje więcej chodzić na mecze i pchać temu patałachowi w dupę i dalej kupujecie koszulki i inne gadżety. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Ciekawe, co jeszcze musi spieprzyć Wszołek, aby został zdjęty z boiska? odpowiedz

Super - 2 godziny temu, *.chello.pl

Baku miał za duży upał i padł.



Taki to transfer.



odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Legia została rozpracowana ... Jak Pogoń Kosty... odpowiedz

Koczi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z taką gra to powinni podzielić los Wisły Kraków. Nieudacznicy odpowiedz

True - 3 godziny temu, *.plus.pl Zamydlili nam oczy od rzeczywistości . Taka to prawda , niestety . odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.com.pl Halooo !!! Fani pseudo trenera i miodka gdzie wy jesteście wychwalajcie dalej jego strategię odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Odrodzenie Mladenovica,co mecz bramki,asysty... odpowiedz

zielony - 3 godziny temu, *.centertel.pl Może po prostu ten mecz ma tak wyglądać jak wygląda,a my jesteśmy naiwni? Po prostu frajerzy odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl Ten mecz mozna spisac na straty. Niestety, dziś nie gramy kompletnie nic, a jeszcze dajemy prezenty. odpowiedz

Mr. - 2 godziny temu, *.virginm.net @Wolfik:Racja. Nie wiem jakim wynikiem skończy sie ten mecz.Ale aktualny rezultat (2-0) to najmniejszy wymiar kary.Rozumiem że mozna przegrac ale w jakimś stylu,a tu słabizna totalna. Dzisiaj brakowało tylko samobója do kompletu.Zero ambicji i jakiejkolwiek złości sportowej.Każda formacja poniżej krytyki.Nikogo nie można dzisiaj wyróżnić. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Gornik 1 Stal Mielec 3. A Legia ??.....k mac !!!!!! odpowiedz

Piotr - 3 godziny temu, *.111.202 Ten mecz pokazuje, gdzie nasze miejsce. Ten sezon będzie spokojny bo środek tabeli.

Może pod koniec sezonu nikt nie będzie chciał grać w pucharach to zdobędziemy 4 miejsce jak Lechia odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Stawiałem wygraną troyes z lyonem i górnika z legią



wyniki aktualnie

legia-gornik 0-2

lyon-troyes 1-1



1 gole i będzie kilkaset funciaków :D odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zapomnieli jak sie gra w pilke przez tydzien??? daja sie zdominowac takim wirtuozom pilki jak Dadok,jakis Paluszek,Cholewiak czy mlody " nędza" i jeszcze niemiaszek wpuszcza to beztalencie Ślisza ja pierd.. odpowiedz

danieLo - 2 godziny temu, *.amazon.com @artic: Z tego co widac, to polowa skladu nigdy nie grala na poprawnym poziomie, czy to przed czy po przyjsciu do Legii.. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak myślisz że gorzej grac jak w zeszłym sezonie sie nie da to masz niespodzianke,dawaj ku.wa Carlitosa,skomlales ze nie ma napastnika a w przerwie wymienia graczy defensywnych,co za patola,mozna na to tylko sie zes,ac na żadko,bleeeeeeeeeeee odpowiedz

Milusinski - 3 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli się gra tak żeby nie wygrać to nic dziwnego ze już 2:0 ich Górnicy leją.

Kompletny brak szacunku do kibiców którzy tak licznie przybyli żeby oglądać ta parodie piłki nożnej.. odpowiedz

Koczi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jakbym wystąpił druzne z B klasy to by zagrała lepiej niż te patalachy. Oni chcą grać o mistrzostwo? Chyba C klasy!!! odpowiedz

WBA - 3 godziny temu, *.as13285.net Obrona la kabaret odpowiedz

I tyle w temacie - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ten mecz śmierdzi odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Przetarłem okulary na drugą połowę bo pierwszej nie dało się oglądać....nosz morwa kać...co oni grają? Znów na zwolnienie trenera? odpowiedz

Rybasocho - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Bramka na konto Tobiasza. Miejmy nadzieję że druga połowa będzie zdecydowanie lepsza bo gorzej zagrać się nie da odpowiedz

LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl Z ławki rezerwowych tylko Carlitos może coś wnieść ,to pokazuje jaką mamy ławkę rezerwowych :/ Kapustka i Baku nie widoczni ,Josue ,Wszołek umiejętnie odcinani od piłek ,ale jest nadzieja Górnik nigdy nie gra 2 równych połówek meczu ,stawiam na wynik 4:2 :) odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl „there's a method to his madness” powiedział Dariusz Mioduski, kiedy chciał zatrudnić Trenera Papszuna. I to byłby najlepszy ruch w tej całej gównianej prezesurze Prezesa. Niestety przyszedł Jacek i wszystko spieprzył. Obym się mylił i życzę wszystkim i sobie wszystkiego co najlepsze. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl @speed: Papszun to była ściema. Mioduski nie miał tak naprawdę szans na "wyciągnięcie" trenera z Częstochowy. Przede wszystkim finansowo. odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: To smutne... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl @speed: Ano. odpowiedz

Nie zesrajta się - 3 godziny temu, *.com.pl Mecz trwa 90 min, spokojnie,no chyba że Podolski wejdzie i będzie lipa... odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl @Nie zesrajta się : sam sie nie zesraj nie widzisz co sie dzieje jak ci szmaciarz traca bramkę za bramką

odpowiedz

@Nie zesrajta się - 2 godziny temu, *.com.pl @Jano: przewidziane,nie ma sprawy...dobrej nocki. odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Tobiasz to muchy rozgania na drugim metrze odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Wystawianie Charatina to jakaś akcja charytatywna?Po co ściągaliśmy z wielkimi fanfarami jednokrotnego reprezentanta Polski Augustyniaka? odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Na grę Legii w pierwszej połowie nie ma nawet określenia. Dno to za mało powiedziane. Ani jednego strzału w światło bramki mówi samo za siebie. Zero pomysłu na akcje ofensywne. Legia najnormalniej w świecie póki co w tym meczu nie istnieje... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sebo(L) : Również zachodzę w głowę co jest grane. Carlitos postawił, czy jak? odpowiedz

hahahah - 3 godziny temu, *.centertel.pl posiadanie piłki

Górnik 70%

Tobiasz 30% odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Bez przemęczenia,jak ostatnio na nieco ponad godzinnym treningu...

Przyjeżdżają jakieś chłopaczki i spore odpady z ch.jwiekądowa (poza jednym mistrzem świata),i jak zwykle,niespodziewanie wygrywają z asami futbolu...

"Niespodzianka"... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl Pozostaje mieć nadzieję, że na drugą połowę zespół zdąży wyjść....



Bramka dala zabrzan była tylko kwestią czasu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby w 2 było lepiej, bo cienko to wygląda. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: "Cienko" do dość łagodne określenie...



Fajnie, że wróciłeś na forum. Bo mimo, że nieraz było miedzy nami "ostro" to jednak szkoda, gdy ludzie z którymi sie rozmawia latami znikaja. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Postaram się bardziej panować nad emocjami, bo nerwy to do niczego dobrego nie prowadzą. odpowiedz

Koczi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Stał Mielec na wyjeździe pojechała z nimi a My u siebie gramy takie dno. Współczuję tym co kupili bilety na to "spotkanie" odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net Słabo. Bardzo słabo.



Wogole gra bramkarza nie ma najmniejszego sensu. Klepanie pomiędzy obrońcami a potem długa piłka na walkę no i wszystkie tracimy. To jest dno i jeszcze raz dno.



Celności podań brak

Waleczności brak

Sprintów brak



Jaja sobie robią. Pierdzenie o Szopenie że szukamy stabilizacji. Czym? To jest szrot a nie drużyna. Banda przebierańców i pseudo piłkarzy. odpowiedz

Tyle. - 3 godziny temu, *.chello.pl Czy Legia to jakaś amatorska drużyna?

Brak składu ładu no pilka jak na Orliku. odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.mm.pl A człowiek się łudził że to już wraca na właściwe tory odpowiedz

Pomidor - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dajcie im spokój gołym okiem widać,że oni są zmęczeni sezonem odpowiedz

Koczi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ja bym im nawet po 10zl nie zapłacił za ten mec co grają. Hańba!!! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Grają jakby zwiedzili wczoraj wszystkie agencje towarzyskie w warszawie i jedynie oglądali panienki bez mozliwosci zamoczenia. Dzis ich jajca bola. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl Charatin jest dzisiaj mega zagubiony,zaraz walnie babola na 0-2 odpowiedz

Badylu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brak zaangażowanie oni nie potrafią grać co tydzień-to zbyt często.Gorąco i zbyt późno bo spać się chce po tylu dniach treningu w ukropie.Komentatorzy też zauważają komu się bardziej chce,kto biega,pressuje itd i nie jest to Legia odpowiedz

żabol75 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Badylu: odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl zmiany na juz Augustyniak za Charatina i Carlitos za Wszołka odpowiedz

Koczi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dno i wodorosty odpowiedz

Figo - 3 godziny temu, *.waw.pl Co to za gra cały czas do tyłu z Tobiaszem bez sensu odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl oni wyglądają jakby skończyli pić pare godzin temu,a Żyleta zamiast ryknąć to dobrze się bawi odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl z takim zaangazowaniem pilkarzyków,bedzie zaraz akcja autokar cz.3 odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jak na razie tragedia. Gra Legii bez ładu i składu. Zero koncepcji na grę ofensywną. odpowiedz

O mamo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ludzie idą namecz żeby oglądać Legię,a narazie oglądają przez pół meczu tylko Górnika.Póki co Legia nie istnieje odpowiedz

Won - 3 godziny temu, *.virginm.net Ale syf co oni grają? odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.centertel.pl To wygląda tak słabo,że aż trudno uwierzyć,że to ta Legia z meczu z Widzewem.Dramatycznie to wygląda.Nie chce im się grać czy jak? Jacyś tacy skrzywienie odpoczatku meczu.Nie było widać entuzjazmu odpowiedz

Jimi70 - 3 godziny temu, *.orange.pl Piłkarze Legii biegają jak dzieci we mgle odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.com.pl Jak zwykle balonik pęka odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ooo widać juz reke nowego trenera bramkqrzy.

Przy dosrodkowaniach tobiaszu pamiwtaj ze masz byc przyspawany do linii bramkowej wtedy bedziesz mogl zrzucic wine na obroncow ze zle przykryli rywali :))))))))))))

Arek Malarz krol przyspawania do linii dobry teacher odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tłamszą Legię od 30 minut i 0 reakcji.Śmierdziało tym od początku meczu.Górnik gra jak u siebie.Czy Legia zawsze musi być czymś zaskoczona? odpowiedz

AA - 3 godziny temu, *.virginm.net Oczywiście Rose krył tego co strzelił,juz tydzień temu pisalem że co mecz to babol i kwestia czasu kiedy bedziemy tracic bramki przez niego. odpowiedz

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Chyba pira Tobissza na ławę odstawić bo na przedpolu to on grać nie umie.... odpowiedz

lubelskie - 4 godziny temu, *.marsoft.net witam, czy mógłby ktoś podać link, dziękuję odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl @http://tk.freestreams-live1.com/canal-sport-polska0/ : odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.com.pl ....niechaj raca pomyślności nigdy nie zagaśnie a kto sto lat nie odśpiewa niech z krzesełka spadnie ...100 lat Mordo odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Carlitos? Gotowy do gry. ŁAWKA REZERWOWYCH..

Charatin? Gotowy do odejścia. Wyjściowa jesenastka.

Tobiasz ? Pierwszy bramkarz?



Bardzo Ciekawa Koncepcja...

odpowiedz

Monster (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Mój skład na mecz.

Tobiasz

Johansson ... Augustyniak ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Charatin ... Josue

Kapustka ... Carlitos ... Baku

Muci odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl I to jest super Pan Trener. Przyszedl Carlitos, ale musi zapracować na wyjściowy skład. Brawo. odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek:

To może mi wytłumaczysz po co było to całe gadanie o przydatności i gotowości do gry Carlitos'a? Tak dla zmyły? Tak dla jaj? Jaja to mamy na Wielkanoc a obecnie mamy najzimniejszy inaczej sierpień od 50 lat... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @filand : Ma wejść i dostać brawa od publiki. Do tego będą skandować Carlitos, Carlitos, Carlitos. Jasne? A jeżeli nie, to zamów ubera, śmigaj na Plac Zamkowy i zapytaj Króla, dlaczego tam stoi, tyle lat... odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek:

Chcesz jechać cytatami...

To wiesz co? Te 125 ? To se wkręć...w dupe...

Ps. Na Placu Zamkowym była pętla tego autobusu... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @filand: Kolego, jak masz problem ze zwieraczem, podnieś beret i wal śmiało. Oby nie po ścianach:) odpowiedz

Pab(L)o - 5 godzin temu, *.mm.pl Liczę na dobry meczyk, cały jak pierwsza połowa tydzień temu i spokojne, przekonujące zwycięstwo, do boju odpowiedz

Podolski - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Atmosferić: Górnik Zabrze......gówno w wiadrze.Jak tak mecze obstawiasz to lepiej oddaj na drugi raz pieniądze bezdomnym.3:1 i dwa gola Carlitosa i wtedy zobacz ile kasy jest do wygrania odpowiedz

Atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl obstawione dziś

lyon-troyes 2 - both team to score

legia-górnik 2 - both team to score



Spore pinionszki do wygrania - około 500 funtów. odpowiedz

Yo11 - 5 godzin temu, *.chello.pl Tobiasz – Johansson, Rose, Jędrzejczyk, Mladenović – Charatin – Wszołek, Josue, Kapustka, Baku – Muci odpowiedz

Czaro - 5 godzin temu, *.vectranet.pl J...ć górnik jak za dawnych lat odpowiedz

