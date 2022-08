Runjaić: Zagraliśmy gównianą połowę

Kosta Runjaić (trener Legii): Pierwsza polowa była katastrofalna w naszym wykonaniu. Zagraliśmy gówno. Górnik grał agresywnie, wysoko pressował, co nie było zaskakujące dla nas. Co było negatywnym zaskoczeniem dla mnie, to jak zareagowaliśmy. Nie wygrywaliśmy drugich piłek, nie widziałem zaangażowania, byłem negatywnie zaskoczony. Pozwoliliśmy Górnikowi na zbyt wiele. Inna sprawa, że goście pokazali się z dobrej strony. Druga połowa i zrobiło się 0-2 po naszym błędzie. Zaczęliśmy grać bardziej ryzykownie i postawiliśmy wszystko na jedną kartę, żeby zmienić wynik spotkania. Świetna atmosfera pomogło drużynie przetrwać ciężkie momenty i poprawić przebieg spotkania. Wiemy, że w tym momencie nie wszystko szło idealnie, ale będziemy analizować i rozmawiać o tym meczu. Myślę, że w poprzednim sezonie, w podobnej sytuacji Legia przegrałaby prawdopodobnie. Także jest to ważny punkt, cenny remis, który może liczyć się na koniec sezonu. Na pewno czujemy zaangażowanie i oczekiwanie ze strony kibiców i mieszkańców Warszawy. Teraz musimy sprostać ich oczekiwaniom. To na pewno będzie długa podróż, pełna wzlotów i upadków, ale wierzę w ten zespół i już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania. Carlitos? Dał coś dodatkowego. To niebezpieczny zawodnik, który jest aktywny, lubi strzelać i potrafi uderzyć z rzutu wolnego. To trochę inny typ zawodnika niż dotychczas mieliśmy. Potrafi dopasować się do zespołu, ale potrzeba czasu i więcej treningów. Tak czy inaczej jestem zadowolony z tego transferu.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Yeti - 19 minut temu, *.vectranet.pl Fajnie Kosta, że widzisz to gówno jakie zagrali. Pierwsza połowa to było totalne dno, takie mniej niż zero. odpowiedz

mmz - 41 minut temu, *.. Trener musi reagować i podejmować decyzje. Na pewno trudną decyzją jest odstawienie zawodnika po słabym meczu. Czy trener miał prawo posadzić Charatina po meczu w Łodzi? Pewnie tak, bo on decyduje, ale byłoby to nieuczciwe wobec zawodnika i drużyny. Teraz po remisie, ale ogólnie słabym meczu będzie mógł rotować. Dla mnie Charatin i Kapustka na ławkę. W ich miejsce Augustyniak (def. pomocnik) i Carlitos (Muci do pomocy za Kapistkę). Wszołek i Baku też dzisiaj nie rozpieszczali, ale po pierwsze alternatyw za batdzo nie widać, po drugie jest duża szansa, że w kolejnym meczu będzie z nich pociecha. odpowiedz

Hiszpan - 18 minut temu, *.telnaptelecom.pl @mmz: Fakt skład wydawał się stabilny ale teraz znowu znaki zapytania. Johansson,Charatin, Kapustka , Mladenovic i Wszołek a nawet Baku cytując trenera zagrali mega ówno, Tylko jaka alternatywa? odpowiedz

Hiszpan - 41 minut temu, *.telnaptelecom.pl Miało być w wiodrze, było na trawie. odpowiedz

???? - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Powiem tylko że Wszołek słabiutko ale Charatin ? Ludzie to ja już wolę Slisza lub niedługo Augustyniaka . odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gówno w wiadrze odpowiedz

Wacha - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Dla mnie ten mecz mocno śmierdzi...czuję się oszukany... odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.164.130 Przykro to pisać Panie Kosta ale gównianie ustawiłeś zespół i Gaul rozniósł Cię taktycznie. Jak się widzi takie dno to trzeba natychmiast reagować i zmieniać ustawienie/zawodników a nie pierdzielić się 45 min. odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net @Przemek: dokładnie. odpowiedz

adi - 55 minut temu, *.chello.pl @Przemek: skoro dwa ostatnie mecze wygrali, po, większymi fragmentami, dobrej grze to jak miał ustawić? Skład wyjściowy na rozpoczęcie meczy był optymalny, Górnik nas niestety dobrze rozpracował. Gdyby Kosta zmienił skład wyjściowy a wynik byłby taki sam to by mu się oberwało za te zmiany odpowiedz

Przemek - 46 minut temu, *.164.130 @Przemek: Dodam jeszcze jedno- na tym poziomie trzeba mieć plan B i też umieć czymś zaskoczyć przeciwnika. Nie da się cały czas pałować w każdym meczu 4-1-4-1 bo gramy dopiero 6 mecz i już jesteśmy jak otwarta książka . Gramy u siebie i to my powinniśmy usiąść na rywalu i skoczyć im do gardeł , od początku zdusić i zaatakować a ten wyskakuje znowu 4-1-4-1 i jest zdziwiony , że rywal jest na to przygotowany. W mojej opini bardzo słabo taktycznie wypadła Legia w tym meczu. odpowiedz

Przemek - 39 minut temu, *.164.130 @adi: Skład w sensie nazwisk a ustawienie / taktyka to nie są tożsame rzeczy. Nie da się na jedno kopyto wygrać ligi , na tym poziomie decydują detale i dobry trener potrafi ustawić zespół na konkretnego rywala Gdyby nie uraz Podolskiego to mieliby lepszw wykończenie z przodu, wtedy po pierwszej połowie nie byłoby już co zbierać. W mojej opini na ten moment Kosta nie "czyta" meczów i nie reaguje prawidłowo na to co dzieje się na boisku. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.