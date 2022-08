Konferencja pomeczowa

Gaul: Karny? Potrzebne było dużo fantazji

Piątek, 19 sierpnia 2022 r. 23:21 Fumen, źródło: Legionisci.com

Bartosch Gaul (trener Górnika): Zagraliśmy naprawdę dobry mecz. W pierwszej połowie kontrowaliśmy spotkanie i nie wiem czy dużo ekip miało takie posiadanie na Legii. Gospodarze nie mieli zbyt dużo pomysłów. Graliśmy aktywnie i agresywnie defensywie. Do przerwy prowadziliśmy 1-0, ale było kilka sytuacji, żeby móc wyjść na 2 lub nawet 3-0. Byłem zadowolony z postawy mojego zespołu, choć przecież musiał skorzystać z dwóch zmian w pierwszej części.



Drugą połowę zaczęliśmy dobrze. Mieliśmy swoje sytuacja, ale Legia miewała przewagę. Nam zabrakło sił, co widać było po Olkowskim czy Paluszku, którego łapały skurcze. Co do karnego, to muszę dłużej odetchnąć i nie mogę za dużo powiedzieć, ale brakuje mi słów. Jędrzejczyk to doświadczony zawodnik, ale pada na murawę. Potrzebne było dużo fantazji, żeby dać rzut karny. Jakoś dla Legii nie było w kieszeni kartek. Jestem wkurzony, bo utrudnia nam się... Czy ze strony sędziego? Można tak powiedzieć. Także doceniamy ten punkt i mając takie warunku. Absolutny szacunek dla drużyny.



Mieliśmy pomysł, żeby pressować Legię poprzez częste bieganie. Do tego trzeba mieć szybkich zawodników, którzy mogli szybko przeszkadzać stoperom Legii. Stąd taki mój wybór składu. Nie jestem zadowolony z punktu, bo graliśmy naprawdę dobrze taktycznie przez 80 minut.



Myślę, że kadra może nie jest szeroka i mieliśmy swoje problemy, ale ten zespół zagrał dobrze i dał radę. Nie mogłem postawić dziś na Lukasa Podolskiego, ale on chciał jechać z zespołem, pomagać z ławki, być blisko tej drużyny.



Co do Szymona Włodarczyka, to nie musiałem z nim specjalnie rozmawiać przed meczem. To spokojny zawodnik i doskonale wiedział jak postąpić w tej sytuacji. Wrócił do Warszawy, zagrał przeciwko Legii i zrobił to dobrze. Czuł motywację, ale to nie wymagało dodatkowych rozmów z mojej strony.