Waleczni do końca?

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Piotr Podbielski

Techniczny: Łukasz Karski



Stary fan - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Kiedy zrozumiecie, że te nasze gwiazdy nas doją?

Sporo kasy za nic, tu nie ma ognistej chęci i to od paru sezonów

Dla mnie to jest pie....ny dramat! odpowiedz

jarekk - 48 minut temu, *.metrointernet.pl Mecz baaardzo kiepski. Do casu przyznania karnego zawodnicy nieporadni jak dzieci we mgle, brak zwyklej checi do gry. Rzucili sie na przeciwnika jak tamci dostali czerwona kartke, na 5 minut przed koncem meczu. I zabraklo czasu. A powinni tak grac od poczatku. KIbice daja doping, robia frekwencje a grajkom to wisi. odpowiedz

olew - 50 minut temu, *.vectranet.pl były emocje w drugiej połowie, karny z d..y, ale Górnik strasznie faulował, powinno ich wylecieć kilku, Legia dzielna, jest dobrze, liga fajna , idziemy mistrza, dobry skład , dobry właściciel, niezła dzisiaj wreszcie publika, chce się żyć ! odpowiedz

Gość niedzielny - 46 minut temu, *.centertel.pl @olew: chłopie co ty bierzesz?poważnie piszesz? odpowiedz

filand - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @olew:

Życzę Tobie żebyś dostał tak w pysk.....Może wtedy zamiast się onanizować przejrzysz na oczy... odpowiedz

Wacha - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Dla mnie ten mecz był sprzedany...czuję się oszukany... wynik nie odzwierciedla tego co tu się odjaniepawliło, szczególnie przez około 80 min meczu... odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziękuję Legia za remis. Kontakt z czołówką tabeli utrzymany odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Farbowany niemiec taktycznie dojechany przez folksdojcza z polski. Runjaić jaki był w Szczecinie takie jest i w Legii. To nie trener na Legie. Za wysokie progi. Na nas był trener Papszun ale dzbany go odrzuciły i teraz będą tego konsekwencje w postaci wleczenia się w środku tabeli na dekade albo na stałę. odpowiedz

Lesny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Atmosferić:

Kolego, daj spokój. Z tą kadrą nikt nic nie zrobi.

Potrzeba dwóch pożegnań:

1.właściciela

2. dużej części zawodników, nie pasujących ani sportowo, ani mentalnie do Legii

Legii będziemy kibicować do końca życia.

Osobiście kibicuję też właścicielowi, żeby jak najszybciej, najlepiej jak Forest Gump, odszedł z klubu...

odpowiedz

Daszka - 53 minuty temu, *.chello.pl @Lesny Dziadek: święte słowa Kolego. odpowiedz

Gość niedzielny - 45 minut temu, *.centertel.pl @Lesny Dziadek: w same sedno!Żenada odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Powiedzcie miodkowi niech dokupi jeszcze z 3 napastników - po co komu obrońcy...? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Atmosferić: Jedyne, co można temu człowiekowqi powiedzieć, to do widzenia. Poprosze Leśną Babcię, to zrobi mu jeszcze kanapki na drogę... odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Lepszy 1 punkt niż 0, ale ten mecz w wykonaniu kopaczy to skandal. Byliśmy zdecydowanie gorsi od miernego Górnika pozbawionego Podolskiego. Ustawienie to też jakąś parodia, kto tak gra że jest obrona, dziura na ponad 20 metrów i reszta stojąca w linii w proszę i czekająca na co? Co wyczyniał w tym meczu Wszołek? Charatin po 2 przyzwoitych meczach dziś dramat. Bramkarza nadal nie mamy. Lepszy na pewno Tobiasz niż Miszta, bo to już w ogóle parodystą, ale nadal to tylko kandydat na bramkarza i mimo kilku dobrych interwencji to 1 bramka ewidentnie jego i interwencja w stylu Miszty tzn typ z 3 metra strzela mu głową bramkę. Niech wraca Nawrocki za Rose do składu, Augustyniak za Charatin i miejsce dla Carlitosa. odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legion: miałem zamiar coś napisać, ale po twoim wpisie nie ma już nic do dodania. Może tylko jedno - to był chyba 2 metr odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pierwsza połowa tragiczna. Zero pomysłu na grę, zwłaszcza w ofensywie, której w zasadzie nie było. Idiotyczne rozgrywanie piłki od tyłu, nie wiedzieć czemu miało służyć?! Jakieś kretyńskie wręcz zabawy niemal we własnym polu karnym, które tylko zachęcały Górnika do stosowania jeszcze większego pressingu. Konsekwencją jedna stracona bramka i kilka 100% sytuacji bramkowych dla zabrzan. Legia w w pierwszej połowie bez choćby jednego celnego strzału w światło bramki Bjelicy!! Dramat! Druga połowa znacznie lepsza. Chęć gry i dążenie do zmiany niekorzystnego rezultatu. Carlitos wprowadził dużo ożywienia. W następnym meczu powinien już grać od pierwszej minuty. Co do kibiców to świetny doping, który w końcówce porwał piłkarzy. Oby tak było zawsze!! Remis może nie jest szczytem marzeń ale akurat przy tak niekorzystnym przebiegu spotkania może cieszyć. Na pewno Runjaicia i jego podopiecznych czeka jeszcze maaaasa pracy. Na razie Legia prezentuje w meczach dwa oblicza i oby jak najszybciej zaczęła prezentować te lepsze w całym spotkaniu. odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.85-avatel.es Mladen- znowu gra dla przeciwnika, Wszołek przy swoich brakach technicznych- zero pożytku. Johanson- tym razem cienki, Kapustka - nieobecny. Do gry jedynie Tobiasz, Josue,Augustyniak, Carlitos. Myślę, że jak na naszą Ekstraklape, to Carlitos może błyszczeć. Jeśli będzie mu się chciało. odpowiedz

Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Waleczni 10 minut. Reszta meczu to jakiś skandal odpowiedz

waldi - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Mecz dziwny, mogło być do przerwy 3:0 dla Górnika, pierwsza połowa niegodna Legii, 0 celnych strzałów. Mieli cały tydzień na trening i odpoczynek. Fatalna połowa. Zero pomyślunku, szybkości i jakiejś taktyki w tym meczu. Druga nie wiele lepsza, zrobiło się 2:0 i po szczęśliwej końcówce było 2:2. To fakt, nie pamiętam, kiedy Legia przegrywała u siebie 0:2 do 84 minuty i zremisowała 2:2. Tak czy inaczej mecz bardzo słaby w naszym wykonaniu i szczęsliwy remis. To boli, te straty punktów ... odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Wszołek zagrał dzisiaj na gruby minus. odpowiedz

Pajączek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziś chłopaki zagrali 10 min w meczu i zremisowali wydawałoby się przegrany mecz.

Trzeba ten punkt uszanować.

Inna sprawa to taka że mecz był do wygrania gdyby piłkarze Legii grali przez 90 minut a nie przez ostatnie 10 odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.188.2 @Pajączek: 100% racji ale ja miałem taką myśl w 80 minucie że może nawet wygramy ten mecz hehe odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 1 godzinę temu, *.com.pl Może to już czas powiedzieć piłkarzom i trenerowi że mecz trwa 90 minut a nie 20-30 bo moze tego nie wiedzą a to już kolejny mecz w którym gramy góra z pół godziny.Nic nie zmienia te ostatnie kilka minut które dobrze zagraliśmy,mecz był tragiczny w naszym wykonaniu, w pierwszej połowie powinno być 4-0 dla górnika. odpowiedz

Wojst 100% Nic dodac! - 1 godzinę temu, *.pmcnet.pl @Wolska dla Wolaków: odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Hahahaha błazenady ciąg dalszy.W lodzi wygrana na farcie a dziś na farcie remis.Żeby nie móc wygrać z drużyną która jest lepiona na biegu...

Do tego jeszcze brak pucharów...To powinno im umożliwić o wiele skuteczniejsza grę. Rok temu Legia objechała slavie a dziś to by nawet nie dała rady jej rezerwom.Zobaczymy jak przyjdzie nam zagrać z takim rakowem Pogonią czy rewelacja Wisła Płock.Żeby 3/4 meczu przestać na boisku...I oni chcą walczyć o mistrza...W życiu żaden mistrz.Grają jak chcą, jak im pasuje. A tu trzeba cisnąc w każdym meczu.I pan gniazdowy który ponoć ma 18 letnie doświadczenie w dopingu tez nie miał wpływu na postawę zawodników poprzez prowadzenie dopingu na stadionie...

Słabo to wygląda. Taka Wisła Płock złożona z niechcianych zawodników Legii oraz z jakis innych przypadkowych zawodników daje rade,a nasi stoją i oglądają się na siebie byle dalej od siebie kopnąć piłkę.Żenada i tyle.Remis ledwo co a powinno być zwycięstwo. Za Michniewicza wszystko to lepiej wyglądało. Za Runjaicia zaś słabo. Potrzeba wielu lat aby drużyna wskoczyła na wyższe tory.Bo w przyszłym sezonie mistrza nie będzie a jak Legia do pucharow się dostanie to szybko z nich odpadnie odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.188.2 @Maverick: Tak piszesz zobacz na naszego mistrza Polski który gra właśnie błazenadę bo jak to nazwać ???. Dogrywka przeciw amatorom z reykjaviku a wczoraj z dużo słabszym dudelange niz z czasów co Legia zaliczyła wpadkę wygrana 2-0 i to wcale nie daje pewności że zagrają w fazie grupowej LKE. Brawa duże dla Rakowa amogło być jeszcze lepiej ale co to jest w porównaniu do Legii w zeszłym sezonie europejskich pucharów ??. A cała Polska się smiała z Legii w lidze czyż nie? . Pozdrawiam i spokoju przedewszystkim!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To piwko chłodne, do tego kufelek z zamrażarki, poezja...Na zdrowie braci Legijnej. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.188.2 @Leśny Dziadek: Sądząc po zawartości tego kufelka to trzeba by było parę takich kufelków hehe. Po pierwszej połowie mieszane uczucia ale tak jak juz pisałem w 80 minucie myslałem że ten mecz mozna jeszcze wygrać szok nie?? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @(L)ychu: Mecz został przegrany w 1 połowie. To nie ta dyscyplina, w której na stojąco można cokolwiek wygrać. W przeciwieństwie do picia piwa, w tym przypadku nie tylko można stać, nawet usiąść. Niektórzy również leżą, a część się długo nie potrafi podnieść:)) Ale to inna dyscyplina:) odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oni już nawet nie grają jednej połowy tylko 10 minut.Aż strach myśleć co będzie dalej.Trzeba przyznać że po takim skróceniu meczu to i tak super wynik osiągnęli.Teraz mogą być z siebie zadowoleni tylko czołówka ucieka odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Szmaciarze szmaciarze i jeszcze raz szmaciarze odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Jano: dzieki zesię przestawiłeś mozesz już spir...ć na forum swojej drużyny odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl Słaby mecz w sumie za dużo błędów przy straconych golach ale punkcik jest, na tak fizyczny zespół jak Górnik Augustyniak powinien wyjść w pierwszej 11. Szkoda że dopiero po karnym zaczęli grać, w następnym 3pkt i jakoś to przełknę ;) odpowiedz

Tobiasz Kot! - 2 godziny temu, *.orange.pl Rose (nawet przed golem) - chyba najlepszy obok bramkarza na boisku. Inna sprawa, że konkurencji zbytniej nie miał... odpowiedz

Mr. - 2 godziny temu, *.virginm.net @Tobiasz Kot!: Nie zgodzę się z Tobą pierwsza bramka jego zgubił krycie,co mecz to jakiś babok bardzo nie równo gra od jakiegoś czasu.Pozdrawiam odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl @Mr.: Też myślę że przy pierwszym golu Tobiasz mógł lepiej się zachować ale później dobry mecz, jedną bramkę fajnie wyciągnął więc w sumie dlanie na plus jego występ odpowiedz

Big - 2 godziny temu, *.virginm.net Tytuł zupelnie nie trafiony tam nie było nikogo walecznego.Szkod że nie grali tak całego meczu jak ostatnich 15min. to trzy punkty byly by pewne.Remis na farcie. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Dlaczego.. dlaczego.. dlaczego tak późno zaczynamy grać...nosz morwa kać. Punkty nam uciekają. Trzeba zapie.....ć cały mecz i tyle w temacie. A kasa na koncie się zgadza...morwa kać...a kibice dzisiaj stadion zapełnili. Weźcie się ogarnijcie bogacze jedni odpowiedz

Miszka - 1 godzinę temu, *.darnet.pl @Michał: bo drukarz za późno zatrybił ???????? odpowiedz

hahahah - 2 godziny temu, *.centertel.pl posiadanie piłki

Górnik 70%

Tobiasz 30%

to jest k... Legia? hahahaha

Wszołek k... co sie z tobą dzieje !? odpowiedz

quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Waleczni do końca?

Chyba od końca? Dwie trzecie meczu to żenada. odpowiedz

Mietek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety wynik lepszy niz gra. odpowiedz

Cegiełka - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jesteśmy siermiężną, zwykłą ligową drużyną z którą każdy może wygrać albo zremisować przyjeżdżając na Ł3. Ot, kopanina po czołach w jednej z najsłabszych Ekstraklas w Europie. odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Cegiełka: spier... na forum swojej drużynki odpowiedz

patataj - 1 godzinę temu, *.telus.net @Cegiełka: Nie do końca się z tobą zgodzę, ekstraklas w Europie jest 55, a nasza jest sklasyfikowana na 28-mym miejscu, czyli jesteśmy, jak w pysk strzelił jedną ze środkowych ekstraklas w Europie :) odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.autocom.pl tak dzis byl farcik szkoda ze nie trzy pkt ale pierwsza polowa to koszmar odpowiedz

***** pis - 2 godziny temu, *.vectranet.pl brawo kibice! odpowiedz

Zamknij ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @tomiacab: rozumiesz cepie odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.169.72 Wszołek dziś tragedia odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trzy punkty tu powinny być i tyle.... odpowiedz

Jacek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo brawo odpowiedz

WBA - 2 godziny temu, *.as13285.net Nie da się wygrać meczu grając tylko 10 minut

Remis na farcie odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @WBA: na jakim farcie. Od poczatku drugiej połowy było widać że są do pojechania. Ja ziomkowi powiedziałem po stracie drugiego gola że będzie 2:2 lub 3:2. Juz w tej chwili mieliśmy 7:7 w strzałach a do przerwy 2:6. Ciężko jest wygrać jak obrońca rywalowi wykłada patelnię we własnym polu karnym. odpowiedz

WBA - 2 godziny temu, *.as13285.net @tomiacab: To mieliśmy furę szczecią

Gdyby rywal wykorzystał to co my mu daliśmy z naszych błędów nie było co zbierać

Ważny1 pkt odpowiedz

Zły Krasnolud - 2 godziny temu, *.centertel.pl Maldenović dwie asysty głową zaliczył odpowiedz

