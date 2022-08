W pierwszym przedsezonowym sparingu koszykarze Legii Warszawa wygrali 80-78 ze Startem Lublin. Legia zagrała bez Łukasza Koszarka (trenuje indywidualnie ze względu na obowiązki w reprezentacji Polski), Grzegorza Kulki (przechodzi rehabilitację) oraz Janisa Berzinsa (przebywa na zgrupowaniu kadry). Losy meczu rozstrzygnęły się w ostatniej akcji, w której lublinianie spudłowali rzut z bliskiej odległości i nie zdołali doprowadzić do remisu. W kolejny weekend podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają dwumecz z Anwilem Włocławek. Sparing: Legia Warszawa 80-78 Start Lublin Legia: Kamiński 18, McCallum 15, Leslie 14, Groselle 10, Wyka 8, Marble 8, Sadowski 4, Kołakowski 3, Koszarek -, Śliwiński -, Kornacki - Start: Młynarski 20, Krasuski 14, Melvin 13, Dziemba 10, Dorsey-Walker 9, Walda 4, Szymański 4, Pelczar 2, Kępka 2, Grzesiak 0 #plkpl Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz fot. Bodziach

