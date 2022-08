26-28.08: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 26 sierpnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii w piątek zagrają w Mielcu z miejscową Stalą. Na trybunach spodziewany jest komplet widzów, a także pełny sektor gości. Koszykarze Legii rozegrają dwa sparingi z Anwilem - w piątek we Włocławku (obejrzy go 200 karneciarzy Anwilu) oraz w niedzielę na Bemowie (mecz obejrzą osoby, które zakupiły karnety na sezon 2022/23). Siatkarze Legii w ramach przygotowań do nowego sezonu zagrają w turnieju w Toruniu (piątek-sobota). Z kolei futsaliści Legii na inaugurację futsalowej ekstraklasy w sezonie 2022/23 zagrają na wyjeździe z BSF-em Bochnia.



Nowy sezon na poziomie III ligi zainaugurują Legia Ladies, które na początek czeka wyjazdowy mecz z AKS-em Zły. Pięcioboiści Legii w ten weekend powalczą o medale mistrzostw Polski seniorów w Zielonej Górze.



Załoga żeglarskiej Legii w sobotę i niedzielę rywalizować będzie w trzecich, przedostatnich w tym sezonie zawodach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, które odbędą się w Szczecinie.



Rozkład jazdy:

26.08 g. 17:00 Legia Warszawa - BAS Białystok [siatka, Toruń, ul. Przy Skarpie 13]

26.08 g. 18:00 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz, sparing]

26.08 g. 18:00 Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec

26.08 g. 20:30 Stal Mielec - Legia Warszawa

27.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - RKS Ursus [LTC]

27.08 g. 12:00/15:00 Legia Warszawa - Anioły Toruń/PGE Skra Bełchatów [siatka, Toruń, ul. Przy Skarpie 13]

27.08 g. 12:30 Radomiak Radom - Korona Kielce

27.08 g. 16:00 AKS Zły - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, ul. Kawęczyńska 44]

27.08 g. 16:00 Lech II Poznań - Olimpia Elbląg [Wronki]

27.08 g. 18:00 BSF Bochnia - Legia Warszawa [futsal]

28.08 g. 12:15 FC Den Haag - Jong Ajax

28.08 g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

27.08 g. 10:00 Legia U12 - KS Ursus 10 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]

27.08 g. 14:00 Legia U17 - KS Cracovia 06 [CLJ U17][LTC 7]

27.08 g. 15:00 Jagiellonia Białystok 08 - Legia U15 [CLJ U15][Białystok. ul. Instalatorska]

27.08 g. 16:00 Białe Orły W-wa 08 - Legia LSS U15 [Marki, ul. Wspólna 40]

27.08 g. 16:30 Legia U14 - Delta Warszawa 09 [LTC 7]

27.08 g. 17:00 MKS Polonia W-wa 07 - Legia U16 [ul. Konwiktorska 6]

28.08 g. 11:00 KS Cracovia 04/5 - Legia U19 [CLJ U19]



Legia U11 (2012 i młodsi) zagra od piątku do niedzieli w turniejach: "Świderski Cup" na obiektach SMS Łódź oraz "Gedania Cup" w Gdańsku.



Turniej "Świderski Cup" (rocznik 2012 i mł.):

Łódź, ul. Milionowa 12, 26-28 sierpnia 2022 r.

Turniej organizowany przez AKS SMS Łódź rozgrywany będzie w kilku kategoriach wiekowych i wystąpią w nim zawodnicy z roczników 2012-14. W kategorii U11 zaprezentują się także i legioniści.



Uczestnicy U11: Legia Warszawa, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lubin, Korona Kielce, Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Radomiak Radom, Arka Gdynia, AKS SMS Łódź, ŁKS Łódź, Widzew Łódź, GKS Bełchatów